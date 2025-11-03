Central Córdoba y Racing igualaron 0-0 por la fecha 14 del Torneo Clausura. En el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, una Academia muy golpeada tras la eliminación de la Copa Libertadores tuvo un duro desafío no solo futbolístico, sino también emocional.
C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026
Racing y Central Córdoba igualaron en Santiago del Estero. La Academia se mantiene en zona de playoffs y Sudamericana. ¿Qué necesita para la Libertadores?
EN VIVO
-
21:00
Final del partido: Central Córdoba y Racing igualaron 0-0
-
20:39
¿Era penal para Racing? VIDEO: Toda la Academia reclamó este agarrón en el área
-
20:32
El encuentro se parte a la mitad y el primer gol está para cualquiera de los dos equipos
-
20:26
¡Qué pelota sacó Cambeses, arquero de Selección! VIDEO: El guardameta sacó un disparo que se metía en el ángulo
-
20:18
Vértigo y velocidad, el partido se pone muy entretenido y los arqueros toman protagonismo
-
20:06
Comienza el 2T
-
19:49
Final del 1T
-
19:40
Calor y humedad en Santiago del Estero: la divertida imagen de un hincha en el Madre de Ciudades despatarrado en la butaca en pleno partido (VIDEO)
-
19:33
Racing tiene más la pelota pero menos ideas: Central Córdoba es más peligroso cada vez que llega hasta el fondo
-
19:25
La Academia queda demasiado desbalanceada en el mediocampo y el Ferroviario avanza con facilidad cuando ataca
-
19:12
Racing domina con pelota, pero C. Córdoba avisa que con velocidad y espacios puede lastimar
-
19:02
Comienza el partido
-
18:48
Diego Milito: "Le ofrecimos a Gustavo Costas continuar un año más"
-
18:45
El plan de Central Córdoba que puede destruir a Racing
-
18:32
Formación confirmada en Central Córdoba
-
18:17
Atento Racing: el polémico árbitro vinculado a Toviggino y Tapia que dirigirá vs. Central Córdoba
-
18:11
Formación confirmada en Racing: la Academia sale con un 4-2-3-1
-
17:46
"No nos defraudaste, gracias eternas": la bandera con la que recibieron a Gustavo Costas en Santiago del Estero
-
17:33
Racing ya no puede clasificar a la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo es su situación con la Copa Sudamericana?
-
17:28
Maravilla Martínez y tres más: las bajas sensibles en Racing esta tarde
-
17:22
TV: Dónde ver Central Córdoba vs. Racing
Mientras todavía se recuperaba de la derrota ante Flamengo, Racing debió enfrentar a un incómodo Central Córdoba en su estadio, sabiendo que el contexto lo obligaba a cambiar el chip cuanto antes: necesitaba sumar para clasificar a octavos del Torneo Clausura y para las copas del 2026.
En la previa, el presidente Diego Milito confirmó que le propusieron renovar contrato a Gustavo Costas por un año más. "El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos contentos y conformes, y creemos que este es el camino", dijo el mandatario en diálogo con la TV.
Esa, quizás, haya sido la mejor noticia de la tarde para la Academia. Porque lo que ocurriría después, dentro del campo de juego, aburrió hasta a los propios hinchas que se encontraban en el estadio.
Aunque tuvieron algunas situaciones de gol para cada lado, en el partido reinó la imprecisión. El local, que buscaba un triunfo que le permitiera llegar a la cima de la Zona A y pasar a Boca, estuvo más lúcido para cumplir el plan de partido: defender en su campo y contragolpear con velocidad y potencia.
Le salió mejor que a su rival. Racing, que contó con varias ausencias (Maravilla Martínez, Sosa, Pardo, Conechny, Rojas, Zaracho) nunca tuvo muy claro qué hacer con la pelota: se repitieron las mismas dudas que todo el ciclo Costas. A la Academia le cuesta mucho cuando tiene que proponer con creatividad y pausa. Luciano Vietto, un perfil con esas características, no gravitó demasiado.
Para Racing, la Copa Libertadores 2025 y la Copa Argentina ya es historia. Queda por delante el Torneo Clausura, además de conseguir el boleto que lo clasifique a la Copa Libertadores 2026.
Sin embargo, el empate ante el Ferroviario lo alejó más. Por Tabla Anual, salvo que gane los dos partidos que le quedan y se den algunos resultados para acceder al repechaje, parece imposible. La otra opción es salir campeón del Torneo Apertura, que lo clasificaría automáticamente.
Mientras tanto, la Copa Sudamericana 2026 sí lo tiene clasificado hasta el momento, pero ocupa los últimos puestos y no debe descuidarse.
