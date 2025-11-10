Mariano Iúdica apuntó contra la familia de Marcelo Tinelli: "Es lo que más me apena"

Beto Casella disparó picante contra Marcelo Tinelli

Por otro lado, quien también opinó acerca de la crisis que está pasando Marcelo Tinelli fue su colega Beto Casella en una nota televisiva.

En una entrevista que dio para el programa Mediodía bien arriba por la TV Pública, aclaró que respeta la exitosa trayectoria en la televisión argentina del conductor aunque no evitó disparar con munición pesada: "No entiendo cómo se la viene rebuscando para tomar una mala decisión tras otra en todos los ámbitos".

"O está jugando y se divierte, y le gusta que la gente hable. O se desenfocó seriamente porque: ¿Cómo pasás de ser el tipo más popular y querido de la Argentina a esta, con todo respeto, caricatura de él mismo?", consultó posteriormente tajante.

Además, luego comentó que el empresario Gustavo Scaglione quiere "agarrarlo del cogote" y aseguró que no parará hasta cobrar el "dineral" que le debe. "Ese es uno de los quilombos que tiene", aclaró y consideró: "Si él hubiera hecho las cosas más o menos bien hoy podría estar en la tele de aire".

