Virginia Gallardo presentó su primer proyecto en el Congreso: De qué se trata

Las intensas precipitaciones que azotaron a Corrientes durante la última semana llegaron al Congreso. La diputada nacional de La Libertad Avanza Virginia Gallardo presentó su primer proyecto legislativo para solicitar que el Poder Ejecutivo declare el estado de Emergencia Hídrica en las zonas más afectadas de la provincia, una iniciativa que también lleva la firma del correntino Lisandro Almirón.
La propuesta surge luego de un evento climático extraordinario que dejó severas consecuencias en distintas localidades. De acuerdo con lo expuesto en el texto, en apenas siete días se registraron cerca de 500 milímetros de lluvia, un volumen muy por encima de los registros habituales, que derivó en anegamientos, evacuaciones y daños en viviendas e infraestructura básica.
Uno de los puntos más críticos se vivió en San Luis del Palmar, donde el desborde del Riachuelo generó una situación de alto riesgo para los vecinos. En total, el fenómeno afectó a casi 500 personas y obligó a evacuar a más de 400, según los datos incluidos en la iniciativa parlamentaria.
Si bien desde el Gobierno nacional se activaron operativos de asistencia, los impulsores del proyecto consideran que el escenario actual excede la respuesta ordinaria. En los fundamentos se menciona el envío de insumos por parte de la Agencia Federal de Emergencia, que incluyó elementos de abrigo y artículos de primera necesidad, además del trabajo conjunto con fuerzas federales y organizaciones humanitarias para distribuir kits de higiene a las familias damnificadas.
Para Gallardo, la declaración de la Emergencia Hídrica permitiría acelerar procedimientos administrativos y financieros, además de reforzar la ayuda en territorio. “Se trata de dotar al Estado de herramientas excepcionales para acompañar a los gobiernos locales en la atención inmediata y en la etapa de reconstrucción”, remarcan desde su entorno.
El proyecto pone el foco en la necesidad de una respuesta coordinada entre Nación, provincia y municipios, con el objetivo de reducir el impacto social y material del desastre. En ese sentido, la legisladora sostuvo que la medida apunta a resguardar la integridad de la población afectada y a garantizar una presencia efectiva del Estado ante una contingencia de magnitud.
Con esta iniciativa, Gallardo dio su primer paso legislativo en la Cámara de Diputados y buscó instalar la problemática hídrica de Corrientes en la agenda nacional, en un contexto donde los eventos climáticos extremos comienzan a ocupar un lugar central en el debate público.
