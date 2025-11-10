Karina Jelinek reclamó la devolución de la enorme cantidad de dinero que le prestó a Leonardo Fariña

La fuerte revelación de Karina Jelinek: "Soy un poco tóxica"

En la actualidad Karina Jelinek se encuentra en pareja con Florencia Parise y confesó que se considera "un poco tóxica".

En medio de la entrevista, la modelo expresó: "Yo soy un poco tóxica. Lo admito y eso es un gran paso. Soy celosa de lo que me interesa y de lo que me perturba. Soy de Aries”.





Asimismo, contó que en varias ocaciones canaliza sus emociones a través de las redes sociales: “Yo me descargo en mis redes, como todas, como Wanda. El público es como un psicólogo que me escucha. Al otro día me quiero morir”.

De todos modos cuando le preguntaron sobre qué es lo que más la hace enojar de su novia, se atajó y no dio ejemplos: "Tantas cosas. No vale la pena decirlas porque nos vamos a volver a pelear”.

