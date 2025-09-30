Milan e Inter le dicen adiós al mítico Estadio San Siro

Los grandes eventos que recibió el San Siro a lo largo de la historia

El San Siro o Giuseppe Meazza ha albergado eventos deportivos y recitales realmente importantes, convirtiéndolo en uno de los estadios con más historias para contar. Fue inaugurado en el año 1926 y reformado en tres ocasiones (1935, 1947 y 1990) habiendo recibido eventos muy importantes entre ellos Mundiales, Champions League, Eurocopa y grandes recitales.

image Oman-Biyik anotando el 1-0 para Camerún en el partido inaugural del Mundial de Italia 90.

Copas del Mundo

El Estadio San Siro recibió las Copas del Mundo de 1934 y 1990. En esta última el seleccionado argentino de Carlos Bilardo cayó por 1 a 0 con Camerún en el partido inaugural de ese Mundial como destacado, mientras que el de 1934 recibió la semifinal en la que Italia derrotó a Austria por 1 a 0. El resto de los partidos fueron:

1934: Suiza 3-2 Países Bajos – Primera Fase, Alemania 2-1 Suecia – Cuartos de final

1990: Alemania 4-1 Yugoslavia – Primera Fase, Alemania 5-1 Emiratos Árabes – Primera Fase, Alemania 1-1 Colombia – Primera Fase, Alemania 2-1 Países Bajos – Octavos de final, Alemania 1-0 Checoslovaquia – Cuartos de final.

image Real Madrid festejando en el Estadio San Siro luego de ganarle a Atlético Madrid la final de la Champions League.

Finales de Champions League

Este estadio recibió 4 finales de Champions League, entre ellas dos de las más emotivas, la de 2001 en la que el Bayern Múnich derrotó por penales al Valencia luego de empatar 1 a 1, y quizás la mejor por cómo se dio y los protagonistas, la de 2016, donde el Real Madrid se impuso por penales ante su clásico rival Atlético Madrid luego de un empate 1 a 1 en los 180 minutos de juego. Es resto de las finales fueron:

1965: Inter 1-0 Benfica

1970: Feyenoord 2-1 Celtic

image El logo de la Eurocopa 1980 disputada en Italia, donde el San Siro recibió 3 partidos de primera fase.

Eurocopa 1980

La única Eurocopa que recibió fue la de 1980, que terminó ganando Alemania, pero en el San siro solo se jugaron 3 partidos de fase de grupos, España 0-0 Italia, Bélgica 2-1 España y Países Bajos 1-1 Checoslovaquia. De esta forma recibió los dos eventos más importantes a nivel selecciones que puede recibir un estadio europeo, Mundial y Eurocopa.

Otros eventos deportivos

Además de los nombrados ha recibido la final de la Liga de las Naciones 2021en la que Francia derrotó a España 2 a 1 y cuatro partidos de la final de la Copa UEFA cuando se jugaban ida y vuelta y no a partido único. Esto en cuanto al fútbol.

En otros deportes recibió el partido de Rugby con más público que se jugó sobre suelo italiano. Este evento fue en 2009 y la selección local cayó 20-9 ante la potencia de Nueva Zelanda, también conocidos como All Blacks. En ese partido estuvieron en el San Siro 80.000 personas.

Por último, decir que en 1960 también este estadio “incursionó” en el boxeo, recibiendo la pelea entre Duilio Loi y Carlos Ortiz por el título de peso welter junior en 1960. Convirtiéndolo así en un estadio multideportes.

image Año 1980, Bob Marley se presentaba en el Estadio San Siro ante unas 110.000 personas.

Recitales

Pero en un estadio no todo es fútbol o deporte, también hay música, mucha música, y el Estadio San Siro se dio el lujo de recibir a Bob Marley, Bob Dylan, David Bowie, Michael Jackson, Rolling Stones, U2, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Bon Jovi entre otros grandes artistas.

Todas estas historias tiene para contar el Estadio San Siro, o Giuseppe Meazza, pero se apagarán sus luces definitivamente en 2027, dejando ir así un gran pedazo de historia, y si bien el nuevo estadio llevará el alma (mismo lugar y conservarán el 10% del San Siro) ya no será lo mismo y seguramente ya no veremos “al fantasma de Giuseppe Meazza metiendo goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre”, como lo dijo Eduardo Galeano en su libro Fútbol a Sol y Sombra.

