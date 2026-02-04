Luciano Castro sigue en el punto de mira luego de todo lo que ha pasado en su relación con Griselda Siciliani. Desde la infidelidad del actor hasta el pasacalles como intento de reconciliación. Ahora, todo parece indicar que el escándalo está lejos de terminar tras un reciente anuncio de la ex amante de Luciano Castro: Sarah Borrell.
PARA REMATAR
El anuncio que hace temblar a Luciano Castro y aviva la polémica
Sarah Borrell, la joven con la que Luciano Castro engañó a Griselda Siciliani, acaba de hacer un anuncio que podría sacudir todo.
Luciano Castro y Sarah Borrell: ¿Golpe bajo o guiño?
No cabe duda que han sido días difíciles para Luciano Castro y Griselda Siciliani.
Al mal momento que están atravesando, ahora se suma la posible llegada de Sarah Borrell a la Argentina.
Sarah Borrell es la joven con la que Luciano Castro le fue infiel a Griselda Siciliani en España. La misma a la que el actor le mandó el audio con el "¡Hola, guapa!" que después se hizo viral.
En las últimas horas los rumores sobre el supuesto arribo de Borrell al país han aumentado.
Y es que, la joven compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde se ven aviones y anunció que se va de viaje.
La ex amante de Luciano Castro le preguntó a sus seguidores: “¿A dónde voy a ir?”. Y las opciones eran: Argentina, Colombia, Estados Unidos y Panamá.
Si bien la joven no lanzó más datos acerca de su próximo viaje, la misteriosa publicación reavivó la polémica.
Aunque falta confirmar el destino final del viaje de Borrell, algunos ya empiezan a sospechar sobre cómo quedó realmente la relación entre ella y el actor.
Mientras otros abren la posibilidad de que se reúna con la periodista Fernanda Iglesias, de Puro Show, a quién Borrell le contó todo sobre la infidelidad.
¿Qué pasó con Sarah Borrell?
Vale recordar que lo último que se supo de Sarah Borrell es que la habían echado del trabajo luego de la repercusión mundial que tuvo la polémica con Luciano Castro.
La información fue compartida hace unas semanas atrás por Juan Etechegoyen en "Mitre Live", quien chequeó el dato con el periodista español Roberto Antolín.
"Hay una información de último momento para contar que es urgente y que proviene de España y me la confirma Roberto Antolín. La info de último momento es que despidieron a Sarah Borrell, la ex amante danesa de Luciano Castro de su trabajo", dijo el comunicador argentino.
"Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla", agregó.
Sarah conoció a Luciano Castro en el bar donde ella trabajaba como mesera. Según la joven, el actor sólo la besó y nada más pasó.
