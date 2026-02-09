¿Clonaron a Britney Spears? Lo que revelan los archivos de Epstein y enloquece a internet

"Siempre pensé que Britney se rapó la cabeza para verse poco atractiva y que dejaran de abusar de ella", comentó un usuario. Otro agregó: "Sabía que la traficaban. Está sufriendo mientras otros hacen dinero con ella".

Errores de redacción del Departamento de Justicia complican todo

El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó los documentos bajo la Epstein Files Act, pero admitió errores graves en la redacción. Víctimas y legisladores criticaron que información sensible quedó expuesta sin protección adecuada. En una carta a jueces federales, el DOJ reconoció que su personal trabaja "día y noche" para corregir las fallas.

image

Aunque no hay evidencia concreta de clonación ni de vínculos directos entre Britney Spears y Epstein, las preguntas persisten.

¿Qué buscaban realmente con ese "proyecto neonatal"? Las redes exigen respuestas.

