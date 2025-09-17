La danza puede convertirse en una prisión cuando las organizaciones que prometen impulsar carreras artísticas funcionan, en realidad, como una secta. Esta cruda realidad golpeó de frente a Miranda Derrick(de soltera Wilking), una bailarina cuyo meteórico ascenso en redes sociales terminó transformándose en una pesadilla que involucra acusaciones de tráfico sexual, lavado de dinero y control coercitivo.
"LLORABA SIN PARAR"
La presunta secta que convirtió la vida de 2 estrellas de TikTok en horror
Del estrellato viral al silencio total. Miranda y James Derrick se esfuman en medio de las denuncias por la supuesta secta 7M Films.
Lo que comenzó como una oportunidad dorada para una joven talentosa, rápidamente se deterioró hasta el punto donde ni siquiera pudo despedir a un familiar fallecido. La historia de Miranda ilustra cómo el sueño americano del éxito en el entretenimiento puede convertirse en una trampa de manipulación psicológica y aislamiento.
En las últimas semanas, tanto Miranda como su esposo James Derrick se esfumaron completamente del universo digital. Sus perfiles de Instagram y TikTok, anteriormente repletos de contenido de baile y lifestyle que conquistaba millones de visualizaciones, ahora permanecen vacíos, como si nunca hubieran existido. Esta desaparición digital coincide peligrosamente con los allanamientos federales realizados el 25 de julio contra propiedades vinculadas a Robert Shinn, el controvertido pastor y empresario que manejaba sus carreras.
Ahora bien, para quien no lo sabe, Shinn no es simplemente el líder espiritual de la Iglesia Shekinah, ubicada en Tujunga, Los Ángeles. Su imperio empresarial se extiende a través de al menos trece compañías, incluyendo 7M Films, Glory Bag Records, IP Random Film, IHD Studio, Shinn Entertainment Corp., RCP Financial y Alpha Plus Realty. Esta red corporativa, según las investigaciones federales, habría funcionado como fachada para actividades ilícitas que incluyen tráfico sexual y lavado de dinero.
Familiares de Miranda Derrick alertan sobre manipulación en la secta 7M Films
La relación de Miranda con 7M Films comenzó en 2020, cuando la promesa de gestión profesional parecía el boleto dorado hacia el estrellato. Sin embargo, lo que inicialmente se presentó como una oportunidad de crecimiento artístico gradualmente se transformó en un sistema de control absoluto. La hermana de Miranda, Melanie, fue la primera en percibir señales alarmantes sobre el nivel de dominio que Shinn ejercía sobre los bailarines bajo su tutela.
El punto de quiebre llegó cuando Miranda se negó rotundamente a regresar a casa para asistir al funeral de un familiar. Este comportamiento, totalmente ajeno a su personalidad, encendió todas las alarmas familiares. Desesperados, sus seres queridos viajaron hasta California en un intento por convencerla de acompañarlos en este momento crucial.
La confrontación familiar reveló el grado de manipulación psicológica al que había sido sometida. Miranda "lloraba sin parar" y explicó que necesitaba el permiso de "alguien más cercano a Dios" para poder presenciar el velorio. Esta declaración expuso la profundidad del control coercitivo ejercido sobre su autonomía personal y emocional.
El documental que lo cambió todo
La docuserie de Netflix "Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult", estrenada en 2024, destapó públicamente las denuncias de familiares y ex-miembros. El material audiovisual presenta testimonios devastadores sobre abuso sexual, mala praxis financiera, violaciones laborales y alienación sistemática. Estas acusaciones no provienen únicamente de la familia de Miranda, sino de múltiples ex-bailarines y ex-miembros de la Iglesia Shekinah que decidieron romper el silencio.
Inicialmente, Miranda intentó defenderse mediante un video de TikTok que posteriormente eliminó, seguido de una declaración pública en The Cut donde negaba categóricamente pertenecer a una secta.
La sincronización entre los allanamientos federales y la desaparición de las redes sociales genera interrogantes inquietantes. ¿Miranda y James fueron instruidos a mantener silencio? ¿Están bajo protección de testigos? ¿O permanecen bajo el control de la organización que prometió catapultar sus carreras?
La investigación federal continúa su curso, mientras las familias afectadas aguardan respuestas sobre el bienestar de sus seres queridos.
