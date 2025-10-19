Lionel Messi ganó el Botín de Oro en la MLS y se prepara para playoffs

Sin embargo, Messi es 1 de los 2 jugadores en la historia de la MLS que lograron el doblete (más goles + más asistencias).

Sebastian Giovinco (22 goles + 16 asistencias en 2015) es el único otro jugador en la historia de la MLS en lograr el doblete más goles + más asistencias.

ABRIMOS HILO con los resultados del Decision Day.



Messi anota un hat-trick y hace una asistencia para la victoria de @InterMiamiCF.



Con 29 goles, el argentino aumenta su ventaja para el Botín de Oro pres. por Audi.

Lionel Messi

Tras un hat-trick contra el Nashville SC para cerrar la temporada regular de la MLS, Messi superó a Denis Bouanga, del LAFC; y a Sam Surridge, del Nashville SC.

Bouanga terminó la temporada con 24 goles, mientras que Surridge, quien guió al Nashville SC al título de la Open Cup de USA -consiguió 6 goles, la mayor cantidad en esa competición-, también terminó con 24.

Messi llegó al partido con 26 goles y 18 asistencias. Su actuación le aseguró el premio.

El argentino abrió el marcador en el minuto 35. Luego marcó de tiro penal en el 63, culminando su hat-trick en el minuto 81. También asistió a Telasco Segovia para el 5to. gol de Miami, casi al final del tiempo adicional.

29 goals in the regular season.



Hat trick and an assist to secure the dub.



Potential Golden Boot pres. by Audi award for Messi waiting.

Los 29 goles de Messi resultan un salto significativo en el pico de goleadores de la MLS después de que Christian Benteke, del DC United, se llevara el título de goleador con apenas 23 goles en 2024.

Bouanga, quien en 2025 superó a Vela como máximo goleador histórico del LAFC, había ganado la Bota de Oro en 2023 y buscaba convertirse en el 6to. jugador con + de 1 trofe Bota de Oro en la historia de la liga, y el 1ro. desde que Bradley Wright-Phillips lo ganara con los New York Red Bulls (2014 y 2016).

La temporada de Messi lo convierte en el favorito para ser nombrado MVP de la MLS por 2da. temporada consecutiva.

En el pasado sólo obtuvo un doblete Preki (Predrag Radosavljevi) pero lo ganó en 1997 y 2003, lo que significa que ningún jugador ha ganado 2 títulos consecutivos.

Si hay un jugador con posibilidades de desafiar a Messi es Dreyer, pero en el futuro.

La base de la campaña goleadora de Messi 2025 se basó en un récord de la liga: 5 partidos consecutivos con + de 1 gol, durante la participación del Inter Miami en el Mundial de Clubes de la FIFA.

5 de sus goles esta temporada fueron contra Nashville en 2 partidos.

Miami y Nashville se enfrentarán otra vez en la 1ra. ronda de los playoffs de la MLS, al mejor de 3, que comienza el próximo fin de semana.

Como equipo, Inter Miami CF anotó 81 goles en la temporada regular 2025, convirtiéndose en el 3er. equipo en la historia de la MLS en superar la marca de 80 goles, solo por detrás del LA Galaxy y el LAFC en 1998 y 2019, respectivamente (85).

Apodado 'Las Garzas' -por el color rosa de su camiseta titular- en 2025 se convierten en el equipo más goleador de la historia del Inter Miami CF.

Y ahora vendrán los playoffs.

