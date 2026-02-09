Una supuesta conversación por correo electrónico entre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y un hombre llamado Mark Tramo desató la polémica: ¿ Britney Spears fue clonada durante su tutela legal? Esto se pone cada vez más raro. En Urgente24 te contamos el lado B.
"PROYECTO NEONATAL"
¿Clonaron a Britney Spears? Lo que revelan los archivos de Epstein y enloquece a internet
Los archivos de Epstein volvieron a sacudir las redes, y esta vez el nombre de Britney Spears apareció en medio de teorías que generaron furor total.
El contexto que indigna: tutela, internación y abusos a Britney Spears
La captura de pantalla que circuló en X (ex Twitter) muestra un intercambio donde Tramo, que trabaja en la UCLA Geffen Medical School, le pedía financiación a Epstein para un proyecto relacionado con Britney. El correo mencionaba "el Proyecto de UCI Neonatal" y hacía referencia a "un problema de custodia con sus hijos".
Lo insólito: ¿por qué enviaban a Spears a cuidados neonatales si ya había tenido a sus hijos?
El intercambio de mails ocurrió mientras Britney Spears estaba bajo tutela legal, un régimen controlado por su padre que la privó de libertades básicas durante 13 años. En ese período, la artista fue internada en el UCLA Resnick Psychiatric Hospital sin poder salir. Usuarios especularon sobre posibles embarazos forzados, abortos o experimentos médicos. Algunos recordaron que Britney tenía un DIU (dispositivo intrauterino) en ese momento.
"Siempre pensé que Britney se rapó la cabeza para verse poco atractiva y que dejaran de abusar de ella", comentó un usuario. Otro agregó: "Sabía que la traficaban. Está sufriendo mientras otros hacen dinero con ella".
Errores de redacción del Departamento de Justicia complican todo
El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó los documentos bajo la Epstein Files Act, pero admitió errores graves en la redacción. Víctimas y legisladores criticaron que información sensible quedó expuesta sin protección adecuada. En una carta a jueces federales, el DOJ reconoció que su personal trabaja "día y noche" para corregir las fallas.
Aunque no hay evidencia concreta de clonación ni de vínculos directos entre Britney Spears y Epstein, las preguntas persisten.
¿Qué buscaban realmente con ese "proyecto neonatal"? Las redes exigen respuestas.
