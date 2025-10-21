Dólar en auge: Hay venta del BCRA (y del Tesoro de USA)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1980692201878483097&partner=&hide_thread=false Posturas de USD 100 millones en $ 1.491,- indican presencia oficial en el mercado de cambios — Gustavo P Quintana (@guspaqui) October 21, 2025

La repetición del patrón genera la impresión de una estrategia conjunta para mantener al dólar dentro de la banda. El objetivo sería desactivar las presiones cambiarias en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas, cuando el blue supera los $1.500 y los inversores buscan cobertura.

Mercado necesitado de dólares

Pese a las señales de control, el flujo comprador se mantiene firme. Las empresas dolarizan excedentes y los fondos de inversión recomponen posiciones ante la incertidumbre política. El comportamiento del tipo de cambio oficial muestra un techo artificial sostenido por oferta oficial, mientras los dólares alternativos operan con movimientos más erráticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1980630119443230733&partner=&hide_thread=false Régimen de bandas cambiarias Límite superior ($1.400 + 1% mensual) Límite inferior ($1.000 - 1% mensual) 21/10/2025 $ 1.491,07 / $ 938,33 — Gustavo P Quintana (@guspaqui) October 21, 2025

Fuentes del mercado aseguran que sin la presencia del BCRA y el Tesoro estadounidense, el tipo de cambio mayorista habría perforado el techo de la banda. Por ahora, las pantallas del MAE confirman un dólar estable, pero bajo una calma frágil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1980697998859383038&partner=&hide_thread=false Dólar mayorista cerró a $ 1.481,50/1.490,50 por unidad, $ 15,00 arriba del cierre de ayer — Gustavo P Quintana (@guspaqui) October 21, 2025

Los futuros del dólar cerraron con alzas en todos los tramos

image

Más contenido de Urgente24

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

El swap alienta la compra de los últimos dólares baratos y el oficial sube a $1495

Duro informe: Los peores retrocesos no fueron solo para la construcción y la industria

El Gobierno busca enfriar el debate del Presupuesto y postergar la discusión hasta que tengan más bancas