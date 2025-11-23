Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa

Presti releva a Petri, hasta parece un juego de palabras. Vale recordar que el teniente general ocupaba el puesto 24° en el escalafón de el Ejército Argentino cuando ( por desconocimiento del funcionamiento de las FFAA) Milei lo ungió como Jefe del Estado Mayor del Ejército, obligando a un descabezamiento tan letal para el funcionamiento de la fuerza como innecesario.

Sin grandes partidas presupuestarias para hacer maravillas, lo más recordado de su gestión será el haberse prestado gentilmente al montaje de una serie de shows turísticos los primeros sábados de cada mes en los que se recrean relevos de guardia “históricos” recién inventados y con la infantil justificación que se hacen para poner en valor frente a la sociedad a las instituciones militares.

Secreto bien guardado

Fue el pasado martes 18/11, cuando desde la Secretaría General de la Presidencia el aún Jefe del Ejército recibió oficialmente el ofrecimiento de relevar a Petri. “Lo habían sondeado antes pero el ofrecimiento fue el martes” deslizan desde Casa Militar lugar en el que también habrá cambios en breve.

Muy presto… Presti no dudó en aceptar el ofrecimiento y respetó a rajatabla la orden de no comentar el tema ni con sus pares de las otras fuerzas ni con su superior inmediato el ahora saliente Jefe del Estado Mayor Conjunto Xavier Isaac.

Tanto entre los funcionarios del Mindef como entre los miembros del Generalato y el Almirantazgo (al menos esas dos de las tres fuerzas) como así también entre quienes ocupan sillones en el Estado Mayor Conjunto la noticia constituyó un verdadero cisne negro o más bien verde considerando que nadie pensaba en un general para ocupar el trono del piso 11° del Edificio Libertador.

luciana carrasco Luciana Carrasco no 'rosqueó' donde debía hacerlo. Final.

La certeza que genera dudas

Descartados desde hace varias semanas los candidatos provenientes de "la Casta cordobesa” Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quedaban en carrera dos postulantes, Luciana Carrasco, mano derecha del mendocino y Xavier Isaac ( el "más vivo” de los de la cena) tal como se dijo anteriormente.

La opción Carrasco era la más deseada por el mundo militar y el propio Petri y la de Isaac era solo atribuible la supuesta (evidentemente no tanta) relación del piloto militar con el alto mando libertario.

A nadie se le ocurrió mirar hacia abajo, tan abajo como para llegar al piso 3° del mismo palacio ministerial que alberga al “moderno” Presti, ese que siempre va un par de pasos más atrás que el resto.

Ya con la designación comunicada oficialmente, la 1ra. pregunta que inundó las redes militares estuvo relacionada con el futuro que tendrían tanto el archi-más-antiguo Brigadier General Xavier Isaac, tal como el jefe de la Armada Almirante Carlos María Allievi, ya que pasarían a ser conducidos por un oficial “más moderno”.

La repuesta más leída en esas mismas redes fue que al ser el cargo de ministro un nombramiento político y no militar el “per saltum” de Presti de más moderno a ministro no rompería con la tradición militar de abandonar el servicio activo cuando un oficial es sobrepasado por otro de menor jerarquía o de menor antigüedad en caso de tener la misma.

Alrededor de las 20:00 se produjo un nuevo tembladeral castrense cuando desde el propio Ejército se filtraron 3 noticias a saber:

El teniente general Presti no pedirá el retiro sino el pase a disponibilidad, de manera similar a la que hace cualquier empleado público (el lo es) cuando es designado políticamente para ocupar un cargo de nivel superior.

El actual jefe de la Casa Militar - también muy cercano al afecto Mileista- General Sebastían Ignacio Ibáñez sería el nuevo jefe del Ejército Argentino

El Coronel de Caballería y ex miembro del Regimiento Granaderos Fernando Tereso asumiría como nuevo jefe de la Casa Militar en la que actualmente se desempeña como segundo.

Si realmente Presti no pide el retiro, el margen para la permanencia de oficiales más antiguos se reduce mucho, aunque en el fondo todas las conjeturas esgrimidas incluso por abogados militares olvidan dos cosas. La primera es que piensa hacer el nuevo ministro con los camaradas a los que no les confió su designación y la segunda es que tiene que decir el Comandante en Jefe al respecto.

carlos alberto presti Teniente general Carlos Alberto Presti, en nombre de Karina.

Fortalezas y debilidades

“Realmente uno puede pensar que nombrar a un militar en el cargo de ministro es como devolverle a las FFAA una buena parte del protagonismo perdido ya que habrá un miembro de las fuerzas presente en las reuniones de gabinete. Además, sería la primera vez en 42 años que llega al cargo alguien que conoce los reglamentos militares, que distingue a un cabo de coronel y que conoce acabadamente el Ethos militar”. Indica uno de los altos mandos que finalizaron su carrera militar al asumir el actual gobierno.

Y agrega, “Ahora si el gobierno nacional no le brinda las partidas presupuestarias necesarias para solucionar la cuestión salarial, el equipamiento, la crisis en la sanidad de la familia militar y otra serie de pendientes no solo que fracasará como lo hizo Luis Petri, sino que además pasará a ser un paria entre sus propios camaradas”.

Resumiendo, Presti no necesita hacer “precalentamiento” está en el juego desde hace 40 años. Eso es bueno. Al mismo tiempo corre el casi seguro riesgo de seguir siendo visto como el subordinado militar que solo dice “si señor” a todo lo que se le pide en cumplimento de la obediencia debida y la subordinación del poder militar al civil. No es político, no tiene territorio y en definitiva es tanto o más descartable que los mas de 150 funcionarios libertarios de pura cepa que fueron eyectados durante estos dos años.

luis petri Bye bye Luis Petri. Foto archivo: NA.

El gran perdedor

Navegando por este verdadero mar de incertidumbre en el que se ha sumido buena parte de la comunidad militar y también la civil relacionada con la defensa, hay un hecho que unifica a todas las voces sin matices, el gran perdedor de la jornada se llama Luis Petri.

Es notable que mientras su ex jefa política Patricia Bullrich se va del poder Ejecutivo dejando en su lugar a otra mujer de su propio riñón y se prepara para asumir nada menos que la conducción del bloque oficialista en el Senado y, eventualmente ser la 2da. autoridad de la Casa detrás de Victoria Villarruel, Petri no logró imponer su deseo de entronizar a Carrasco ni tampoco a su cuñado Gustavo Cairo. (Dicen que Karina sostuvo que está "harta" de los mendocinos de Petri)

Al margen de lo anterior, nada especial hay para el cosplayer esperándolo en el Congreso, ni la jefatura del bloque y mucho menos la de la Cámara, será uno mas del montón. Ahora sin clarines que le suenen, ni tacos que se claven, ni uniformes con los que travestirse.

Socarrones, los militares mas fogosos en redes fantaseaban con un Petri quitando portarretratos de su escritorio tarareando el estribillo de la legendaria canción de Rubén Blades “Pedro Navaja”.

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. En su caso la sorpresa mayor es seguramente que finalmente un uniformado con derecho a estarlo ocupará su sillón.

