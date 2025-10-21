Hace 11 millones de años, un asteroide misterioso colisionó contra lo que hoy es Australia, generando una explosión tan violenta que derritió rocas y dispersó fragmentos de vidrio a miles de kilómetros. Lo más inquietante: el cráter del impacto nunca apareció. Pero el mundo científico tiene la respuesta.
Científicos revelaron el misterio de un asteroide que sacudió Australia hace 11 millones de años
Científicos encontraron pruebas de un violento choque de asteroide, pero el cráter desapareció sin dejar rastro.
Un vidrio cósmico que cuenta la historia a través de un asteroide
El equipo de la investigación estuvo liderado por Anna Musolino de la Universidad de Aix-Marsella y Fred Jourdan de la Universidad Curtin acaba de aportar nuevas evidencias que confirman este enigmático evento cósmico.
El descubrimiento se basa en el análisis de tectitas, pequeños fragmentos de vidrio natural que solo se forman cuando un objeto masivo del espacio choca contra nuestro planeta con fuerza devastadora. Estas tectitas australianas tienen una composición química única, rica en cromo y níquel, y fueron halladas principalmente en el sur de Australia, concentradas en la Cuenca del Murray.
Las tectitas se generan cuando el calor extremo del impacto derrite material de la superficie terrestre y lo lanza por los aires. Los científicos usaron la técnica de datación Argón-Argón para confirmar que estos fragmentos tienen exactamente 11 millones de años, con un margen de error de apenas 0.1 millones de años.
Lo fascinante es que estas tectitas viajaron miles de kilómetros desde el punto de impacto, dispersándose por toda la región sur del continente. Algunas apenas miden unos milímetros, como se ve en las imágenes junto a una moneda de 2 céntimos de euro para referencia.
¿Dónde está el cráter perdido?
El enigma principal es la ausencia total del cráter. Un impacto capaz de generar tal dispersión debería haber excavado un agujero de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro. Los expertos barajan tres hipótesis: que la erosión de millones de años lo borró completamente, que el cráter esté enterrado bajo el océano en la plataforma continental, o que el asteroide impactó en una zona de arco volcánico, alterando las características esperadas del cráter.
El estudio, publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters, sugiere esta última teoría como la más probable, lo que explicaría la química inusual de las tectitas y la dificultad para localizar evidencia física del impacto.
La búsqueda del cráter fantasma continúa, pero las tectitas ya contaron su historia: hace millones de años, el cielo se cayó sobre Australia.
