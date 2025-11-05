Bizarrap rompió todo con Daddy Yankee en una sesión histórica que nadie esperaba

¿Se trata del inicio de una nueva era? ¿Es un homenaje al origen del proyecto? Los fans especulan sin parar, mientras Bizarrap mantiene el misterio intacto.

Bizarrap: el rey de las colaboraciones imposibles

Bizarrap, conocido por sus icónicas sesiones junto a artistas como Shakira, Nicky Jam, Quevedo y Residente, vuelve a demostrar su capacidad para unir generaciones y estilos dentro de la música latina. Con Daddy Yankee, el creador de himnos como Gasolina y Dura, esta nueva sesión se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año.

La colaboración con el puertorriqueño —quien se había retirado oficialmente de la música en 2023— desató especulaciones sobre si esta "#0/66" marca el inicio de una nueva etapa dentro de las BZRP Sessions, o si se trata de una grabación inédita que el productor quiso publicar como homenaje.

Embed - DADDY YANKEE || BZRP Music Sessions #0/66

En los últimos días, Bizarrap se mostró activo en la Fórmula 1, acompañando a Colapinto durante el Gran Premio de México. Allí también se encontró con Charly Alberti, baterista de Soda Stereo, quien compartió en redes fotos junto al productor y al piloto argentino.

La BZRP Session #0/66 con Daddy Yankee promete ser uno de los lanzamientos musicales del año. Con la unión del ícono del reggaetón y el productor más influyente de la música urbana argentina, los fans ya anticipan una combinación explosiva de ritmo y nostalgia que podría romper récords en plataformas como YouTube y Spotify.

