Fiebre de importaciones: Devorado el cupo de autos sin arancel

Esto último es lo más relevante de la medida ya que apuntó a que el cupo de coches no sea ocupado por vehículos suntuosos, sino por autos “populares”. Un efecto que, en un mercado inflado en dólares como el argentino, generó un fenómeno distinto.

Si bien la ampliación de la oferta contuvo los ánimos de las automotrices para generar remarcaciones indiscriminadas, la baja de precios no fue tan perceptible para los consumidores, que siguieron pagando altos costos en dólares para acceder a los cero kilómetro. En cambio, la medida generó un efecto de mejora en la relación precio-producto, con especial participación de los autos provenientes de China.

Las unidades fabricadas en el país asiático fueron protagonistas centrales de la primera versión del programa y prometen serlo en la segunda “vuelta”. De hecho, los vehículos de fabricación china ocuparían casi la totalidad del cupo, independientemente de su marca ya que hay compañías occidentales fabricando en ese país.

Un caso paradigmático fue el de la Ford Territory, SUV que ganó terreno entre los autos más vendidos en lo que va del año con una importante relación precio-producto. Está fabricada en China.

Autos chinos 3P Las importaciones complican la producción local de autos.

Importaciones de autos y un dólar “barato”

El contexto cambiario es imposible de evadir a la hora de analizar el exceso en la demanda para los permisos de importación de vehículos. Con el precio de los autos condicionado por una carga fiscal que supera el 50% según fabricantes, la industria nacional que hasta hace pocos meses dominaba la participación de mercado perdió terreno con ofertas del mismo precio y un mayor nivel de equipamiento.

Para las automotrices radicadas en Argentina, la mejora de la competitividad dependería de dos factores. Estos son la baja de la presión fiscal y en simultáneo un acomodamiento del tipo de cambio hacia una zona de mayor competencia.

Sin esas dos condiciones, el mercado promete seguir alto en dólares y con una fuerte tendencia por los coches importados, que llegan a precios competitivos y muchas veces superan en calidad de producto a lo fabricado a nivel regional (Mercosur).

