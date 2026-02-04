Insólito: Virginia Gallardo y sus cuchas de cartón con su cara arrasan (en críticas)

La lluvia de críticas que no para en Corrientes

El posteo de Instagram que muestra la acción rápidamente se llenó de respuestas, en su mayoría claramente críticos. La queja más repetida es la practicidad: el cartón no resiste ni un chaparrón, ni la humedad, ni el viento. "Le agarra una lluvia y a la mierda la cucha", "Cuchas para perros de cartón!? Y con la cara de Virginia Gallardo?", "Una tormenta Correntina de viento y lluvia y solo genero contaminación de playa y río", fueron algunos que mostraron desdén por esta solución temporal.

image Las redes estallaron con críticas hacia la diputada por la falta de practicidad de las cuchas (pudiéndose haberse fabricado de materiales más resistentes) y sus posibles fines políticos.

Otros señalan un posible oportunismo político y el uso de recursos públicos, cuestionando si se usaron vehículos o fondos del Estado para repartir "basura reciclada": "Eso no lo hizo porque le importen los perros, utilizó a los perros callejeros para hacer campaña" y "Cuánto cobra la diputada por hacer cuchas de cartón???". Las burlas y las ironías se multiplicaron: "Mis perras se quedarían afuera ladrando porque no les gustan los gatos" o "Próxima semana: Guiso de cuchas de cartón mojado para los comedores".

Apenas un puñado de comentarios defendió la acción: "Así con esta boludes, hizo más que vos que te la pasas llorando todo el día" y "Cada gesto suma, aunque sea pequeño". Pero en general, la sensación que queda es que la acción más que un aporte real terminó siendo show, y generando más bromas que soluciones concretas, sobre todo en un país con problemas más urgentes como la pobreza, la inflación y la inseguridad.

