La presunta secta que convirtió la vida de 2 estrellas de TikTok en horror

El punto de quiebre llegó cuando Miranda se negó rotundamente a regresar a casa para asistir al funeral de un familiar. Este comportamiento, totalmente ajeno a su personalidad, encendió todas las alarmas familiares. Desesperados, sus seres queridos viajaron hasta California en un intento por convencerla de acompañarlos en este momento crucial.

La confrontación familiar reveló el grado de manipulación psicológica al que había sido sometida. Miranda "lloraba sin parar" y explicó que necesitaba el permiso de "alguien más cercano a Dios" para poder presenciar el velorio. Esta declaración expuso la profundidad del control coercitivo ejercido sobre su autonomía personal y emocional.

El documental que lo cambió todo

La docuserie de Netflix "Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult", estrenada en 2024, destapó públicamente las denuncias de familiares y ex-miembros. El material audiovisual presenta testimonios devastadores sobre abuso sexual, mala praxis financiera, violaciones laborales y alienación sistemática. Estas acusaciones no provienen únicamente de la familia de Miranda, sino de múltiples ex-bailarines y ex-miembros de la Iglesia Shekinah que decidieron romper el silencio.

Inicialmente, Miranda intentó defenderse mediante un video de TikTok que posteriormente eliminó, seguido de una declaración pública en The Cut donde negaba categóricamente pertenecer a una secta.

Embed - #Miranda derrick#James derrick #dance#couple goals Miranda y James Derrick.

La sincronización entre los allanamientos federales y la desaparición de las redes sociales genera interrogantes inquietantes. ¿Miranda y James fueron instruidos a mantener silencio? ¿Están bajo protección de testigos? ¿O permanecen bajo el control de la organización que prometió catapultar sus carreras?

La investigación federal continúa su curso, mientras las familias afectadas aguardan respuestas sobre el bienestar de sus seres queridos.

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

Wanda Nara y el escándalo que podría arruinar MasterChef Celebrity

La miniserie de 15 capítulos que destrona a todas las series médicas

Nancy Pazos deschavó a Telefe y reveló lo que le espera a Mariana Brey si no se disculpa

Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos