Científicos revelaron el misterio de un asteroide que sacudió Australia hace 11 millones de años

Lo fascinante es que estas tectitas viajaron miles de kilómetros desde el punto de impacto, dispersándose por toda la región sur del continente. Algunas apenas miden unos milímetros, como se ve en las imágenes junto a una moneda de 2 céntimos de euro para referencia.

¿Dónde está el cráter perdido?

El enigma principal es la ausencia total del cráter. Un impacto capaz de generar tal dispersión debería haber excavado un agujero de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro. Los expertos barajan tres hipótesis: que la erosión de millones de años lo borró completamente, que el cráter esté enterrado bajo el océano en la plataforma continental, o que el asteroide impactó en una zona de arco volcánico, alterando las características esperadas del cráter.

image Cuenca del Murray.

El estudio, publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters, sugiere esta última teoría como la más probable, lo que explicaría la química inusual de las tectitas y la dificultad para localizar evidencia física del impacto.

La búsqueda del cráter fantasma continúa, pero las tectitas ya contaron su historia: hace millones de años, el cielo se cayó sobre Australia.

