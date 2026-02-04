El anuncio que hace temblar a Luciano Castro y aviva la polémica

Y es que, la joven compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde se ven aviones y anunció que se va de viaje.

La ex amante de Luciano Castro le preguntó a sus seguidores: “¿A dónde voy a ir?”. Y las opciones eran: Argentina, Colombia, Estados Unidos y Panamá.

Si bien la joven no lanzó más datos acerca de su próximo viaje, la misteriosa publicación reavivó la polémica.

Aunque falta confirmar el destino final del viaje de Borrell, algunos ya empiezan a sospechar sobre cómo quedó realmente la relación entre ella y el actor.

Mientras otros abren la posibilidad de que se reúna con la periodista Fernanda Iglesias, de Puro Show, a quién Borrell le contó todo sobre la infidelidad.

SARAH BORRELL Y LUCIANO CASTRO Sarah Borrell, ex amante de Luciano Castro.

¿Qué pasó con Sarah Borrell?

Vale recordar que lo último que se supo de Sarah Borrell es que la habían echado del trabajo luego de la repercusión mundial que tuvo la polémica con Luciano Castro.

La información fue compartida hace unas semanas atrás por Juan Etechegoyen en "Mitre Live", quien chequeó el dato con el periodista español Roberto Antolín.

"Hay una información de último momento para contar que es urgente y que proviene de España y me la confirma Roberto Antolín. La info de último momento es que despidieron a Sarah Borrell, la ex amante danesa de Luciano Castro de su trabajo", dijo el comunicador argentino.

"Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla", agregó.

Sarah conoció a Luciano Castro en el bar donde ella trabajaba como mesera. Según la joven, el actor sólo la besó y nada más pasó.

--------

