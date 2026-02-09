Plazos fijos: Bancos ya pagan más del 33% TNA

Dentro de este segmento se ubican:

Banco Provincia de Córdoba (Bancor) con 29% TNA .

con . Banco Hipotecario , que paga hasta 29,5% TNA para no clientes.

, que paga hasta para no clientes. Banco Macro , uno de los grandes, con 27% TNA .

, uno de los grandes, con . Banco Corrientes , Banco Chubut y Banco Dino , todos alrededor del 27% TNA .

, y , todos alrededor del . Banco Comafi y Bibank, con 26% TNA.

Los grandes bancos, más conservadores

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas se mantienen claramente por debajo del promedio del sistema, reflejando una menor necesidad de captar pesos vía plazo fijo.

En este grupo se destacan:

Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires , ambos con 25% TNA .

y , ambos con . Santander , Galicia , BBVA y Banco Ciudad , con tasas cercanas al 23% TNA .

, , y , con tasas cercanas al . ICBC, apenas por encima, con 23,5% TNA.

Qué muestra el ranking

El diferencial de tasa entre bancos grandes y chicos supera los 10 puntos porcentuales, una brecha que no pasa desapercibida para el ahorrista más activo. Mientras las entidades líderes priorizan estabilidad y vínculo comercial, los bancos más chicos salen agresivamente a competir por liquidez, pagando un premio considerable.

En un contexto de inflación en torno al 2,8% y con tasas reales que empiezan a definirse banco por banco, comparar antes de renovar el plazo fijo dejó de ser opcional y se transformó en una decisión que puede marcar una diferencia tangible en el rendimiento mensual.

