Autorizan más aumentos por encima de la inflación: Suben el biodiésel y el bioetanol

Además, se estableció transitoriamente una reducción en el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiesel en gas oil y diesel oil en 7%, medido sobre la cantidad total del producto final.

La normativa señala que esta medida se implementa de forma transitoria para morigerar el impacto del incremento del precio del aceite de soja en los costos de elaboración del biodiesel y, consecuentemente, en el precio del gasoil en boca de surtidor.

Así las cosas, el aumento en el precio es del 6,17% para el biodiesel y del 3% para las variantes de bioetanol elaboradas con base en el maíz y la caña de azúcar, lo que supera a la inflación de septiembre (el dato de octubre aún no se conoció) que fue del 2,1%.

Aumento en los combustibles

Este mes, el Gobierno nacional actualizó los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que impactó de forma directa en el valor por litro de los combustibles en surtidores.

La decisión forma parte del esquema de aumentos escalonados que el Ejecutivo viene implementando desde mediados de año, para normalizar tributos que permanecían rezagados frente a la inflación. Así se pubilcó este viernes 31 de octubre en el decreto 782.

Según el documento, el incremento será parcial en noviembre y se completará en diciembre, cuando se apliquen los tramos pendientes de este año y los correspondientes al primer semestre de 2025

