Mascotas aseguradas: La tendencia mundial a la que apunta Argentina

Crecen los planes de salud y beneficios para las mascotas

No obstante, el cambio de hábitos se materializa en el creciente uso de seguros y planes de salud animal, que en Estados Unidos y Europa se encuentra muy extendido. La North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) documentó cifras reveladoras al respecto, donde el sector norteamericano de seguros para animales domésticos facturó 5.151 millones de dólares en primas durante 2024, experimentando un crecimiento del 21,4% comparado con el año anterior.

La cantidad de animales asegurados creció un 12,7%, destacándose particularmente el incremento en la cobertura felina. Los planes que incorporan beneficios de bienestar preventivo —abarcando vacunas, chequeos regulares y tratamientos odontológicos— registran primas anuales de 651 dólares para gatos y 1.321 dólares para perros.

Silvina Muñiz, médica veterinaria, aporta una perspectiva profesional al fenómeno: "el seguro de salud y los planes preventivos reducen el impacto económico de enfermedades graves y permiten un seguimiento constante que mejora la calidad y esperanza de vida de las mascotas".

image

Buenos Aires, por su parte, se posiciona como referente regional en la adquisición de alimentos de alta gama, indumentaria, seguros y experiencias diseñadas exclusivamente para estos miembros peludos de la familia. La gama de productos se amplía continuamente con alternativas premium, que abarcan snacks saludables y alimentos orgánicos.

