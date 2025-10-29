El impacto de las elecciones en el mercado automotor: Qué pasa con los autos 0KM

Sin embargo, tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, la industria volvió a respirar aliviada. Con un panorama político más claro, los concesionarios se preparan para una nueva etapa de crecimiento sostenido.

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), destacó:

“Esta situación nos pone contentos porque al menos nos da la certeza de avanzar en una dirección. Es bueno saber hacia dónde vamos, y que es hacia el mercado”.

Autos y elecciones: ¿Por qué se espera una reactivación inmediata?

Los referentes del rubro coinciden en que el resultado electoral podría traducirse en una rápida normalización del mercado automotor.

“En 10 o 15 días, la situación de venta de autos debería volver a la normalidad. Hoy ya tuvimos muchas más consultas que en todos los días previos a la elección”, explicó Lamas.

Desde el sector también remarcan que el cambio de expectativas políticas podría traer mayor estabilidad macroeconómica, algo clave para impulsar la confianza del consumidor.

“Creemos que este resultado refuerza la expectativa de continuidad del programa del Gobierno. Lo importante ahora es avanzar en las reformas necesarias para mejorar la competitividad de la industria”, afirmaron desde ACARA.

La industria automotriz argentina, que venía manteniendo un diálogo fluido con el Gobierno, busca ahora profundizar políticas que favorezcan la exportación, reduzcan costos y estimulen la inversión.

¿Qué pasará con los precios y la financiación de autos tras las elecciones?

Uno de los temas más sensibles para los compradores es la evolución de los precios. Según los analistas, si la estabilidad económica se consolida, los valores de los autos podrían empezar a estabilizarse tras un año de fuertes fluctuaciones.

“Esa estabilidad también debería traducirse en una baja de la inflación, más opciones de financiación y una reducción de tasas. Además, tiene que ampliarse la oferta de modelos y estabilizarse los precios”, explicó Lamas.

Otro punto clave es la financiación. En septiembre, según el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), se registró el número más bajo de compras mediante crédito prendario, solo el 45,8% de los patentamientos se realizaron con financiamiento.

Este fue el mínimo del año, un reflejo directo de la incertidumbre preelectoral que llevó a muchos consumidores a postergar decisiones de compra.

“Los bancos tienen que volver a salir agresivamente a prestar dinero con tasas acomodadas”, señaló Lamas, confiando en que la situación cambie en las próximas semanas.

¿Quiénes son los nuevos compradores tras las elecciones?

Con la incertidumbre política detrás, los especialistas identifican dos perfiles de compradores que dominarán el mercado post electoral.

Por un lado, están quienes tenían dólares guardados o ahorros en pesos y ahora se sienten más confiados para invertir. Por otro, quienes compraron divisas a precios más altos antes de las elecciones y prefieren esperar antes de desprenderse de ellas.

Este último grupo podría mantenerse en pausa, pero los primeros —que representan una porción significativa del mercado— serían los protagonistas de la reactivación inmediata.

“El comportamiento de los clientes potenciales va en camino a dos escenarios: quienes mantienen dólares como ahorro y quienes apuestan al consumo interno. Estos últimos van a dinamizar las ventas”, explicaron desde ACARA.

Autos 0KM: ¿Qué esperar de la industria en los próximos meses?

La mayoría de los concesionarios coincide en que el último trimestre del año será clave para consolidar el crecimiento del sector. El contexto actual —con tasas más bajas, mayor disponibilidad de unidades importadas y políticas que buscan incentivar el crédito al consumo— genera un terreno fértil para que las ventas sigan subiendo.

Además, con la temporada de vacaciones en el horizonte, se espera un repunte en la compra de autos familiares y SUV, segmentos que suelen crecer durante el verano.

Los fabricantes, por su parte, se preparan para reforzar la producción local y ampliar la oferta de modelos, aprovechando el impulso de la demanda interna y externa.

¿Podrán las elecciones consolidar un nuevo ciclo de expansión automotriz?

Las elecciones trajeron un cambio de expectativas que podría convertirse en un punto de inflexión para el sector. Si el Gobierno mantiene el rumbo de apertura y estabilidad, la industria automotriz argentina podría cerrar 2025 con números que superen los de los últimos cinco años.

“Venimos teniendo un diálogo positivo con las autoridades y queremos que continúe. Si logramos mantener la competitividad y mejorar las exportaciones, el crecimiento será sostenible”, sostuvieron fuentes de la CCA.

