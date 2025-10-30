Lionel Messi aconseja a la MLS abrir la chequera e imitar el modelo saudita (?)

El modelo de salarios sin tope hoy día ya no está vigente en la UEFA pero en particular en el PSG se redujo mucho la masa salarial cuando decidió desprenderse de Messi, Neymar Jr. e inclusive Kylian Mbappé, apostando por un plantel menos oneroso pero más eficiente: es el campeón vigente de la Champions League.

Inevitables datos ante las declaraciones de Messi.

Lionel Messi

Felipe Cárdenas en The Athletic:

Lionel Messi no suele compartir sus opiniones sobre jugar al fútbol en Estados Unidos, pero en una entrevista con Tom Llamas en NBC Nightly News el lunes, habló sobre cómo cambiaría la MLS si fuera comisionado por un día.

El capitán del Inter Miami, de 36 años y 8 veces ganador del Balón de Oro, renovó recientemente su contrato en el sur de Florida hasta 2028. Messi, que ya es accionista minoritario del club, tiene un gran interés en el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

Durante la entrevista del lunes 27/10, reveló que cree que el fútbol en Estados Unidos, y específicamente la MLS, puede crecer. Pero es necesario un cambio fundamental.

“Bueno, para empezar, cada equipo debería tener la oportunidad de traer jugadores y fichar a quien quiera, sin limitaciones ni reglas para que los jugadores los contraten”, dijo Messi.

El tope salarial y los mecanismos de conformación de plantillas, únicos pero restrictivos, de la MLS son elementos fundamentales de la liga.

La igualdad es un concepto muy valorado en la sede de la MLS en Nueva York. El comisionado Don Garber siempre ha defendido las normas financieras de la liga, considerándolas aspectos positivos en lugar de limitaciones.

Messi, que ya cumple su 3er. año en la liga, claramente no está de acuerdo.

“No creo que hoy en día todos los equipos de Estados Unidos, todos los clubes, tengan el poder para hacer eso, y creo que si se les diera esa libertad, muchos más jugadores importantes vendrían y ayudarían al crecimiento de USA”, continuó Messi.

Embed Qué semana hermosa… gracias por todo y buen finde! pic.twitter.com/2xXCiaPDlA — Leo Messi (@leomessisite) October 25, 2025

Polémico

La postura de Messi no sorprenderá a los fanáticos acérrimos de la MLS. La mayoría estará de acuerdo con él. Los aficionados al fútbol, acostumbrados a ver a los clubes más poderosos del mundo gastar sin reparos en su afán por ganar títulos, también asentirán con la cabeza en señal de aprobación. Entonces, ¿por qué no la MLS?

En USA, el fútbol continúa en una trayectoria de crecimiento positiva. La Copa Mundial masculina del próximo verano (boreal) pondrá los focos en las instalaciones de entrenamiento de la MLS, los jugadores actuales, los estadios y los posibles fichajes.

Y puede que la liga nunca vuelva a tener un embajador como Messi: alguien que desafíe el 'statu quo' de la liga, no solo como el jugador más importante, sino también como miembro crucial de uno de los grupos propietarios más ambiciosos de la liga.

Los comentarios de Messi el lunes demostraron que, si bien está encantado con la vida en USA y sin duda motivado para ayudar a convertir al Inter Miami en un contendiente habitual en la liga, tiene dudas sobre el rumbo de la MLS.

Afirmar sin rodeos que los clubes de la MLS no tienen el poder de decidir sus propias estrategias deportivas sin duda movilizará a los demás propietarios de la liga que comparten sentimientos similares.

Cuando le preguntaron si creía haber logrado expandir la presencia del fútbol en Estados Unidos, Messi respondió: “Creo que sí”. Y cuando le preguntaron qué era más difícil, ganar la Copa del Mundo de 2022 con Argentina o convertir al fútbol en uno de los deportes más populares en USA, la respuesta de Messi fue mesurada. No elogió a la liga. En cambio, Messi, quien lo ha ganado todo en este deporte, dejó claro que es posible lograr grandes avances para el fútbol en USA, pero el tiempo apremia.

“Creo que es posible que el fútbol crezca en USA”, dijo. “Creo que aún hay grandes cambios por hacer para que los equipos puedan seguir creciendo, pero creo que existe una base muy importante donde los equipos están preparados y desean ese crecimiento, y creo que es hora de hacerlo”."

