image Muchos Elefantes Blancos.

Así es, monumentos al desperdicio que contribuyeron directamente a crisis de deuda soberana y al deterioro de la calidad de vida de millones de ciudadanos.

La mentira del turismo y el empleo

El Comité Olímpico Internacional (COI) vende siempre la misma fantasía: turismo, empleo y prestigio global. Pero los datos exponen esto como puro marketing. Existe un fenómeno conocido como "efecto de desplazamiento": durante los Juegos, los turistas normales y los locales literalmente huyen de la ciudad anfitriona para evitar el caos y los precios inflados.

En Salt Lake City 2002, el comercio general perdió 167 millones de dólares. Los empleos que se crean son temporales y precarios, a menudo reciclando trabajadores que ya tenían trabajo. Y la infraestructura olímpica termina costando millones al año solo en mantenimiento, una vez que se apaga la llama.

image Quizás los teóricos de la conspiración tienen razón en algo fundamental: los Juegos Olímpicos son, en efecto, una estafa masiva basada en la ilusión. Pero el engaño no requiere pentagramas ni invocaciones.

El verdadero culto es al capital especulativo y a la corrupción política. Es una ceremonia donde se sacrifica el bienestar del contribuyente en el altar de la vanidad estatal y el lucro privado de las constructoras.

Mientras buscás al diablo en la coreografía de apertura, el verdadero robo ocurre a plena luz del día, en las hojas de cálculo y en los contratos gubernamentales.

