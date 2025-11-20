Con el afán de competirle a Telefe, El Trece decidió hacer cambios en su programación que incluyeron el debut de La mañana con Moria comandado por Moria Casán y Tarde o temprano con María Belén Ludueña por las tardes en lugar de Los 8 escalones que tenía al frente a Pampita.
EL RATING NO ACOMPAÑA
¿Lo levantan más temprano que tarde?: La apuesta de El Trece que se cae a pedazos
El programa que conduce María Belén Ludueña no alcanza los objetivos pretendidos por las autoridades y pende de un hilo su continuidad en El Trece.
Sin embargo, al parecer la jugada no salió como lo esperaban. Es que el ciclo televisivo que conduce la esposa de Jorge Macri no hace pie y de a poco el nivel de la audiencia comienza a bajar a pazos agigantados.
La realidad es que la conductora, quien anunció que está esperando a su primer hijo, no estaría logrando los objetivos que el canal pretendía y encendió las alarmas de la señal. Un claro ejemplo del fracaso que se aproxima es que en el Canal 3 de Rosario ya decidieron levantarlo y en su lugar ubicaron el ciclo matutino de la diva.
Luego de algunas emisiones finalmente está cosechando un rating parecido al que hacia la modelo que continuó con el programa de preguntas y respuestas que lideraba Guido Kazcka quedando gran parte de la jornada tercera en la franja, superada por Cortá por Lozano del canal de las pelotas y DDM en América TV.
Adrián Suar puso el pecho por El Trece
Otro conflicto que se desató en El Trece ocurrió luego de las entrevistas que dio la China Suárez, en primer lugar en el ciclo televisivo Otro día perdido y posteriormente en La mañana con Moria.
Quien se mostró molesto fue Benjamín Vicuña quien en enero 2026 conducirá The Balls, programa que condujo Guido Kazcka también por la pantalla que comanda Adrián Suar.
El actor chileno en diálogo con el ciclo Sálvese quien pueda encendió las alarmas en la señal de la que formará parte durante el próximo verano al expresar molesto: "No entiendo que se haga en El Trece, con tanta difusión. Estoy triste".
Ante la explosiva declaración, la prensa fue en busca de la palabra del histórico productor quien evitó entrar en conflicto aunque aseguró que tomará cartas en el asunto para evitar polémicas. Si bien aclaró que "no hay enojo con Benja", posteriormente sumó: "Hablaré con Benja, es amigo".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."
236 millones por un cuadro: Cuál es la obra de arte que desplazó a Modigliani
Se pudrió entre El Nueve y Telefe: Quién se queda con la conductora del momento
El hijo de Pappo, condenado por golpear y aterrorizar a su ex
Marcelo Tinelli no emboca una: ¿Carnaval le baja la persiana?