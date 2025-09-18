Mascotas aseguradas: La tendencia mundial a la que apunta Argentina

Las mascotas dejaron de ser simples compañeros para transformarse en verdaderos hijos de cuatro patas, y esta evolución emocional está generando una revolución económica que mueve cifras millonarias a nivel global. Tanto es así que en China existe ForPets, una empresa dedicada exclusivamente a servicios funerarios para animales, evidenciando hasta qué punto llega este vínculo afectivo.
Sin embargo, más allá de estos casos extremos, la verdadera transformación se observa en el creciente mercado de seguros veterinarios y cuidados premium. Este cambio encuentra respaldo en datos contundentes. Euromonitor documentó que el mercado mundial del cuidado animal superó los 207 mil millones de dólares durante 2024, con un crecimiento del 5,9% respecto al período anterior.
Las proyecciones futuras resultan aún más impresionantes: Fortune Business Insights estima que la industria escalará desde 273.420 millones de dólares en 2025 hasta alcanzar los 427.750 millones en 2032, manteniendo un ritmo de crecimiento anual del 6,6%.
Argentina no permanece al margen de esta tendencia transformadora. Un relevamiento de MasterCard reveló que el 75% de los argentinos considera a su mascota como un integrante esencial del núcleo familiar. Esta percepción se traduce en comportamientos de consumo concretos, donde el comercio electrónico destinado a productos y servicios para estos compañeros peludos experimentó un salto significativo del 3,4% del gasto total en 2023 al 4,4% en 2024.
Buenos Aires presenta cifras particularmente llamativas en este fenómeno. Cerca del 80% de los hogares porteños convive con algún animal de compañía, situándose por encima del promedio estadounidense.
Crecen los planes de salud y beneficios para las mascotas
No obstante, el cambio de hábitos se materializa en el creciente uso de seguros y planes de salud animal, que en Estados Unidos y Europa se encuentra muy extendido. La North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) documentó cifras reveladoras al respecto, donde el sector norteamericano de seguros para animales domésticos facturó 5.151 millones de dólares en primas durante 2024, experimentando un crecimiento del 21,4% comparado con el año anterior.
La cantidad de animales asegurados creció un 12,7%, destacándose particularmente el incremento en la cobertura felina. Los planes que incorporan beneficios de bienestar preventivo —abarcando vacunas, chequeos regulares y tratamientos odontológicos— registran primas anuales de 651 dólares para gatos y 1.321 dólares para perros.
Silvina Muñiz, médica veterinaria, aporta una perspectiva profesional al fenómeno: "el seguro de salud y los planes preventivos reducen el impacto económico de enfermedades graves y permiten un seguimiento constante que mejora la calidad y esperanza de vida de las mascotas".
Buenos Aires, por su parte, se posiciona como referente regional en la adquisición de alimentos de alta gama, indumentaria, seguros y experiencias diseñadas exclusivamente para estos miembros peludos de la familia. La gama de productos se amplía continuamente con alternativas premium, que abarcan snacks saludables y alimentos orgánicos.
