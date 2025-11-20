¿Lo levantan más temprano que tarde?: La apuesta de El Trece que se cae a pedazos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JOSESEGOVIAOK/status/1991223423201165682&partner=&hide_thread=false En Rosario ya la volaron a Belén. Una semana duró... Ahora pusieron a Moría a la tarde jaja pic.twitter.com/XfRVhpojIL — José Segovia (@JOSESEGOVIAOK) November 19, 2025



Adrián Suar puso el pecho por El Trece

Otro conflicto que se desató en El Trece ocurrió luego de las entrevistas que dio la China Suárez, en primer lugar en el ciclo televisivo Otro día perdido y posteriormente en La mañana con Moria.

Quien se mostró molesto fue Benjamín Vicuña quien en enero 2026 conducirá The Balls, programa que condujo Guido Kazcka también por la pantalla que comanda Adrián Suar.

El actor chileno en diálogo con el ciclo Sálvese quien pueda encendió las alarmas en la señal de la que formará parte durante el próximo verano al expresar molesto: "No entiendo que se haga en El Trece, con tanta difusión. Estoy triste".

Ante la explosiva declaración, la prensa fue en busca de la palabra del histórico productor quien evitó entrar en conflicto aunque aseguró que tomará cartas en el asunto para evitar polémicas. Si bien aclaró que "no hay enojo con Benja", posteriormente sumó: "Hablaré con Benja, es amigo".

---------------------

