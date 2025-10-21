La decisión de Netflix: Apuesta todo a la inteligencia artificial mientras la industria se divide

image

Sarandos minimizó las preocupaciones de los inversores: "No estamos preocupados de que la IA reemplace la creatividad". Aunque reconoció que "empieza a tener sentido" que algunos creadores de contenido puedan verse impactados, aseguró que el negocio de cine y TV está a salvo.

¿Revolución o amenaza?

Por ahora, Netflix usa IA principalmente para efectos especiales y no para reemplazar actores. Sin embargo, los trabajadores de efectos visuales también ven riesgo en sus puestos. La compañía reportó ingresos de 11.5 mil millones de dólares en el trimestre, con un crecimiento del 17% interanual, aunque por debajo de las proyecciones.

La apuesta está hecha: Netflix confía en que la inteligencia artificial ayudará a contar historias "mejor, más rápido y de formas nuevas", según Sarandos. El futuro del entretenimiento cambió para siempre.

