Amalia Granata le tendió una mano a Virginia Gallardo tras ser criticada por meterse en política

Previo a la defensa de Amalia Granata, Virginia Gallardo enfrentó las críticas

Es preciso recordar que hace algunos días Virginia Gallardo se refirió al respecto de quienes le cuestionan el hecho de que se haya metido en política sin haberse preparado adecuadamente.

"A mí las críticas me resbalan, claramente me importan nada. Gracias a Dios, entran y salen. Si no no podría estar hace tantos años ni en los medios ni muchos menos hoy en este rol de política", expresó en diálogo con el ciclo televisivo Puro show a través de El Trece.

Además, posteriormente agregó: "A mí me importa más que la persona, el mensaje que damos cuando criticamos a alguien. En este caso a mí, pero eso sería lo de menos".

Asimismo, la artista aprovechó para dejar en claro que no es sencillo ganarse un lugar en los medios de comunicación. "El mensaje es que no es fácil", indicó.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Tensión en El Trece por una posible nueva baja

Luzu TV no es Mauro Icardi: Por qué le bajaron el pulgar a la China Suárez

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

Cuidado con la IA: las señales que pueden salvarte de una estafa

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor