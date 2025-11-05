El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió su informe semanal con el balance que refleja los activos y pasivos al 31/10. Allí puede verse una fuerte caída de letras y notas, por lo que en el mercado se estima que el Tesoro de Estados Unidos retiró los pesos que había comprado antes de las elecciones del 26/10.
Scott Bessent no quiere más pesos, se llevó el dinero del BCRA, ¿se activó el swap?
El informe refleja que hasta la semana anterior, las letras y notas en el pasivo del balance del BCRA ascendían a más de $3 billones, el equivalente a alrededor de US$2.082 millones. Así dos consultoras habían descubierto que el BCRA le había dado letras al Tesoro de Estados Unidos, tal como informó Urgente24.
En el balance publicado hoy, 05/11, que refleja los saldos al 31/10, esa misma cuenta de letras y nota solo asciende a más de $273 mil millones.
Aunque no hay información oficial disponible sobre este movimiento, Bloomberg Línea habló con una fuente con conocimiento en el tema, que prefirió mantener el anonimato, quien “dejó entrever” que el Tesoro comandado por Scott Bessent habría recomprado dólares.
Los pesos de Estados Unidos figuraban como Letras del BCRA. Aunque no se brindó información oficial, la fuente antes mencionada dijo que las letras eran en pesos con tasa de interés y cobertura cambiaria.
¿Se activó el swap?
Esa misma fuente afirmó que se habría activado el swap por $2,97 billones para devolverle US$2,100 millones, equivalentes a más de $2,77 billones, al Tesoro de Estados Unidos. Estos movimientos se ven reflejados en el balance del 31/10 del BCRA bajo “otros pasivos”, aunque no aparecen detalles de los conceptos.
Según publicó el mismo medio, no se reflejan salidas de reservas en el BCRA porque los pesos de Bessent se habrían cambiado a dólares en la misma transacción mediante la que se activó el swap. Sin embargo, en algún momento la transacción debería reflejarse en los balances.
Scott Bessent fue rápido para retirar los pesos del BCRA, con lo que se consolida una maniobra que para Estados Unidos fue eficaz y presuntamente beneficiosa. Así lo había afirmado el secretario del Tesoro estadounidense en diversas ocasiones, aunque los ciudadanos de ambos países nunca supieron los detalles.
Con la gran cantidad de incógnitas que se desprenden de estas transacciones, lo único que se sabe de las maniobras entre el Tesoro de Estados Unidos y el BCRA es la falta de claridad e información sobre el uso del dinero público. Los ciudadanos siguen esperando respuestas.
