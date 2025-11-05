urgente24
Fred Machado está volando en un avión de United que partió desde Ezeiza rumbo a Houston

Es investigado Fred Machado por narcotráfico y lavado en USA. Quedó vinculado al diputado nacional de La Libertad Avanza (en uso de licencia) José Luis Espert.

05 de noviembre de 2025 - 22:31
Fred Machado, extraditado a USA

Fred Machado fue llevado por la Policía Federal desde la Alcaidía de Madariaga, ubicada en Villa Lugano, hasta el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza donde abordó un vuelo de United Airlines custodiado por el Grupo Marshall.

Representantes de la justicia norteamericana se lo llevaron junto a elementos secuestrados por la Policía local incluidos teléfonos y documentación relevante para el juicio que se llevará a cabo en Texas. La extradición fue autorizada por la Corte Suprema de justicia de Argentina el 14 de octubre y firmada luego por el Poder Ejecutivo Nacional.

El acusado tiene 57 años y permaneció 4 años en prisión domiciliaria en su propia casa en Viedma, a la espera del traslado.

Fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por una alerta roja de Interpol. La investigación estadounidense reveló una transferencia de US$ 200.000 no declarada al diputado José Luis Espert durante la campaña presidencial de 2019. Además, Machado le brindó al ex titular de la comisión de presupuesto de la cámara baja unos 36 vuelos en aeronaves propias.

Espert intentó explicar que el dinero recibido obedeció a una consultoría.

Argumentó que Machado tenía una compañía minera en Guatemala (Minas del Pueblo). El caso escaló de manera dramática en la campaña electoral y por ello el economista debió renunciar a la lista de diputados nacionales que encabezaba en el mayor distrito electoral de Argentina.

Fred Machado en “on”

El acusado de traficante de estupefacientes declaró en Radio Splendid:

“No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos”.

Nació en enero de 1968, en Viedma, Río Negro. Se formó como piloto en Estados Unidos donde vivió varios años. En ese país empezó su carrera empresarial con foco en la aviación y proyectos inmobiliarios, aunque para la justicia usaba aeronaves adquiridas mediante fraudes para trasladar droga a gran escala.

Movía toneladas de cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hasta USA.

Una de sus socias, condenada a 30 años de prisión en Texas, ofreció información importante a cambio de una reducción de la pena a 16 años.

Con este antecedente, la pregunta es obvia… ¿Qué temperamento tomará Fred cuando vea que se enfrenta a una prisión de por vida?

image
Fred Machado ya vuela rumbo a Estados Unidos tras partir desde Ezeiza

