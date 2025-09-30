Milan e Inter le dicen adiós al mítico Estadio San Siro

Uno de los estadios más emblemáticos, con más historia y de mayor categoría de toda Europa será demolido. El mítico San Siro, donde hacen de local Inter y Milan, será demolido para la construcción de un nuevo recinto, el cual compartirán ambos clubes. Esto lo confirmó el Ayuntamiento de Milán, dueño del Estadio.
Adiós al San Siro y hola al nuevo mega estadio
El Ayuntamiento de Milán es el dueño del Estadio San Siro, también conocido como Giuseppe Meazza, y hoy confirmó que se lo venderá a Inter y Milan para que construyan un nuevo estadio en conjunto y sigan haciendo de local en él.
La operación se hará en 197 millones de euros, los cuales pagaran mitad Milan y mitad Inter. Ambos clubes confirmaron que comenzarán a demoler el estadio en 2027 y solo mantendrán el 10% de la estructura original en forma de mantener la memoria del recinto, terminando el nuevo estadio en 2031. De esta forma el último gran evento será los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, donde se realizará la ceremonia de inauguración y clausura.
De esta forma Milán, Italia y toda Europa le dice adiós a un estadio que actualmente es categoría 4 (el máximo que puede tener un estadio en Europa), el cual recibió Copas del Mundo, finales de Champions League, Eurocopa, como otros eventos deportivos importantes y grandes recitales.
Los grandes eventos que recibió el San Siro a lo largo de la historia
El San Siro o Giuseppe Meazza ha albergado eventos deportivos y recitales realmente importantes, convirtiéndolo en uno de los estadios con más historias para contar. Fue inaugurado en el año 1926 y reformado en tres ocasiones (1935, 1947 y 1990) habiendo recibido eventos muy importantes entre ellos Mundiales, Champions League, Eurocopa y grandes recitales.
Copas del Mundo
El Estadio San Siro recibió las Copas del Mundo de 1934 y 1990. En esta última el seleccionado argentino de Carlos Bilardo cayó por 1 a 0 con Camerún en el partido inaugural de ese Mundial como destacado, mientras que el de 1934 recibió la semifinal en la que Italia derrotó a Austria por 1 a 0. El resto de los partidos fueron:
- 1934: Suiza 3-2 Países Bajos – Primera Fase, Alemania 2-1 Suecia – Cuartos de final
- 1990: Alemania 4-1 Yugoslavia – Primera Fase, Alemania 5-1 Emiratos Árabes – Primera Fase, Alemania 1-1 Colombia – Primera Fase, Alemania 2-1 Países Bajos – Octavos de final, Alemania 1-0 Checoslovaquia – Cuartos de final.
Finales de Champions League
Este estadio recibió 4 finales de Champions League, entre ellas dos de las más emotivas, la de 2001 en la que el Bayern Múnich derrotó por penales al Valencia luego de empatar 1 a 1, y quizás la mejor por cómo se dio y los protagonistas, la de 2016, donde el Real Madrid se impuso por penales ante su clásico rival Atlético Madrid luego de un empate 1 a 1 en los 180 minutos de juego. Es resto de las finales fueron:
- 1965: Inter 1-0 Benfica
- 1970: Feyenoord 2-1 Celtic
Eurocopa 1980
La única Eurocopa que recibió fue la de 1980, que terminó ganando Alemania, pero en el San siro solo se jugaron 3 partidos de fase de grupos, España 0-0 Italia, Bélgica 2-1 España y Países Bajos 1-1 Checoslovaquia. De esta forma recibió los dos eventos más importantes a nivel selecciones que puede recibir un estadio europeo, Mundial y Eurocopa.
Otros eventos deportivos
Además de los nombrados ha recibido la final de la Liga de las Naciones 2021en la que Francia derrotó a España 2 a 1 y cuatro partidos de la final de la Copa UEFA cuando se jugaban ida y vuelta y no a partido único. Esto en cuanto al fútbol.
En otros deportes recibió el partido de Rugby con más público que se jugó sobre suelo italiano. Este evento fue en 2009 y la selección local cayó 20-9 ante la potencia de Nueva Zelanda, también conocidos como All Blacks. En ese partido estuvieron en el San Siro 80.000 personas.
Por último, decir que en 1960 también este estadio “incursionó” en el boxeo, recibiendo la pelea entre Duilio Loi y Carlos Ortiz por el título de peso welter junior en 1960. Convirtiéndolo así en un estadio multideportes.
Recitales
Pero en un estadio no todo es fútbol o deporte, también hay música, mucha música, y el Estadio San Siro se dio el lujo de recibir a Bob Marley, Bob Dylan, David Bowie, Michael Jackson, Rolling Stones, U2, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Bon Jovi entre otros grandes artistas.
Todas estas historias tiene para contar el Estadio San Siro, o Giuseppe Meazza, pero se apagarán sus luces definitivamente en 2027, dejando ir así un gran pedazo de historia, y si bien el nuevo estadio llevará el alma (mismo lugar y conservarán el 10% del San Siro) ya no será lo mismo y seguramente ya no veremos “al fantasma de Giuseppe Meazza metiendo goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre”, como lo dijo Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra.
