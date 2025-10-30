Le dicen adiós a Racing: Jugadores que se van y la 'limpieza' de Gustavo Costas

LEDICENADIOSARACINGJUGADORESQUESEVANYLALIMPIEZADEGUSTAVOCOSTASFOTO3 Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 a manos del Flamengo y el técnico Gustavo Costas ya puso en marcha la limpieza en el plantel.

Santiago Quirós

El defensor zurdo juvenil está muy relegado en la consideración de Costas, por lo que seguramente saldrá a préstamo para sumar minutos en otro equipo de menor relevancia.

Martín Barrios

El mediocampista de contención uruguayo no entra ni siquiera en el recambio de primera línea y ya no tiene la continuidad que tuvo en el primer semestre. Para colmo, ocupa un cupo de extranjeros y se irá en breve.

Juan Ignacio Nardoni

El volante es uno de los grandes apuntados para marcharse, aunque no se irá por menos de 12 millones de dólares netos. Tuvo ofertas de todo tipo y permaneció para pelear la Libertadores, aunque su futuro estaría en el Viejo Continente.

Adrián Balboa

El centrodelantero charrúa jugó poco y nada, en general no estuvo a la altura de las circunstancias y es muy probable que se vaya porque no hay lugar para él en el equipo titular.

Adrián Fernández

El volante ofensivo que arribó desde San Telmo no tuvo continuidad, demostró no estar a la altura y es muy posible que se marche cedido a otra institución para sumar minutos.

Ramiro Degregorio

El delantero juvenil apenas es una pieza de recambio, no tuvo muchas oportunidades y su destino estaría a préstamo en otra institución.

Los casos de jugadores de Racing que serán analizados para el 2026

. Gabriel Arias.

. Agustín García Basso.

. Facundo Mura.

. Santiago Sosa.

. Nazareno Colombo.

. Agustín Almendra.

. Richard Sánchez.

. Matías Zaracho.

. Luciano Vietto.

¿Qué es lo que necesita Racing para clasificarse a la Copa Libertadores 2026?

En la actualidad, la Academia ocupa el sexto lugar en la Tabla Anual con 46 puntos, una posición que le otorga un boleto a la Copa Sudamericana pero lo deja lejos de la Libertadores. River, tercero con 52 unidades, sería hoy el último clasificado al repechaje, mientras que Deportivo Riestra y Argentinos Juniors (ambos con 51) completan los primeros puestos de acceso directo.

Argentina cuenta con cinco cupos confirmados para la próxima Copa: Platense, campeón del Torneo Apertura; el futuro ganador del Clausura; el campeón de la Copa Argentina —que saldrá entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia—, y los dos mejores de la Tabla Anual. Rosario Central ya aseguró su lugar.

Con ese panorama, Racing depende de sí mismo en una única opción: ganar el Clausura. Actualmente se ubica noveno en la Zona A con 18 puntos, igualando a Tigre, Belgrano y Argentinos. Los de Costas deberán medirse con Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell’s con la ilusión de meterse en los Playoffs, pelear por el título y, así, alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Racing empató con Flamengo 0 a 0 y quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025

Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron en la noche de este último miércoles 29/10, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.

Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.

