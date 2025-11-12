Si bien el Gobierno fue el gran ganador de las elecciones legislativas nacionales, hubo algunos candidatos que sobresalieron por sobre el resto y un claro ejemplo fue el de Virginia Gallardo quien resultó diputada nacional electa por la provincia de Corrientes y tras recibir múltiples críticas por la falta de preparación, su colega Amalia Granata salió en su defensa.
"ME PARECE UN POCO INJUSTO"
Amalia Granata le tendió una mano a Virginia Gallardo tras ser criticada por meterse en política
La correntina fue duramente cuestionada tras resultar victoriosa en las elecciones legislativas nacionales y Amalia Granata decidió apoyarla públicamente.
La periodista que también irrumpió en la política nacional tras destacarse en los medios de comunicación criticó que solo pongan la lupa bajo la expareja de Ricardo Fort. "Hay gente que no tiene ni idea quién es el diputado que representa a su provincia. Me parece un poco injusto recaer en ella porque es conocida, porque trabaja en los medios, porque es bailarina", explicó.
"A lo mejor tiene más capacidad que cualquier otro que está ahí sentado que no sabemos quién es y que no ingresa ni un proyecto", agregó posteriormente molesta en la nota que dio para el programa Desayuno Américano por América TV y puso como ejemplo a Romina Uhrig, la exparticipante de Gran Hermano.
A pesar de su contundente defensa, dejó en claro que es necesario capacitarse al respecto. "Es importante, obviamente, saber el reglamento", aseguró y recordó: "Yo la primera vez que pedí la palabra me temblaban las piernas, tenía ese nudo en el estómago de los nervios. Hablaba muy nerviosa. Es muy difícil hasta que le agarrás la mano".
Previo a la defensa de Amalia Granata, Virginia Gallardo enfrentó las críticas
Es preciso recordar que hace algunos días Virginia Gallardo se refirió al respecto de quienes le cuestionan el hecho de que se haya metido en política sin haberse preparado adecuadamente.
"A mí las críticas me resbalan, claramente me importan nada. Gracias a Dios, entran y salen. Si no no podría estar hace tantos años ni en los medios ni muchos menos hoy en este rol de política", expresó en diálogo con el ciclo televisivo Puro show a través de El Trece.
Además, posteriormente agregó: "A mí me importa más que la persona, el mensaje que damos cuando criticamos a alguien. En este caso a mí, pero eso sería lo de menos".
Asimismo, la artista aprovechó para dejar en claro que no es sencillo ganarse un lugar en los medios de comunicación. "El mensaje es que no es fácil", indicó.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Tensión en El Trece por una posible nueva baja
Luzu TV no es Mauro Icardi: Por qué le bajaron el pulgar a la China Suárez
La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái
Cuidado con la IA: las señales que pueden salvarte de una estafa
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor