Virginia Gallardo presentó su primer proyecto en el Congreso: De qué se trata

El proyecto pone el foco en la necesidad de una respuesta coordinada entre Nación, provincia y municipios, con el objetivo de reducir el impacto social y material del desastre. En ese sentido, la legisladora sostuvo que la medida apunta a resguardar la integridad de la población afectada y a garantizar una presencia efectiva del Estado ante una contingencia de magnitud.

Con esta iniciativa, Gallardo dio su primer paso legislativo en la Cámara de Diputados y buscó instalar la problemática hídrica de Corrientes en la agenda nacional, en un contexto donde los eventos climáticos extremos comienzan a ocupar un lugar central en el debate público.

El proyecto completo a continuación:

