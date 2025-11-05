“Es nuestra esperanza digital” sostienen en Balcarce 50 ya que Diego Santilli, ex dirigente del Pro, desembarca en un gobierno carcomido por una gestión de casi dos años con internas políticas que van en aumento.
GABINETE DESGASTADO
Santilli digital, "un tuerto en el país de los ciegos": un mediador entre tantos combatientes
La llegada de Diego Santilli le da un breve respiro a un elenco gubernamental que recibe muchos más comentarios negativos que positivos en las redes sociales.
Su nombramiento como ministro del Interior fue recibido con expectativa ya que el territorio digital (donde reinó en soledad La Libertad Avanza) se ha vuelto un campo minado para los funcionarios de la Casa Rosada.
En redes sociales, el nuevo ministro aparece como figura de articulación, pero su desembarco se da en un clima de alta desconfianza hacia el gobierno.
Los ministros de Javier Milei sufren una ola de cuestionamientos en redes sociales: 8 de cada 10 menciones publicadas manifiestan malestar o crítica hacia la gestión libertaria.
El muerto se asusta del degollado
Todos los términos evidencian que su llegada fue interpretada principalmente como una movida política de estabilización interna, más que como una renovación de gestión.
Una suerte de “airbag”, mediador o contenedor de sectores que suelen tratarse con ferocidad.
Su ingreso al gabinete lo ubica dentro de un sistema de poder complejo y en permanente transición. En las menciones se recuerda su pasado en el macrismo tanto a nivel de CABA como nacional. Las intervenciones femeninas fueron proporcionalmente más positivas a la hora de evaluarlo ya que estuvieron asociadas a su perfil moderado y comunicativo.
Aparece el “colorado” como una figura puente entre la polìtica tradicional y la "casta".
Por su perfil “dialoguista” intentará revertir la percepción de un gobierno fragmentado.
El lunes 3/11, en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni (LN+) el ex director periodístico de Ámbito Financiero, Roberto García, lo calificó de una manera impensada…