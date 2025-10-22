Las importaciones de autos electrificados sin arancel que el Gobierno nacional impulsó por segunda vez en dos años agotaron el cupo dispuesto de 50.000 unidades en pocos días. Con un escenario cambiario favorable para productos del exterior, tanto importadores como automotrices se agolparon para asegurarse la llegada de coches extrazona que no tributarán el respectivo 35%.
Fiebre de importaciones: Devorado el cupo de autos sin arancel
En medio de un vendaval de importaciones, el cupo de autos sin arancel “voló” por la demanda del segmento. Se habrían superado los pedidos.
Según información adelantada por el periodista especializado Horacio Alonso en su medio A Rodar Post, la demanda habría superado ampliamente el cupo dispuesto por la Secretaría de Comercio e Industria dependiente del Ministerio de Economía. Entre automotrices e importadores, las solicitudes habría triplicado lo previsto, evidenciando que el incentivo generó efecto al menos entre los vendedores.
La sobredemanda ejercida sobre el cupo sería moderada asignando las unidades previstas a las ofertas de valor más bajo. Cabe recordar que el programa apunta directamente a una reducción de precios en el mercado de autos cero kilómetro mediante la inyección de unidades eléctricas, híbridas y/o que incluyan tecnología referida a la electrificación.
Además, la asignación de cupos también tendrá como criterio la división en partes iguales entre importadores y terminales radicadas a nivel local. Esto distribuiría la oferta mitigando el golpe para las fábricas locales, que sufren el ingreso de autos importados ante los altos costos de la industria nacional.
Arancel cero
El programa de arancel cero tuvo una primera edición exitosa en términos de expectativa. El mismo comprendió la quita del 35% de impuestos para vehículos fabricados por fuera del Mercosur o México y cuyo valor en puerto de embarque (FOB) no superase los 16.000 dólares.
Esto último es lo más relevante de la medida ya que apuntó a que el cupo de coches no sea ocupado por vehículos suntuosos, sino por autos “populares”. Un efecto que, en un mercado inflado en dólares como el argentino, generó un fenómeno distinto.
Si bien la ampliación de la oferta contuvo los ánimos de las automotrices para generar remarcaciones indiscriminadas, la baja de precios no fue tan perceptible para los consumidores, que siguieron pagando altos costos en dólares para acceder a los cero kilómetro. En cambio, la medida generó un efecto de mejora en la relación precio-producto, con especial participación de los autos provenientes de China.
Las unidades fabricadas en el país asiático fueron protagonistas centrales de la primera versión del programa y prometen serlo en la segunda “vuelta”. De hecho, los vehículos de fabricación china ocuparían casi la totalidad del cupo, independientemente de su marca ya que hay compañías occidentales fabricando en ese país.
Un caso paradigmático fue el de la Ford Territory, SUV que ganó terreno entre los autos más vendidos en lo que va del año con una importante relación precio-producto. Está fabricada en China.
Importaciones de autos y un dólar “barato”
El contexto cambiario es imposible de evadir a la hora de analizar el exceso en la demanda para los permisos de importación de vehículos. Con el precio de los autos condicionado por una carga fiscal que supera el 50% según fabricantes, la industria nacional que hasta hace pocos meses dominaba la participación de mercado perdió terreno con ofertas del mismo precio y un mayor nivel de equipamiento.
Para las automotrices radicadas en Argentina, la mejora de la competitividad dependería de dos factores. Estos son la baja de la presión fiscal y en simultáneo un acomodamiento del tipo de cambio hacia una zona de mayor competencia.
Sin esas dos condiciones, el mercado promete seguir alto en dólares y con una fuerte tendencia por los coches importados, que llegan a precios competitivos y muchas veces superan en calidad de producto a lo fabricado a nivel regional (Mercosur).
