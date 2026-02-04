Paulo Toscanelli: el cosmógrafo cuyos mapas y cartas inspiraron a Cristóbal Colón

Uno de sus logros más duraderos fue la colaboración en la construcción de un gnomon (instrumento solar) en la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, utilizado para medir el solsticio y estudiar el movimiento del Sol a lo largo del año.

PAULOTOSCANELLIELCOSMOGRAFOCUYOSMAPASYCARTASINSPIRARONACRISTOBALCOLONFOTO3 Paulo Toscanelli fue cosmógrafo de origen italiano que inspiró los viajes de Cristóbal Colón a partir de mapas y cartas.

El mapa que cambió la historia

Toscanelli y Cristóbal Colón

El aspecto más célebre de la vida de Paulo Toscanelli es su relación indirecta con el descubrimiento de América. En 1474, Toscanelli envió una carta al rey Alfonso V de Portugal acompañada de un mapa del mundo en el que defendía que Asia podía alcanzarse navegando hacia el oeste desde Europa.

Esta idea, basada en cálculos de la circunferencia terrestre heredados de la Antigüedad, subestimaba enormemente el tamaño real del planeta. Sin embargo, resultó decisiva para Cristóbal Colón, quien tuvo acceso a una copia de esa carta y utilizó sus argumentos para defender su proyecto.

Toscanelli no descubrió América, pero ayudó a que alguien se atreviera a buscarla.

¿Se equivocó Toscanelli?

Desde una perspectiva moderna, sí: sus cálculos eran incorrectos. Pero juzgarlo así sería injusto.

En el siglo XV:

-No se conocía la existencia del continente americano.

-Las fuentes clásicas disponibles ofrecían datos incompletos.

-La navegación oceánica estaba aún en desarrollo.

Lo revolucionario no fue el error, sino la audacia intelectual de plantear una ruta alternativa y confiar en la razón matemática frente a la tradición.

La influencia intelectual de Toscanelli

Paulo Toscanelli fue también un conector de ideas. Mantuvo relación con figuras como:

-Filippo Brunelleschi, arquitecto de la cúpula de Florencia.

-Humanistas y científicos del entorno florentino.

-Navegantes y eruditos portugueses y castellanos.

Su pensamiento refleja el espíritu del Renacimiento: confianza en el conocimiento humano, recuperación del saber clásico y voluntad de explorar lo desconocido.

Paulo Toscanelli murió en 1482, sin saber que, apenas una década después, las ideas que había defendido contribuirían a uno de los mayores acontecimientos de la historia: el encuentro entre Europa y América.

