Devastador para Milei/Caputo: JPMorgan no ve necesarios los US$20.000 M para Argentina

La agendia de noticias económicas Bloomberg explicó tras los dichos de Dimon que "los bancos de Wall Street se coordinaban con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en otro pilar del paquete de rescate del gobierno de Trump, destinado a ayudar a su aliado libertario a ganar las elecciones legislativas de medio término en Argentina el mes pasado. Tras la contundente victoria de Milei, Bessent indicó que los mercados, y no los contribuyentes estadounidenses, podrían cubrir las necesidades de financiación de Argentina el próximo año".

"Las declaraciones del director ejecutivo de JPMorgan son la última señal de que el apoyo financiero de Bessent a Milei fue, en efecto, solo un “puente” hacia las elecciones argentinas, como lo describió el secretario de Hacienda en septiembre. El paquete se concretó después de que el partido de Milei perdiera una votación provincial clave, considerada un indicador de la contienda nacional, lo que provocó semanas de volatilidad en el mercado", agregó Bloomberg.

