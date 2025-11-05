Bizarrap volvió a ser tendencia con un lanzamiento que tiene a todos hablando. Este miércoles 5 de noviembre, el productor argentino presentó la esperada "BZRP Music Session #0/66" junto a Daddy Yankee, el mismísimo "padre del reggaetón" que había anunciado su retiro definitivo en 2023.
Bizarrap rompió todo con Daddy Yankee en una sesión histórica que nadie esperaba
El enigma del número "#0/66" que tiene a todos especulando
El anuncio llegó el martes a través de las redes sociales del DJ, con una imagen que decía: "@daddyyankee || BZRP Music Session #0/66 – MAÑANA". La publicación desató un verdadero terremoto digital entre los fanáticos, que no podían creer el regreso del icónico artista puertorriqueño.
La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y, a minutos de su estreno, explotó con miles de reproducciones y comentarios llenos de sorpresa. Con una duración de dos minutos y medio, el tema combina la esencia clásica del reggaetón de Daddy Yankee con el estilo moderno y distintivo de Bizarrap, creando una mezcla explosiva que promete dominar los rankings globales.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue el número elegido para esta sesión: #0/66, una numeración completamente inusual dentro del formato tradicional de las ya legendarias BZRP Music Sessions. Este gesto despertó múltiples teorías en redes sociales sobre un posible nuevo ciclo o concepto dentro del proyecto del productor argentino.
¿Se trata del inicio de una nueva era? ¿Es un homenaje al origen del proyecto? Los fans especulan sin parar, mientras Bizarrap mantiene el misterio intacto.
Bizarrap: el rey de las colaboraciones imposibles
Bizarrap, conocido por sus icónicas sesiones junto a artistas como Shakira, Nicky Jam, Quevedo y Residente, vuelve a demostrar su capacidad para unir generaciones y estilos dentro de la música latina. Con Daddy Yankee, el creador de himnos como Gasolina y Dura, esta nueva sesión se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año.
La colaboración con el puertorriqueño —quien se había retirado oficialmente de la música en 2023— desató especulaciones sobre si esta "#0/66" marca el inicio de una nueva etapa dentro de las BZRP Sessions, o si se trata de una grabación inédita que el productor quiso publicar como homenaje.
En los últimos días, Bizarrap se mostró activo en la Fórmula 1, acompañando a Colapinto durante el Gran Premio de México. Allí también se encontró con Charly Alberti, baterista de Soda Stereo, quien compartió en redes fotos junto al productor y al piloto argentino.
La BZRP Session #0/66 con Daddy Yankee promete ser uno de los lanzamientos musicales del año. Con la unión del ícono del reggaetón y el productor más influyente de la música urbana argentina, los fans ya anticipan una combinación explosiva de ritmo y nostalgia que podría romper récords en plataformas como YouTube y Spotify.
