El radicalismo busca sobrevivir a su peor derrota: Fracturas, reproches y el fantasma de la intervención

La situación interna es compleja. Las elecciones partidarias de 2024 siguen judicializadas por irregularidades en el conteo de votos en unas 50 mesas distribuidas en 10 municipios. Para evitar un vacío institucional, se conformó un Comité de Contingencia, encabezado por Miguel Fernández, y una Convención de Contingencia, a cargo de Pablo Domenichini. Sin embargo, ambos mandatos vencen el 31 de octubre, lo que agrava la incertidumbre.

Este jueves, los principales referentes se reunirán en el Comité Provincia, en lo que será un intento por reconstruir puentes y analizar qué falló en la estrategia electoral.

“El voto radical se fue con Milei”

La lectura generalizada dentro del radicalismo es que una parte significativa de su electorado migró hacia La Libertad Avanza, seducido por el discurso antipolítica y la promesa de cambio. “El voto radical está ahí, pero se fue con Milei. Es una cuestión de liderazgos, de convicción y de rumbo. Sin una alianza fuerte, hoy no hay destino”, reconoció un dirigente de peso en la Provincia.

El tono en los comités es de autocrítica, pero también de enojo. “Estamos viendo qué ponerle a la lápida. Gracias por los servicios prestados Lousteau, Fernández y Domenichini”, ironizó un referente del interior. Otro fue más tajante: “Que renuncien todos. Que no quede ni uno solo”.

Una reconstrucción cuesta arriba

El radicalismo bonaerense enfrenta un desafío mayúsculo: reconstruirse desde el fracaso. La falta de conducción clara, la pelea de egos y la ausencia de un proyecto común lo dejaron a la deriva en el escenario político actual.

“Hay que buscar un liderazgo y respetarlo, alimentarlo y cuidarlo”, expresó un dirigente cercano a Lousteau. Sin embargo, el diagnóstico compartido es que la conducción actual “la chocó toda”.

Aun con su histórica estructura territorial, intendentes y referentes locales, la UCR no logró capitalizar ese peso en votos. Hoy, el partido intenta rearmarse antes de que las internas lo terminen de fragmentar. La sensación que domina entre sus filas es una mezcla de resignación y esperanza: “Hay que esperar y pasar página”, repiten, casi como un mantra.

_______________________

Más noticias en Urgente24:

¿Por qué la CGT no quiere la reforma laboral?: Los argumentos detrás del conflicto con el Gobierno

Sturzenegger desmintió los rumores sobre la reforma laboral: De cuántas horas será la jornada

Consejo de un ex FMI a Milei: 20% de devaluación y flotación libre del dólar