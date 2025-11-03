C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026

Central Córdoba y Racing igualaron 0-0 por la fecha 14 del Torneo Clausura . En el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, una Academia muy golpeada tras la eliminación de la Copa Libertadores tuvo un duro desafío no solo futbolístico, sino también emocional.

Mientras todavía se recuperaba de la derrota ante Flamengo , Racing debió enfrentar a un incómodo Central Córdoba en su estadio, sabiendo que el contexto lo obligaba a cambiar el chip cuanto antes: necesitaba sumar para clasificar a octavos del Torneo Clausura y para las copas del 2026.

En la previa, el presidente Diego Milito confirmó que le propusieron renovar contrato a Gustavo Costas por un año más. "El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos contentos y conformes, y creemos que este es el camino", dijo el mandatario en diálogo con la TV.

Esa, quizás, haya sido la mejor noticia de la tarde para la Academia. Porque lo que ocurriría después, dentro del campo de juego, aburrió hasta a los propios hinchas que se encontraban en el estadio.

Diego Milito confirmó por qué quiere a Gustavo Costas un año más en Racing

Aunque tuvieron algunas situaciones de gol para cada lado, en el partido reinó la imprecisión. El local, que buscaba un triunfo que le permitiera llegar a la cima de la Zona A y pasar a Boca, estuvo más lúcido para cumplir el plan de partido: defender en su campo y contragolpear con velocidad y potencia.

Le salió mejor que a su rival. Racing, que contó con varias ausencias (Maravilla Martínez, Sosa, Pardo, Conechny, Rojas, Zaracho) nunca tuvo muy claro qué hacer con la pelota: se repitieron las mismas dudas que todo el ciclo Costas. A la Academia le cuesta mucho cuando tiene que proponer con creatividad y pausa. Luciano Vietto, un perfil con esas características, no gravitó demasiado.

G43T3-uXgAAC4fx Martirena fue titular en Racing @RacingClub

Para Racing, la Copa Libertadores 2025 y la Copa Argentina ya es historia. Queda por delante el Torneo Clausura, además de conseguir el boleto que lo clasifique a la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, el empate ante el Ferroviario lo alejó más. Por Tabla Anual, salvo que gane los dos partidos que le quedan y se den algunos resultados para acceder al repechaje, parece imposible. La otra opción es salir campeón del Torneo Apertura, que lo clasificaría automáticamente.

Mientras tanto, la Copa Sudamericana 2026 sí lo tiene clasificado hasta el momento, pero ocupa los últimos puestos y no debe descuidarse.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Central Córdoba y Racing igualaron 0-0

Live Blog Post ¿Era penal para Racing? VIDEO: Toda la Academia reclamó este agarrón en el área Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985490914576343043&partner=&hide_thread=false Todo el banco de Racing reclamó penal por un agarrón contra ColomboViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/JEglNSFzDk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2025 VER +

Live Blog Post El encuentro se parte a la mitad y el primer gol está para cualquiera de los dos equipos

Live Blog Post ¡Qué pelota sacó Cambeses, arquero de Selección! VIDEO: El guardameta sacó un disparo que se metía en el ángulo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985488316540543172&partner=&hide_thread=false Gran respuesta de Cambeses para salvar a Racing Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/fA82EuM35h — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2025 VER +

Live Blog Post Vértigo y velocidad, el partido se pone muy entretenido y los arqueros toman protagonismo

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Calor y humedad en Santiago del Estero: la divertida imagen de un hincha en el Madre de Ciudades despatarrado en la butaca en pleno partido (VIDEO) Los 31 grados de temperatura se hacen sentir en el norte argentino, sumado al 40% de humedad. De hecho, el árbitro detuvo el partido a la media hora para realizar una pausa de hidratación. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985476112676278536&partner=&hide_thread=false Cuando es muy LUNES pero juega el FERROVIARIO Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/AD56wwtKvE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2025 VER +

Live Blog Post Racing tiene más la pelota pero menos ideas: Central Córdoba es más peligroso cada vez que llega hasta el fondo

Live Blog Post La Academia queda demasiado desbalanceada en el mediocampo y el Ferroviario avanza con facilidad cuando ataca

