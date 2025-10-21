La NASA confirma que la Tierra tiene otra luna más pequeña y no es lo que esperabas

Este hallazgo también confirma que la zona cercana a la Tierra no está vacía, sino que es un entorno con cuerpos pequeños que pueden durar décadas acompañándonos. Como explicó el astrónomo Carlos de la Fuente Marcos a Live Science: "Los cuasi-satélites permiten estudiar asteroides diminutos durante décadas, ya que vuelven a visitarnos repetidamente", un detalle que muestra por qué cada uno de estos astros, a pesar de su tamaño, tiene valor científico.

Por qué la NASA estudia esta luna cercana a la Tierra

A simple vista, un pedazo de roca a millones de kilómetros podría parecer irrelevante, pero para los astrónomos es un laboratorio natural: ayuda a entender mejor la gravedad, la dinámica de los asteroides y cómo la Tierra afecta a los cuerpos cercanos. También sirve como referencia para futuras misiones espaciales: son accesibles, relativamente estables y mucho menos riesgosos que otros destinos más alejados del sistema solar.

Además, la aparición de 2025 PN7 demuestra que nuestro conocimiento de nuestro espacio sigue siendo incompleto. Incluso después de siglos de observación, todavía aparecen nuevos cuerpos que orbitan casi "de prestado" junto a nosotros.

image Aunque diminuto, sirve para estudiar los asteroides y la dinámica del espacio cercano. Queda bastante claro que nuestro sistema solar todavía guarda sorpresas que no esperábamos.

Como señaló el equipo de Hawái en una nota dentro de la investigación: "Aquí presentamos al miembro más reciente de esta clase, 2025 PN7". Esto muestra que el sistema solar todavía puede sorprendernos y que incluso los objetos más pequeños tienen algo que enseñarnos.

Así que la próxima vez que mires la Luna, acordate de este otro viajero que nos acompaña, un testigo discreto del paso de la Tierra alrededor del Sol, recordándonos que incluso lo más chiquito puede ser extraordinario en la vasta extensión del espacio.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Milei contradicho por Trump (y Bessent se borra) pero 'alea iacta est'

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

Muy raro: Otra vez Fred Machado pero BCRA anuncia los US$20.000M (¿Suma votos Milei?)

Caso N°9: Walter Graziano en C5N "a regalarle chocolates y un libro" a una periodista