El Gobierno nacional autorizó más aumentos en los combustibles este lunes (10/11). Tras el incremento en las naftas de inicio del mes, ahora la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía actualizó los precios del bioetanol y el biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles.
HASTA 6%
Autorizan más aumentos por encima de la inflación: Suben el biodiésel y el bioetanol
El gobierno dispuso nuevos aumentos en los precios del bioetanol (del 6%) y el biodiesel (3%) destinados a mezcla con combustibles fósiles.
Aumentos por encima de la inflación
Los nuevos valores para los biocombustibles estipulados por la Secretaría de Energía entraron en vigencia a partir de este lunes 10/11.
El precio mínimo para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $ 918,025 por litro, mientras que el precio mínimo para el bioetanol a base de maíz es de $ 841,394 por litro.
Por su parte, el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria tiene un precio de adquisición fijado en $ 1.688.961 por tonelada.
Además, se estableció transitoriamente una reducción en el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiesel en gas oil y diesel oil en 7%, medido sobre la cantidad total del producto final.
La normativa señala que esta medida se implementa de forma transitoria para morigerar el impacto del incremento del precio del aceite de soja en los costos de elaboración del biodiesel y, consecuentemente, en el precio del gasoil en boca de surtidor.
Así las cosas, el aumento en el precio es del 6,17% para el biodiesel y del 3% para las variantes de bioetanol elaboradas con base en el maíz y la caña de azúcar, lo que supera a la inflación de septiembre (el dato de octubre aún no se conoció) que fue del 2,1%.
Aumento en los combustibles
Este mes, el Gobierno nacional actualizó los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que impactó de forma directa en el valor por litro de los combustibles en surtidores.
La decisión forma parte del esquema de aumentos escalonados que el Ejecutivo viene implementando desde mediados de año, para normalizar tributos que permanecían rezagados frente a la inflación. Así se pubilcó este viernes 31 de octubre en el decreto 782.
Según el documento, el incremento será parcial en noviembre y se completará en diciembre, cuando se apliquen los tramos pendientes de este año y los correspondientes al primer semestre de 2025
