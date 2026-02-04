Paulo Toscanelli fue el inspirador de los viajes de Cristóbal Colón a partir de la confección de mapas y cartas a buscar una ruta a Asia navegando hacia el oeste. Además, Toscanelli subestimó el tamaño de la Tierra, lo que llevó a Colón a creer que el Atlántico era más corto y navegable.
HISTORIA DE LA CIENCIA
Paulo Toscanelli: el cosmógrafo cuyos mapas y cartas inspiraron a Cristóbal Colón
Paulo Toscanelli fue cosmógrafo de origen italiano que inspiró los viajes de Cristóbal Colón a partir de mapas y cartas.
Hay que mencionar que éste cosmógrafo, astrónomo, matemático, médico y cartógrafo florentino del Siglo XV trazó un mapa que mostraba Asia al oeste de Europa, sugiriendo la existencia de islas intermedias para reabastecimiento.
¿Quién fue Paulo Toscanelli?
Paulo Toscanelli nació en Florencia en 1397, en plena ebullición del humanismo renacentista. Perteneció a una generación de sabios que recuperaron el conocimiento clásico grecorromano y lo combinaron con la observación directa de la naturaleza, sentando las bases de la ciencia moderna.
Fue un polímata en el sentido más puro del término: destacó como astrónomo, matemático, geógrafo y médico, y mantuvo correspondencia con algunos de los intelectuales más influyentes de su tiempo.
Toscanelli y la ciencia del Renacimiento
Astronomía y matemáticas
Toscanelli fue un observador meticuloso del cielo. Sus estudios astronómicos le permitieron calcular con notable precisión fenómenos como eclipses y movimientos planetarios. En una época en la que la astronomía aún estaba ligada a la astrología, él defendía una aproximación basada en mediciones empíricas y cálculos matemáticos.
Uno de sus logros más duraderos fue la colaboración en la construcción de un gnomon (instrumento solar) en la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, utilizado para medir el solsticio y estudiar el movimiento del Sol a lo largo del año.
El mapa que cambió la historia
Toscanelli y Cristóbal Colón
El aspecto más célebre de la vida de Paulo Toscanelli es su relación indirecta con el descubrimiento de América. En 1474, Toscanelli envió una carta al rey Alfonso V de Portugal acompañada de un mapa del mundo en el que defendía que Asia podía alcanzarse navegando hacia el oeste desde Europa.
Esta idea, basada en cálculos de la circunferencia terrestre heredados de la Antigüedad, subestimaba enormemente el tamaño real del planeta. Sin embargo, resultó decisiva para Cristóbal Colón, quien tuvo acceso a una copia de esa carta y utilizó sus argumentos para defender su proyecto.
Toscanelli no descubrió América, pero ayudó a que alguien se atreviera a buscarla.
¿Se equivocó Toscanelli?
Desde una perspectiva moderna, sí: sus cálculos eran incorrectos. Pero juzgarlo así sería injusto.
En el siglo XV:
-No se conocía la existencia del continente americano.
-Las fuentes clásicas disponibles ofrecían datos incompletos.
-La navegación oceánica estaba aún en desarrollo.
Lo revolucionario no fue el error, sino la audacia intelectual de plantear una ruta alternativa y confiar en la razón matemática frente a la tradición.
La influencia intelectual de Toscanelli
Paulo Toscanelli fue también un conector de ideas. Mantuvo relación con figuras como:
-Filippo Brunelleschi, arquitecto de la cúpula de Florencia.
-Humanistas y científicos del entorno florentino.
-Navegantes y eruditos portugueses y castellanos.
Su pensamiento refleja el espíritu del Renacimiento: confianza en el conocimiento humano, recuperación del saber clásico y voluntad de explorar lo desconocido.
Paulo Toscanelli murió en 1482, sin saber que, apenas una década después, las ideas que había defendido contribuirían a uno de los mayores acontecimientos de la historia: el encuentro entre Europa y América.
