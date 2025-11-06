urgente24
MELCONIAN NO VE "MARGEN"

"Para hacer una reforma tributaria hay que tener una economía en gran crecimiento y eso no existe"

Carlos Melconián, visitó "A 2 Voces" y pidió madurez a la dirigencia política para consensuar acuerdos básicos sobre reformas cambiarias y monetarias.

06 de noviembre de 2025 - 00:09
"Yo bajaría las expectativas en términos de reformas porque el problema real del empleo es la litigiosidad y los kioskos de la justicia; los tribunales laborales de Argentina no pueden seguir fallando como lo hacen" explicó Carlos Melconián en TN.

Quiero que se pongan a laburar con un programa definido. Està claro que la dolarización era imposible y que si no venía el Secretario del Tesoro de Estados Unidos nos estrolábamos. Hasta que no tengamos régimen cambiario y monetario no podemos programar demasiado.

Con respecto a la permanente controversia sobre el precio del dòlar, sugirió:

El cambio tiene que ser libre y habrá que evaluar la confianza de la gente. Debemos salir de la grandilocuencia en los anuncios. Yo quiero entender en qué consisten los US$ 40.000 millones que nos manda Estados Unidos.

Luego, el ex titular del Banco Nación se preguntó:

"¿En serio vamos contra China? ¿Continuamos con el swap todo terreno con Washington?"

¿Qué pasó tras la salida del cepo?

"La compra de dólares fue para el colchón y para el viaje a Punta Cana, no para invertir. ¿Tardaron 6 meses en ver que había un rulo?"

Un presidente que està solo genera temor en los inversores. Son necesarios los acuerdos. Los funcionarios tienen que hacer conferencia de prensa y dejar de ir solamente a los canales amigos. El 2026 está libre de elecciones y hay que aprovecharlo.

Finalmente, el reconocido economista dio un pronóstico sobre lo que cree que ocurrirá:

"No estamos en un callejón sin salida pero necesitamos generar al menos 4 consensos para salir de los problemas actuales".

