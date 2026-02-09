En Milán, miles de usuarios repiten lo mismo sobre los Juegos Olímpicos: "Nos lo están mostrando en la cara". Supuestos cultos a Moloch y Baal, burlas al cristianismo y el famoso "consentimiento kármico" que obligaría a las élites a revelar sus rituales satánicos ante las cámaras.
LOS ELEFANTES BLANCOS
La verdad atrás de los rituales satánicos en los Juegos Olímpicos es mucho peor
Mientras las redes arden con teorías conspirativas sobre un ritual satánico y ceremonias oscuras en los Juegos Olímpicos, la realidad es más cruda.
Pero hay una lectura más cínica: tal vez preferimos creer en una cábala de hechiceros porque la realidad es demasiado banal. Creer que el mundo lo dirigen villanos de película es, irónicamente, más reconfortante que aceptar que quienes nos gobiernan son simplemente burócratas codiciosos e incompetentes. Y ahí aparece el verdadero demonio.
El agujero negro financiero que nadie ve en los Juegos Olímpicos
El economista Mohamed Moutii (enero 2025) revela algo más aterrador que cualquier pentagrama: desde 1960, todas las Olimpíadas —excepto Los Ángeles 1984— superaron su presupuesto inicial en un promedio del 172%. No es un error de cálculo: es un patrón sistemático de despilfarro.
Pekín 2008 gastó 42.000 millones de dólares para recuperar apenas 3.600 millones. Londres 2012, vendida como un éxito rotundo, costó casi el triple de lo que generó. Río 2016 y Atenas 2004 dejaron "Elefantes Blancos": estadios colosales que hoy son ruinas de hormigón.
Así es, monumentos al desperdicio que contribuyeron directamente a crisis de deuda soberana y al deterioro de la calidad de vida de millones de ciudadanos.
La mentira del turismo y el empleo
El Comité Olímpico Internacional (COI) vende siempre la misma fantasía: turismo, empleo y prestigio global. Pero los datos exponen esto como puro marketing. Existe un fenómeno conocido como "efecto de desplazamiento": durante los Juegos, los turistas normales y los locales literalmente huyen de la ciudad anfitriona para evitar el caos y los precios inflados.
En Salt Lake City 2002, el comercio general perdió 167 millones de dólares. Los empleos que se crean son temporales y precarios, a menudo reciclando trabajadores que ya tenían trabajo. Y la infraestructura olímpica termina costando millones al año solo en mantenimiento, una vez que se apaga la llama.
El verdadero culto es al capital especulativo y a la corrupción política. Es una ceremonia donde se sacrifica el bienestar del contribuyente en el altar de la vanidad estatal y el lucro privado de las constructoras.
Mientras buscás al diablo en la coreografía de apertura, el verdadero robo ocurre a plena luz del día, en las hojas de cálculo y en los contratos gubernamentales.