Live Blog Post Racing domina con pelota, pero C. Córdoba avisa que con velocidad y espacios puede lastimar

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Diego Milito: "Le ofrecimos a Gustavo Costas continuar un año más" En la previa del encuentro, el presidente del club de Avellaneda confesó que están muy satisfechos con lo hecho por el entrenador hasta ahora y que le dejaron la oferta sobre la mesa. "El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos contentos y conformes, y creemos que este es el camino". Milito dijo que "todavía no hubo una respuesta del DT", pero no por indecisión sino porque no se sentaron a conversarlo nuevamente a raíz de los compromisos del equipo. "Está sumergido en el campeonato, en lo que nos jugamos", explicó el presidente. "Quería que él tenga la tranquilidad de que estamos conformes, contentos". VER +

Live Blog Post El plan de Central Córdoba que puede destruir a Racing Será un choque de estilos en el Estadio Madre de Ciudades. Mientras el local suele ser más conservador, apostando a defender cerca de su arco y lastimar de contragolpe, el visitante es todo lo contrario. La Academia se siente cómoda en el ida y vuelta, en el vértigo de las transiciones, y suele desbalancearse. Tendrá un gran desafío, sobre todo con el tándem Nardoni-Zuculini, de realizar las coberturas correspondientes para no sufrir la velocidad de contraataques que tiene el Ferroviario. VER +

Live Blog Post Formación confirmada en Central Córdoba C. Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Vera, Florentín, Perelló, Heredia; Besozzi, Verón

Live Blog Post Atento Racing: el polémico árbitro vinculado a Toviggino y Tapia que dirigirá vs. Central Córdoba Luis Lobo Medina será quien imparta justicia en el cotejo. El árbitro tucumano tiene varios sucesos controversiales en su trayectoria, muchos de ellos dirigiendo partidos de Barracas Central. Por eso, las suspicacias de que dirija esta tarde el encuentro de Central Córdoba, equipo de Pablo Toviggino (Tesorero de AFA), se levantan solas. Este año, Lobo Medina tuvo polémicos fallos en partidos como Independiente Rivadavia vs. Tigre, Independiente vs. Instituto, San Lorenzo vs. Barracas Central o Barracas Central vs. Banfield. VER +

Live Blog Post Formación confirmada en Racing: la Academia sale con un 4-2-3-1 Racing: Cambeses; Martirena, Colombo, García Basso, Mura; Nardoni, Zuculini; Solari, Vietto, Vergara; Balboa

Live Blog Post "No nos defraudaste, gracias eternas": la bandera con la que recibieron a Gustavo Costas en Santiago del Estero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingManiacos/status/1985365284824158713&partner=&hide_thread=false "NO NOS DEFRAUDASTE. GRACIAS ETERNAS" La bandera de la Filial #Racing de Santiago del Estero para Gustavo Costas. @RacingSgo pic.twitter.com/QmvkFBafMk — Racingmaníacos (@RacingManiacos) November 3, 2025 VER +

Live Blog Post Racing ya no puede clasificar a la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo es su situación con la Copa Sudamericana? De cara a los tres partido que quedan del Torneo Clausura, la Academia ya no llega a los puestos de clasificación directa de la Copa Libertadores 2026. En caso de ganar los tres, y que se den algunos resultados, puede aspirar a acceder al repechaje del certamen. Sí clasificaría en caso de salir campeón del Clausura. A lo que sí se mantiene en puestos de clasificación es a la Copa Sudamericana 2026. Eso sí: ocupa el anteúltimo puesto de los boletos a disposición, por lo que no puede ceder puntos en el camino. VER +

Live Blog Post Maravilla Martínez y tres más: las bajas sensibles en Racing esta tarde El DT le da descanso a varios futbolistas, tras el intenso trajín que culminó la semana pasada con la eliminación ante Flamengo. Maravilla Martínez presentaba algunas dolencias musculares, por lo que optaron por preservarlo. Gabriel Rojas también, tras esa recuperación récord de su desgarro para poder estar en el cotejo vs. Flamengo. Matías Zaracho no terminó al 100% del encuentro ante el equipo carioca y también quedó afuera de los convocados. Conechny, por su parte, quedó desafectado por acumulación de amarillas. VER +