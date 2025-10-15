Nuevo incidente de un Boeing 787 de Air India hace crecer la desconfianza entre pilotos

Desde entonces, la comunidad de pilotos de la India insiste en la revisión del modelo de fabricación estadounidense por la posibilidad de fallas catastróficas latentes. Todo ello a pesar de que se trató del primer accidente trágico que se experimentó en todo el mundo desde el lanzamiento del avión en 2011.

Según los pilotos indios, la tragedia del vuelo 171 podría haber tenido un gatillo mecánico que derivó en el desplome del avión a poco de su despegue. Si bien la investigación final aún no arrojó resultados concluyentes, se especula con una falla en los sistemas de energía de la aeronave, que se habrían manifestado en otros vuelos posteriores con incidentes sintomáticos.

En contrapartida, desde Estados Unidos la presión está puesta en dirigir la investigación hacia los pilotos. En ese sentido, el detalle central de los investigadores occidentales fue la activación aparentemente voluntaria de interruptores de combustible del vuelo 171, cuestión que indica una posible intencionalidad en el accidente o error humano.

Air India 3P Se suman las sospechas.

Crisis en Boeing

Toda la disputa se produce en un contexto de crisis para la mayor fabricante de aviones de los Estados Unidos. La empresa con sede en Seattle sufre un importante cuestionamiento sobre la confianza de seguridad de la industria, al mismo tiempo que existen presiones para acelerar el ritmo de producción y así poder cumplir los contratos con las aerolíneas.

Con investigaciones federales abiertas en su contra, Boeing se ha comprometido a ceñir los controles de calidad sobre la fabricación de aeronaves y elevar los estándares de seguridad en los diseños.

