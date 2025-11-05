Guerra: Viviana Canosa destruyó a la flamante diputada Virginia Gallardo

De esta manera Viviana Canosa le dijo a Gallardo que se va a tener que soportar los palos que vengan: "Todos lo tenemos. Ella sintió vergüenza del vínculo con Fort con el tiempo. Me acuerdo cuando se casó y fue mamá. Él contó que era gay y bancatela. Ahora vas a ser diputada y te van a ir a buscar", indicó.

Virginia Gallardo criticada pero elegida

En redes sociales muchos pusieron en duda la candidatura de Virginia Gallardo como diputada. En principio por ser mujer, por venir del mundo del espectáculo -más que nada lo mediático- y por no haberse formado como política. Sin embargo, en Corrientes la eligieron y apoyaron a La Libertad Avanza por sobre Fuerza Patria. Un claro ejemplo de que no todo lo que pasa por las redes se traduce al día a día y las elecciones de la gente.

