Fred Machado está volando en un avión de United que partió desde Ezeiza rumbo a Houston

Argumentó que Machado tenía una compañía minera en Guatemala (Minas del Pueblo). El caso escaló de manera dramática en la campaña electoral y por ello el economista debió renunciar a la lista de diputados nacionales que encabezaba en el mayor distrito electoral de Argentina.

El acusado de traficante de estupefacientes declaró en Radio Splendid:

“No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”.

Nació en enero de 1968, en Viedma, Río Negro. Se formó como piloto en Estados Unidos donde vivió varios años. En ese país empezó su carrera empresarial con foco en la aviación y proyectos inmobiliarios, aunque para la justicia usaba aeronaves adquiridas mediante fraudes para trasladar droga a gran escala.

Movía toneladas de cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hasta USA.

Una de sus socias, condenada a 30 años de prisión en Texas, ofreció información importante a cambio de una reducción de la pena a 16 años.

Con este antecedente, la pregunta es obvia… ¿Qué temperamento tomará Fred cuando vea que se enfrenta a una prisión de por vida?