Virginia Gallardo fue elegida como diputada nacional por Corrientes y toda su campaña fue vista con lupa por los medios. Viviana Canosa no se quedó callada y tras las elecciones atacó duramente a la correntina por utilizar la figura de Ricardo Fort para ganar votos.
"USÓ A RICARDO FORT"
Guerra: Viviana Canosa destruyó a la flamante diputada Virginia Gallardo
La guerra entre los periodistas y los políticos es cosa de siempre, pero esta vez Viviana Canosa saltó con todo contra la diputada Virginia Gallardo.
La periodista Viviana Canosa llegó tarde pero seguro a todo el escándalo que envolvió a Virginia Gallardo. La diputada electa por Corrientes subió una foto a sus redes sociales antes de las elecciones en donde se la ve junto a Ricardo Fort. Muchos la acusaron de usar su figura para ganar votos.
Viviana Canosa arruinó a Virginia Gallardo
La bailarina y vedette, ahora elegida diputada con el 32.67% de los votos en Corrientes, utilizó la imagen de Ricardo Fort en la época en la cual eran pareja. Esto no le gustó nada a Canosa, quien salió con los tapones de punta y sacó los trapitos al sol.
"Ella sentía vergüenza por Ricardo Fort, digámoslo. El personaje le compraba ese tapado de piel que veíamos. Tuvo unas cuantas mujeres, entre comillas, Ricardo", soltó Viviana Canosa acerca de la foto que compartió Gallardo.
"Ricardo después confesó su identidad sexual. Era un tipo que gozaba la vida y compartían los tapados con Ricardo Fort. Una vez que se despega de Fort, porque lo usa para ser conocida. Esto hay que decirlo. Porque nada peor que renegar de tu pasado", lanzó la periodista.
De esta manera Viviana Canosa le dijo a Gallardo que se va a tener que soportar los palos que vengan: "Todos lo tenemos. Ella sintió vergüenza del vínculo con Fort con el tiempo. Me acuerdo cuando se casó y fue mamá. Él contó que era gay y bancatela. Ahora vas a ser diputada y te van a ir a buscar", indicó.
Virginia Gallardo criticada pero elegida
En redes sociales muchos pusieron en duda la candidatura de Virginia Gallardo como diputada. En principio por ser mujer, por venir del mundo del espectáculo -más que nada lo mediático- y por no haberse formado como política. Sin embargo, en Corrientes la eligieron y apoyaron a La Libertad Avanza por sobre Fuerza Patria. Un claro ejemplo de que no todo lo que pasa por las redes se traduce al día a día y las elecciones de la gente.
