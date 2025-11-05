Delitos de lesa humanidad en 1975: Una vez más, la memoria y justicia en debate

Las acusaciones señalaban que los hechos ocurrieron con la complicidad de la empresa Acindar, donde habría funcionado un centro clandestino de detención conocido como "El Albergue de Solteros". Según testimonios, allí se alojaron y torturaron trabajadores antes de su traslado o desaparición.

No obstante, el tribunal decidió no reconocer ese predio como centro clandestino al entender que no hubo pruebas concluyentes para acreditarlo judicialmente.

Defensas

Durante el proceso intervinieron el Fiscal General Adolfo Villatte, junto a un amplio equipo de auxiliares, y las querellas representadas por organismos de derechos humanos y sindicales: el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la UOM, la APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Las defensas, encabezadas por los abogados Hernán Kovacevich, Ignacio Zunino, Gonzalo Miño y el Defensor Público Julio Agnoli, reclamaron la nulidad del proceso y sostuvieron la falta de pruebas directas.

En su alegato final, Kovacevich, representante de los policías federales Juan Carlos Romero, Carlos Brest, Vicente Valdez y Bernardino Sambrana, aseguró que "La verdad se impuso sobre el tiempo y la injusticia", remarcando que ningún testigo identificó a sus defendidos en los hechos denunciados.

Retroceso

El Tribunal rechazó los planteos de las querellas que pedían declarar inconstitucionales los decretos de 1974 y 1975, que ordenaban "aniquilar la subversión", y también denegó el pedido de nulidad presentado por las defensas. Finalmente, resolvió absolver a todos los imputados, disponer la inmediata libertad de tres de ellos y tener presente las reservas recursivas de las partes acusadoras.

Dicho fallo provocó fuertes reacciones entre las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas, quienes lo calificaron como "un retroceso de memoria y justicia". En ese sentido, adelantaron que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Por su parte, desde el lado de las defensas, el clima fue totalmente diferente, de alivio. En tanto, consideraron que el veredicto restablece el principio de inocencia poniéndole fin a un proceso "prolongado e injusto".

Memoria y justicia en debate

"El Villazo" forma parte de las Causas Acindar, que investigan la colaboración entre fuerzas estatales y sectores empresariales durante la represión sindical de los años 70. Si bien este fallo significó una absolución general, el tema continúa abierto: las apelaciones podrían modificar el resultado en instancias superiores.

image Cuando el "Villazo" marcó el camino.

En definitiva, el Tribunal entendió que no hubo pruebas suficientes para condenar, mientras que las víctimas insisten en que la impunidad se impuso al paso del tiempo. Una vez más, la memoria y la justicia quedaron en debate.

El fallo del Tribunal Federal N.º 1 de Rosario deja una marca en la historia judicial de la región: después de años de audiencias, decenas de testigos y cientos de pruebas analizadas, la justicia concluyó que no pudo probar los delitos atribuidos a los ex policías. El veredicto divide aguas entre quienes celebran el respeto al debido proceso y quienes lo viven como una herida abierta en la búsqueda de verdad y reparación.

