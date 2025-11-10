Desde hace algunos días Marcelo Tinelli se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la denuncia que hizo su hija Juana tras ser amenazada telefónicamente y varias figuras del espectáculo no se privaron en opinar al respecto y Mariano Iúdica no fue la excepción.
SALIÓ A BANCARLO
Mariano Iúdica apuntó contra la familia de Marcelo Tinelli: "Es lo que más me apena"
El conductor Mariano Iúdica saltó en defensa de su colega y lamentó el hecho de que sus familiares no lo apoyaron en medio de sus problemas financieros.
"El chabón cuando se quedó sin un peso, quedó solo. Le sacaron hasta el banquito. Está solo en su casa. Esa paradoja final, él solo en su casa", dijo en diálogo con el ciclo televisivo Infama al respecto de cómo se encuentra el reconocido conductor que supo ser un referente en la televisión argentina.
Asimismo, negó que se trate de una "debacle" profesional y aseguró que se reinventará. "Tiene un nivel de vida muy fuerte y todos los que estaban alrededor de él, lo gozaban. ¿Entendés? Ese nivel de vida. Porque todos vivían cómo vivía él, y el que trabajaba era él", señaló posteriormente al mencionar "exesposas, hijos, sobrinos, amigos".
"Evidentemente está mostrando que cuando se corrió el dinero, no quedó nada de amor fraternal. De amor familiar. ¿Entendés?", agregó posteriormente en clara dirección hacia su familia y confesó: "Eso es lo que más me apena".
Beto Casella disparó picante contra Marcelo Tinelli
Por otro lado, quien también opinó acerca de la crisis que está pasando Marcelo Tinelli fue su colega Beto Casella en una nota televisiva.
En una entrevista que dio para el programa Mediodía bien arriba por la TV Pública, aclaró que respeta la exitosa trayectoria en la televisión argentina del conductor aunque no evitó disparar con munición pesada: "No entiendo cómo se la viene rebuscando para tomar una mala decisión tras otra en todos los ámbitos".
"O está jugando y se divierte, y le gusta que la gente hable. O se desenfocó seriamente porque: ¿Cómo pasás de ser el tipo más popular y querido de la Argentina a esta, con todo respeto, caricatura de él mismo?", consultó posteriormente tajante.
Además, luego comentó que el empresario Gustavo Scaglione quiere "agarrarlo del cogote" y aseguró que no parará hasta cobrar el "dineral" que le debe. "Ese es uno de los quilombos que tiene", aclaró y consideró: "Si él hubiera hecho las cosas más o menos bien hoy podría estar en la tele de aire".
