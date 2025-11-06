"Para hacer una reforma tributaria hay que tener una economía en gran crecimiento y eso no existe"

"¿En serio vamos contra China? ¿Continuamos con el swap todo terreno con Washington?"

melconian.jpg Carlos Melconián

¿Qué pasó tras la salida del cepo?

"La compra de dólares fue para el colchón y para el viaje a Punta Cana, no para invertir. ¿Tardaron 6 meses en ver que había un rulo?"

Un presidente que està solo genera temor en los inversores. Son necesarios los acuerdos. Los funcionarios tienen que hacer conferencia de prensa y dejar de ir solamente a los canales amigos. El 2026 está libre de elecciones y hay que aprovecharlo.

Finalmente, el reconocido economista dio un pronóstico sobre lo que cree que ocurrirá:

"No estamos en un callejón sin salida pero necesitamos generar al menos 4 consensos para salir de los problemas actuales".