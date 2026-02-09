urgente24
FOCO Juegos Olímpicos > rituales satánicos > Milan

LOS ELEFANTES BLANCOS

La verdad atrás de los rituales satánicos en los Juegos Olímpicos es mucho peor

Mientras las redes arden con teorías conspirativas sobre un ritual satánico y ceremonias oscuras en los Juegos Olímpicos, la realidad es más cruda.

09 de febrero de 2026 - 21:30
Esto sí que da para pensar.

Esto sí que da para pensar.

MATÍAS OJEDA
Por MATÍAS OJEDA

En Milán, miles de usuarios repiten lo mismo sobre los Juegos Olímpicos: "Nos lo están mostrando en la cara". Supuestos cultos a Moloch y Baal, burlas al cristianismo y el famoso "consentimiento kármico" que obligaría a las élites a revelar sus rituales satánicos ante las cámaras.

HAjlFYQW8AADW20
Muchos hablaban de una estrella invertida, de ritos a Moloch y otras cosas... pero es peor.

Muchos hablaban de una estrella invertida, de ritos a Moloch y otras cosas... pero es peor.

Pero hay una lectura más cínica: tal vez preferimos creer en una cábala de hechiceros porque la realidad es demasiado banal. Creer que el mundo lo dirigen villanos de película es, irónicamente, más reconfortante que aceptar que quienes nos gobiernan son simplemente burócratas codiciosos e incompetentes. Y ahí aparece el verdadero demonio.

Seguir leyendo

El agujero negro financiero que nadie ve en los Juegos Olímpicos

El economista Mohamed Moutii (enero 2025) revela algo más aterrador que cualquier pentagrama: desde 1960, todas las Olimpíadas —excepto Los Ángeles 1984— superaron su presupuesto inicial en un promedio del 172%. No es un error de cálculo: es un patrón sistemático de despilfarro.

Pekín 2008 gastó 42.000 millones de dólares para recuperar apenas 3.600 millones. Londres 2012, vendida como un éxito rotundo, costó casi el triple de lo que generó. Río 2016 y Atenas 2004 dejaron "Elefantes Blancos": estadios colosales que hoy son ruinas de hormigón.

image
Muchos Elefantes Blancos.

Muchos Elefantes Blancos.

Así es, monumentos al desperdicio que contribuyeron directamente a crisis de deuda soberana y al deterioro de la calidad de vida de millones de ciudadanos.

La mentira del turismo y el empleo

El Comité Olímpico Internacional (COI) vende siempre la misma fantasía: turismo, empleo y prestigio global. Pero los datos exponen esto como puro marketing. Existe un fenómeno conocido como "efecto de desplazamiento": durante los Juegos, los turistas normales y los locales literalmente huyen de la ciudad anfitriona para evitar el caos y los precios inflados.

En Salt Lake City 2002, el comercio general perdió 167 millones de dólares. Los empleos que se crean son temporales y precarios, a menudo reciclando trabajadores que ya tenían trabajo. Y la infraestructura olímpica termina costando millones al año solo en mantenimiento, una vez que se apaga la llama.

image
Quiz&aacute;s los te&oacute;ricos de la conspiraci&oacute;n tienen raz&oacute;n en algo fundamental: los Juegos Ol&iacute;mpicos son, en efecto, una estafa masiva basada en la ilusi&oacute;n. Pero el enga&ntilde;o no requiere pentagramas ni invocaciones.

Quizás los teóricos de la conspiración tienen razón en algo fundamental: los Juegos Olímpicos son, en efecto, una estafa masiva basada en la ilusión. Pero el engaño no requiere pentagramas ni invocaciones.

El verdadero culto es al capital especulativo y a la corrupción política. Es una ceremonia donde se sacrifica el bienestar del contribuyente en el altar de la vanidad estatal y el lucro privado de las constructoras.

Mientras buscás al diablo en la coreografía de apertura, el verdadero robo ocurre a plena luz del día, en las hojas de cálculo y en los contratos gubernamentales.

---------------------------------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así

ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES