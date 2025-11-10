Karina Milei 4x4: Domando a Las Fuerzas del Cielo

Live Blog Post

Karina Milei gana terreno y Santiago Caputo pierde exclusividad

Santiago Caputo sigue siendo el cerebro que domestica tendencias y entiende la conversación pública como pocos. Pero la exclusividad se terminó. El karinismo quiere un mando compartido que no se agote en el fragor de la militancia online. La comunicación deja de ser un show interminable y pasa a ser un tablero con prioridades.

LPO: "(...) Karina Milei ahora quiere avanzar sobre el aparato de comunicación de Santiago Caputo, una de las armas principales del influyente asesor presidencial con el que arrastra la pelea de poder más trascendente dentro del gobierno.

La hermana del presidente mantendrá el rol de vocero de Manuel Adorni, pese a su ascenso a la jefatura de gabinete. Adorni no tendrá un reemplazo en las conferencias de prensa y seguirá controlando el área de prensa y comunicación.

El cineasta oficial Santiago Oría, en tanto, tiene la misión de convertirse en el "estratega comunicacional" del gobierno, un rol que caía únicamente en las manos de Caputo hasta el momento. Oría fue el principal defensor de Karina cuando Las Fuerzas del Cielo hacían silencio sobre el escándalo de las coimas que le explotó a la hermana de Milei durante la campaña.

Iñaki Gutiérrez, muy cercano a los dos hermanos Milei, es otro de los perfiles que buscan levantar en el karinismo para contrastar con el Gordo Dan. La Pepona recorre los canales de streaming en defensa de los hermanos, que ya le están buscando un lugar en el nuevo gabinete (...)".

VER NOTA