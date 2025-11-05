Santilli digital, "un tuerto en el país de los ciegos": un mediador entre tantos combatientes

Todos los términos evidencian que su llegada fue interpretada principalmente como una movida política de estabilización interna, más que como una renovación de gestión.

Una suerte de “airbag”, mediador o contenedor de sectores que suelen tratarse con ferocidad.

Su ingreso al gabinete lo ubica dentro de un sistema de poder complejo y en permanente transición. En las menciones se recuerda su pasado en el macrismo tanto a nivel de CABA como nacional. Las intervenciones femeninas fueron proporcionalmente más positivas a la hora de evaluarlo ya que estuvieron asociadas a su perfil moderado y comunicativo.

Aparece el “colorado” como una figura puente entre la polìtica tradicional y la "casta".

Por su perfil “dialoguista” intentará revertir la percepción de un gobierno fragmentado.

El lunes 3/11, en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni (LN+) el ex director periodístico de Ámbito Financiero, Roberto García, lo calificó de una manera impensada…