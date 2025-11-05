Eso de que "todo concluye al fin/ nada puede escapar", que Vox Dei ha inmortalizado en el cancionero popular argentino, trae mucha verdad. Y cobra otra dimensión con el presente de Lionel Messi, que a sus 38 años vislumbra el retiro del fútbol cada vez más cerca.
NADA ES PARA SIEMPRE
Messi sorprendió con sus planes tras el retiro: "Me gusta, quiero aprender"
Lionel Messi habló sobre su futuro una vez que cuelgue los botines. Con 38 años, el Diez fue orador del America Business Forum.
En el America Business Forum, celebrado en Miami, Lionel Messi fue uno de los disertantes. Allí habló de su carrera, de las intensas emociones vividas a lo largo de los años, de los cambios virulentos e inesperados, de Qatar 2022. Y de su futuro una vez consumado el retiro.
Acaba de renovar con Inter Miami un contrato por dos años más y el Mundial 2026 con la Selección Argentina está a la vuelta de la esquina. O sea que competir, tiene ganas de seguir compitiendo. De hecho, va a jugar hasta que él lo decida. Son futbolistas especiales, cuyas capacidades les permiten ir siempre un poco más allá. Ni que hablar si hay un terreno amable para hacerlo como la MLS, donde Leo ha sido nada menos que el goleador de la fase regular.
Lionel Messi: "Lo empresarial me gusta"
Sin embargo, a pesar de todo eso, el rosarino sabe que sus 38 años no le permiten proyectar mucho más allá. "El fútbol lamentablemente tiene fecha de caducidad", dijo sobre el escenario del America Business Forum.
El horizonte cercano de su retiro no es una sorpresa. Lo que sí sorprendió fue la confesión de Lionel Messi sobre sus deseos una vez que cuelgue los botines. "Lo empresarial me gusta, me interesa, quiero aprender. No sé nada, estoy arrancando en esto. Sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo", lanzó Leo.
También dejó otras declaraciones:
"Fue duro ir a Barcelona porque se extrañana mucho. Tuve situaciones duras, pero nunca dudé y nunca di un paso atrás. Siempre dije que Dios me regaló un don, me eligió a mí, aunque en el camino hice muchos sacrificios".
"En París no la pasaba bien, no me divertía. Era todo nuevo para mí, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Pero más allá de eso, nos quedamos con muchas cosas positivas que vivimos en familia y que nos ayudaron para seguir creciendo".
"Cuando gané la Copa del Mundo tuve la misma sensación, salvando las distancias, que cuando nacieron mis hijos. El que tuvo la suerte de vivirlo sabe lo que significa, es tan grande que todo lo otro queda corto".
