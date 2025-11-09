El controvertido contrato de Luis "Toto" Caputo

finalmente, en cuarto lugar, algunos se preguntan cómo un funcionario de un Estado permite que otro país le prohíba cumplir con la ley del lugar donde está obligado a responder por sus actos. Al mismo tiempo, permitir esta situación es un indicador más que da cuenta de la gravedad de la situación financiera argentina, siempre si se piensa con buena fe.

Un pacto de confidencialidad no ayuda a mantener la confianza ni brinda la transparencia que se requiere en las politicas de Estado.

Las críticas al pacto de confidencialidad de Caputo

Luego de la publicación de Bloomberg, estallaron las redes:

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Mark Sobel, realizó un posteo que compara la situación entre un acuerdo entre Estados Unidos y Tailandia y Malasia, con el acuerdo con Argentina:

Cabe elogiar al Tesoro de Bessent por su compromiso con la mejora de la transparencia cambiaria, de conformidad con los acuerdos entre Tailandia y Malasia. Esto plantea la pregunta -- ¿por qué el Tesoro está siendo tan poco transparente con respecto a Argentina? Cabe elogiar al Tesoro de Bessent por su compromiso con la mejora de la transparencia cambiaria, de conformidad con los acuerdos entre Tailandia y Malasia. Esto plantea la pregunta -- ¿por qué el Tesoro está siendo tan poco transparente con respecto a Argentina?

Bessent's Treasury should be praised for its commitment to enhancing foreign exchange transparency, per Thailand & Malaysia agreements.

It begs the question -- why is Treasury being so untransparent about Argentina?????



— Mark Sobel (@sobel_mark) November 9, 2025

Brad Setser, investigador principal de CFR, concluyó que Argentina necesitaría al Tesoro de Estados Unidos para recomprar bonos:

Hay un par de problemas obvios con el último plan Caputo -- Primero, sin el Tesoro [de Estados Unidos], Argentina no tiene fondos para realizar una recompra... Y dos, Argentina no logró acumular divisas dentro de la banda entre abril y septiembre. Hay un par de problemas obvios con el último plan Caputo -- Primero, sin el Tesoro [de Estados Unidos], Argentina no tiene fondos para realizar una recompra... Y dos, Argentina no logró acumular divisas dentro de la banda entre abril y septiembre.

There are a couple of obvious problems with the latest Caputo band --

One, without the Treasury, Argentina doesn't have the funds to do a buyback ...

& two, Argentina conspicuously failed to accumulate fx inside the band between April and September



One, without the Treasury, Argentina doesn't have the funds to do a buyback ...



& two, Argentina conspicuously failed to accumulate fx inside the band between April and September



— Brad Setser (@Brad_Setser) November 8, 2025

Mientras que el ministro Caputo habla con los inversores sobre sus planes —hasta donde lo deja su contrato con Estados Unidos—, los argentinos siguen esperando y especulando sobre todos los posibles escenarios que pueden llegar a ocurrir en la economía local.

La transparencia no solo es importante para conocer si se hace un buen uso del dinero público, sino también para que las reglas del juego estén claras para todas las partes.

El funcionario público Luis Caputo decidió, en cambio, ir por el camino turbio de esconder información pública.

