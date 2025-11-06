"Yo bajaría las expectativas en términos de reformas porque el problema real del empleo es la litigiosidad y los kioskos de la justicia; los tribunales laborales de Argentina no pueden seguir fallando como lo hacen" explicó Carlos Melconián en TN.
MELCONIAN NO VE "MARGEN"
"Para hacer una reforma tributaria hay que tener una economía en gran crecimiento y eso no existe"
Carlos Melconián, visitó "A 2 Voces" y pidió madurez a la dirigencia política para consensuar acuerdos básicos sobre reformas cambiarias y monetarias.
Con respecto a la permanente controversia sobre el precio del dòlar, sugirió:
El cambio tiene que ser libre y habrá que evaluar la confianza de la gente. Debemos salir de la grandilocuencia en los anuncios. Yo quiero entender en qué consisten los US$ 40.000 millones que nos manda Estados Unidos.
Luego, el ex titular del Banco Nación se preguntó:
"¿En serio vamos contra China? ¿Continuamos con el swap todo terreno con Washington?"
¿Qué pasó tras la salida del cepo?
"La compra de dólares fue para el colchón y para el viaje a Punta Cana, no para invertir. ¿Tardaron 6 meses en ver que había un rulo?"
Finalmente, el reconocido economista dio un pronóstico sobre lo que cree que ocurrirá:
"No estamos en un callejón sin salida pero necesitamos generar al menos 4 consensos para salir de los problemas actuales".