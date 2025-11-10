Karina Milei 4x4: Domando a Las Fuerzas del Cielo

Luego de la sorprendente victoria en las urnas, el gobierno de Javier Milei se reacomodó puertas adentro. En ese marco, Karina Milei emergió con más fuerza que nunca como la directora de la orquesta libertaria. A su alrededor, se consolidan dos dirigentes de su plena confianza: Manuel Adorni, que asumirá la tarea de reestructurar la Jefatura de Gabinete, y Martín Menem, que mantiene su influencia en la Cámara baja acompañado por el ascenso de Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.
Con la reforma laboral en el centro del debate, nuevo paro nacional a la vista
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definirá este martes si es el primer sindicato que realiza un paro en contra de la reforma laboral flexibilizadora que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La organización que conduce Rodolfo Aguiar realizará un plenario federal de delegados para resolver la posible medida de fuerza, ante los avances del Ejecutivo -que todavía no oficializó su proyecto pero pretende aprobarlo en diciembre- y la postura condescendiente que advierten en muchos gobernadores.
Representantes de ATE de todas las provincias debatirán y definirán los alcances de la nueva medida de fuerza. Fuentes gremiales remarcaron que la urgencia del sindicato radica en el rotundo rechazo a las modificaciones de leyes laborales que serían presentada en el Congreso después del 10 de diciembre, con la asunción de los nuevos legisladores.
