Virginia Gallardo fue noticia en Corrientes por una movida inesperada: decidió reciclar sus viejos carteles de campaña para fabricar cuchas de cartón para perros callejeros. La idea buscaba ser solidaria pero ya generó críticas, burlas y comentarios sarcásticos en las redes sociales, cuestionando si esto ayuda de verdad o es pura propaganda política.
¿SOLIDARIDAD O PROPAGANDA?
Insólito: Virginia Gallardo y sus cuchas de cartón con su cara arrasan (en críticas)
Virginia Gallardo tuvo la idea de fabricar cuchas para perros callejeros… reciclando sus afiches de campaña. Las críticas en redes no se hicieron esperar.
Reciclar para ayudar: Virginia Gallardo transformó su campaña en cartón
Gallardo compartió este 04/02 en su Instagram fotos y videos mostrando cómo ella y un grupo de voluntarios cortaban y armaban las cajas con los afiches de su propia campaña para fabricar refugios para animales callejeros. La inspiración viene de la senadora libertaria salteña María Emilia Orozco, que ya había probado algo similar.
La diputada por Corrientes explicó en la publicación: "Inspirados en la iniciativa de la senadora y su equipo de juventud de Salta, reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida. De este modo, no solo limpiamos la ciudad, sino que también brindamos refugio y calor a los animalitos en situación de calle. Sabemos que no es una solución definitiva, pero cada pequeño gesto suma y transforma lo que ya no se utiliza en bienestar".
La propuesta tiene dos objetivos claros: limpiar la ciudad de la cartelería política post-elecciones, que suele terminar tirada en las veredas y en las plazas, y generar conciencia sobre los animales en la calle. La cobertura llegó rápido a diferentes medios, como Clarín, El Litoral, ADNSUR y LM Neuquén, que destacaron que la iniciativa se trataba de un gesto innovador, aunque más simbólico que estructural.
La cuestión es que, más allá de la intención, la ejecución del proyecto llamó bastante la atención: cuchas de cartón, muchas con la cara de la diputada, repartidas en parques y calles de Corrientes, en pleno verano y con posibilidad de lluvias frecuentes.
La lluvia de críticas que no para en Corrientes
El posteo de Instagram que muestra la acción rápidamente se llenó de respuestas, en su mayoría claramente críticos. La queja más repetida es la practicidad: el cartón no resiste ni un chaparrón, ni la humedad, ni el viento. "Le agarra una lluvia y a la mierda la cucha", "Cuchas para perros de cartón!? Y con la cara de Virginia Gallardo?", "Una tormenta Correntina de viento y lluvia y solo genero contaminación de playa y río", fueron algunos que mostraron desdén por esta solución temporal.
Otros señalan un posible oportunismo político y el uso de recursos públicos, cuestionando si se usaron vehículos o fondos del Estado para repartir "basura reciclada": "Eso no lo hizo porque le importen los perros, utilizó a los perros callejeros para hacer campaña" y "Cuánto cobra la diputada por hacer cuchas de cartón???". Las burlas y las ironías se multiplicaron: "Mis perras se quedarían afuera ladrando porque no les gustan los gatos" o "Próxima semana: Guiso de cuchas de cartón mojado para los comedores".
Apenas un puñado de comentarios defendió la acción: "Así con esta boludes, hizo más que vos que te la pasas llorando todo el día" y "Cada gesto suma, aunque sea pequeño". Pero en general, la sensación que queda es que la acción más que un aporte real terminó siendo show, y generando más bromas que soluciones concretas, sobre todo en un país con problemas más urgentes como la pobreza, la inflación y la inseguridad.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas
Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"