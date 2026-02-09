Las tasas que hoy (9/2) exhibe el sistema bancario sobre los plazos fijos dejan una foto clara del nuevo mapa del ahorro en pesos. Con la TNA para colocaciones a 30 días como referencia y un monto estándar de $100.000, el relevamiento oficial del BCRA muestra una fuerte dispersión entre bancos grandes y entidades chicas, con premios relevantes para quienes están dispuestos a moverse fuera del “top ten”.
AL ALZA
Plazos fijos: Bancos ya pagan más del 33% TNA
Las tasas que hoy (9/2) exhibe el sistema bancario sobre los plazos fijos dejan una foto clara del nuevo mapa del ahorro en pesos.
Los que pagan más
En la parte alta del ranking aparecen entidades de menor tamaño, que utilizan la tasa como principal herramienta de captación de depósitos. Allí se destacan rendimientos que ya se ubican por encima del 33% TNA, muy por encima del promedio del sistema.
El podio queda encabezado por:
- Crédito Regional Compañía Financiera con 33,75% para no clientes -33% para clientes-
- Banco CMF y Banco de Comercio, con 33,5% TNA, liderando la tabla.
- Banco VOII y Banco Bica, con 33% TNA, consolidando el lote de punta.
- Banco Meridian, apenas por debajo, con 33,25% TNA.
En un segundo escalón aparecen:
- Banco Mariva y Reba, ambos con 32% TNA.
- Banco del Sol, con una tasa para clientes del 32% TNA, aunque más baja para no clientes.
El pelotón intermedio
Un grupo amplio de entidades ofrece tasas que oscilan entre 26% y 29% TNA, un rango que sigue siendo competitivo pero ya pierde atractivo frente a las mejores opciones del mercado.
Dentro de este segmento se ubican:
- Banco Provincia de Córdoba (Bancor) con 29% TNA.
- Banco Hipotecario, que paga hasta 29,5% TNA para no clientes.
- Banco Macro, uno de los grandes, con 27% TNA.
- Banco Corrientes, Banco Chubut y Banco Dino, todos alrededor del 27% TNA.
- Banco Comafi y Bibank, con 26% TNA.
Los grandes bancos, más conservadores
Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas se mantienen claramente por debajo del promedio del sistema, reflejando una menor necesidad de captar pesos vía plazo fijo.
En este grupo se destacan:
- Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires, ambos con 25% TNA.
- Santander, Galicia, BBVA y Banco Ciudad, con tasas cercanas al 23% TNA.
- ICBC, apenas por encima, con 23,5% TNA.
Qué muestra el ranking
El diferencial de tasa entre bancos grandes y chicos supera los 10 puntos porcentuales, una brecha que no pasa desapercibida para el ahorrista más activo. Mientras las entidades líderes priorizan estabilidad y vínculo comercial, los bancos más chicos salen agresivamente a competir por liquidez, pagando un premio considerable.
En un contexto de inflación en torno al 2,8% y con tasas reales que empiezan a definirse banco por banco, comparar antes de renovar el plazo fijo dejó de ser opcional y se transformó en una decisión que puede marcar una diferencia tangible en el rendimiento mensual.
Más noticias en Urgente24:
Extorsión digital y muerte en Olivos: Cómo operaba la banda que llevó al soldado al suicidio
Votos finos y tensiones abiertas: Cómo se define la reforma laboral en el Senado
Régimen penal juvenil: El proyecto regresa al Congreso con cambios clave en el presupuesto