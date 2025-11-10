En la tarde del domingo (10/11) Karina Jelinek accedió a una entrevista en el ciclo televisivo Infama por la pantalla de América TV y recordó el casamiento con el empresario Leonardo Fariña, quien estuvo implicado en "la ruta del dinero K".
PARA QUÉ LA USÓ
Karina Jelinek reclamó la devolución de la enorme cantidad de dinero que le prestó a Leonardo Fariña
En una entrevista televisiva, la modelo Karina Jelinek recordó cuando su exmarido le pidió plata al prometerle que le devolvería el doble aunque jamás ocurrió.
En plena entrevista la modelo confesó que en su momento le había prestado plata y jamás se le fue devuelta. Si bien en primera instancia se negó a decir de cuánto era la deuda, finalmente reveló que el monto adeudado con quien se casó en 2011 es de 42.000 dólares.
"Es una fortuna", agregó posteriormente y recordó: "Estabamos casados y él tenía no sé qué cosa, que no podía sacar plata". Asimismo, contó que le había prometido devolverle el doble de la suma solicitada aunque finalmente luego no ocurrió.
La periodista Laura Ubfal fue la que preguntó: "¿Eso figura en algún lado?". A lo que la entrevistada dejó en claro de que no firmó ningún documento porque al ser su marido "confiaba en él" y mencionó que se lo había pedido para "hacer un negocio" aunque posteriorme supo la verdad: "Era para jugar al póker".
La fuerte revelación de Karina Jelinek: "Soy un poco tóxica"
En la actualidad Karina Jelinek se encuentra en pareja con Florencia Parise y confesó que se considera "un poco tóxica".
En medio de la entrevista, la modelo expresó: "Yo soy un poco tóxica. Lo admito y eso es un gran paso. Soy celosa de lo que me interesa y de lo que me perturba. Soy de Aries”.
Asimismo, contó que en varias ocaciones canaliza sus emociones a través de las redes sociales: “Yo me descargo en mis redes, como todas, como Wanda. El público es como un psicólogo que me escucha. Al otro día me quiero morir”.
De todos modos cuando le preguntaron sobre qué es lo que más la hace enojar de su novia, se atajó y no dio ejemplos: "Tantas cosas. No vale la pena decirlas porque nos vamos a volver a pelear”.
