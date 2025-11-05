Scott Bessent no quiere más pesos, se llevó el dinero del BCRA, ¿se activó el swap?

Los pesos de Estados Unidos figuraban como Letras del BCRA. Aunque no se brindó información oficial, la fuente antes mencionada dijo que las letras eran en pesos con tasa de interés y cobertura cambiaria.

¿Se activó el swap?

Esa misma fuente afirmó que se habría activado el swap por $2,97 billones para devolverle US$2,100 millones, equivalentes a más de $2,77 billones, al Tesoro de Estados Unidos. Estos movimientos se ven reflejados en el balance del 31/10 del BCRA bajo “otros pasivos”, aunque no aparecen detalles de los conceptos.

image Fragmento del balance del BCRA que reflejaría la aplicación del swap con Estados Unidos.

Según publicó el mismo medio, no se reflejan salidas de reservas en el BCRA porque los pesos de Bessent se habrían cambiado a dólares en la misma transacción mediante la que se activó el swap. Sin embargo, en algún momento la transacción debería reflejarse en los balances.

Scott Bessent fue rápido para retirar los pesos del BCRA, con lo que se consolida una maniobra que para Estados Unidos fue eficaz y presuntamente beneficiosa. Así lo había afirmado el secretario del Tesoro estadounidense en diversas ocasiones, aunque los ciudadanos de ambos países nunca supieron los detalles.

Con la gran cantidad de incógnitas que se desprenden de estas transacciones, lo único que se sabe de las maniobras entre el Tesoro de Estados Unidos y el BCRA es la falta de claridad e información sobre el uso del dinero público. Los ciudadanos siguen esperando respuestas.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

La hora de los gobernadores ("la necesidad tiene cara de hereje")

Champions League: Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid

El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey

Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir