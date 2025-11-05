Messi sorprendió con sus planes tras el retiro: "Me gusta, quiero aprender"

También dejó otras declaraciones:

"Fue duro ir a Barcelona porque se extrañana mucho. Tuve situaciones duras, pero nunca dudé y nunca di un paso atrás. Siempre dije que Dios me regaló un don, me eligió a mí, aunque en el camino hice muchos sacrificios".

"En París no la pasaba bien, no me divertía. Era todo nuevo para mí, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero más allá de eso, nos quedamos con muchas cosas positivas que vivimos en familia y que nos ayudaron para seguir creciendo".

"Cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación, salvando las distancias, que cuando nacieron mis hijos. El que tuvo la suerte de vivirlo sabe lo que significa, es tan grande que todo lo otro queda corto".

