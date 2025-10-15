Otro incidente de un Boeing 787 Dreamliner de Air India incrementó las sospechas de fallas latentes en el avión de fabricación estadounidense. En este caso, el evento fue registrado el 9 de octubre pasado cuando un vuelo de la empresa asiática tuvo que aterrizar de emergencia en Dubai luego de ejecuciones incorrectas del piloto automático.
Nuevo incidente de un Boeing 787 de Air India hace crecer la desconfianza entre pilotos
Un nuevo evento con un Boeing 787 de Air India elevó el nivel de alarma entre los pilotos de ese país. Se trata del mismo modelo que se accidentó en junio.
Según reportes especializados, se trató del vuelo 154 de Air India, con origen en Viena (Austria) y con destino a Nueva Delhi. El incidente se produjo a partir de ejecuciones autónomas del sistema de piloto automático, que corrigió por sí solo la altitud poniendo en riesgo la operación en al menos dos oportunidades.
Esa ejecución, que no debía suceder ya que los pilotos no habían ingresado los comandos necesarios, estuvo acompañada de varias alarmas de fallas que se dispararon simultáneamente. Todo el evento fue calificado como “grave” por los especialistas, consideración que fue similar entre los pilotos que decidieron desviarse al aeropuerto más cercano para avanzar con una inspección.
Cabe destacar que el Boeing 787 Dreamliner es un avión considerado moderno en la industria aerocomercial. La unidad del incidente habría registrado 11 años de antigüedad según el sitio especializado Aviación Online, una “edad” baja para un avión de fuselaje ancho.
Qué pasa con el Boeing 787
En India, el incidente generó un incremento en la preocupación entre la comunidad de pilotos respecto a la seguridad operativa de los Boeing 787. Se trata de un evento que se sumó a una serie en cadena de problemas experimentados con el mismo modelo de aeronave que se estrelló en junio en Ahmedabad, resultando en un saldo trágico de más de 260 víctimas fatales.
Desde entonces, la comunidad de pilotos de la India insiste en la revisión del modelo de fabricación estadounidense por la posibilidad de fallas catastróficas latentes. Todo ello a pesar de que se trató del primer accidente trágico que se experimentó en todo el mundo desde el lanzamiento del avión en 2011.
Según los pilotos indios, la tragedia del vuelo 171 podría haber tenido un gatillo mecánico que derivó en el desplome del avión a poco de su despegue. Si bien la investigación final aún no arrojó resultados concluyentes, se especula con una falla en los sistemas de energía de la aeronave, que se habrían manifestado en otros vuelos posteriores con incidentes sintomáticos.
En contrapartida, desde Estados Unidos la presión está puesta en dirigir la investigación hacia los pilotos. En ese sentido, el detalle central de los investigadores occidentales fue la activación aparentemente voluntaria de interruptores de combustible del vuelo 171, cuestión que indica una posible intencionalidad en el accidente o error humano.
Crisis en Boeing
Toda la disputa se produce en un contexto de crisis para la mayor fabricante de aviones de los Estados Unidos. La empresa con sede en Seattle sufre un importante cuestionamiento sobre la confianza de seguridad de la industria, al mismo tiempo que existen presiones para acelerar el ritmo de producción y así poder cumplir los contratos con las aerolíneas.
Con investigaciones federales abiertas en su contra, Boeing se ha comprometido a ceñir los controles de calidad sobre la fabricación de aeronaves y elevar los estándares de seguridad en los diseños.
