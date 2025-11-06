Al parecer no convence esta idea del ministro Luis Caputo de no flotación del dólar y JPMorgan ve que el dinero que se le preste a la Argentina de Milei se terminará evaporando. Jamie Dimon, director ejecutivo del banco, dijo a la agencia Reuters que el crédito de US$ 20.000 millones “quizás no sea necesarios”.
JAMIE DIMON
Devastador para Milei/Caputo: JPMorgan no ve necesarios los US$20.000 M para Argentina
El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon dijo que el crédito de US$ 20.000 millones para Argentina “quizás no sean necesarios”.
JPMorgan: "Estamos atentos"
Tras su paso por la Argentina donde se reunió con Milei, Jamie Dimon ahora no ve la necesidad de aquel crédito de US$20.000 millones para la Argentina cuando había muchas dudas sobre el desempeño electoral de Javier Milei en las elecciones del 26/10. La Administración Trump compró pesos para que Milei llegue con calma cambiaria a los comicios y había planteado el crédito entre 4 bancos de USA para asegurarle al mercado que no dejaría caer a nuestro país. Cumplida la meta de la victoria electoral, JPMorgan se hace a un lado.
"Hay alrededor de 100 mil millones de dólares de capital extranjero que bien podría regresar a Argentina", argumentó Dimon al desestimar el concretar el préstamo y resaltó el interés de grandes empresas internacionales en invertir en el país, impulsado por la estabilización macroeconómica y la reducción de la inflación tras años de volatilidad.
Sin embargo, el CEO global de JP Morgan, dijo que si bien "podría no ser necesario", agregó que "si lo necesitan, estamos atentos".
"Ya hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos a su disposición", dijo Dimon en una entrevista con la agencia Reuters este miércoles 5/11.
La lectura de Bloomberg
La agendia de noticias económicas Bloomberg explicó tras los dichos de Dimon que "los bancos de Wall Street se coordinaban con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en otro pilar del paquete de rescate del gobierno de Trump, destinado a ayudar a su aliado libertario a ganar las elecciones legislativas de medio término en Argentina el mes pasado. Tras la contundente victoria de Milei, Bessent indicó que los mercados, y no los contribuyentes estadounidenses, podrían cubrir las necesidades de financiación de Argentina el próximo año".
"Las declaraciones del director ejecutivo de JPMorgan son la última señal de que el apoyo financiero de Bessent a Milei fue, en efecto, solo un “puente” hacia las elecciones argentinas, como lo describió el secretario de Hacienda en septiembre. El paquete se concretó después de que el partido de Milei perdiera una votación provincial clave, considerada un indicador de la contienda nacional, lo que provocó semanas de volatilidad en el mercado", agregó Bloomberg.
