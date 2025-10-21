Durante la tarde del lunes (20/10) desde El Trece lanzaron el spot del nuevo programa Tarde o temprano que será conducido por María Belén Ludueña. Las imágenes que rápidamente generaron repercusión fueron protagonizadas por la conductora que adelantó cómo será el ciclo televisivo.
El Trece empieza con los volantazos: Lanzaron el nuevo spot de Tarde o temprano
María Belén Ludueña protagoniza el lanzamiento de lo que será su nuevo programa que irá por las tardes mediante la pantalla de El Trece.
"Tarde o temprano te vas a enterar de todo. Te vas a sentir parte. Te vas a sorprender. Te vas a enganchar. Tarde o temprano la actualidad tiene su lugar. Las historias llegan. Vas a estar del otro lado. Todo se conecta. Tu nuevo punto de encuentro. Tarde o temprano, muy pronto, por El Trece", menciona mirando a cámara haciendo alusión del nombre del proyecto.
Es preciso recordar que desde el canal decidieron realizar algunos cambios con el fin de achicar la gran diferencia en los niveles de audiencia que lo separan de su principal competidor: Telefe. De esta manera, la esposa de Jorge Macri desde noviembre se desempeñará frente a cámara de lunes a viernes desde las 14:45 luego del levantamiento de Los 8 escalones comandado por Pampita.
El lugar vacante que dejó por las mañanas será ocupado por Moria Casán quien tratará de restarle impacto a su colega Georgina Barbarossa que con A la Barbarossa supo cosechar un gran número de televidentes.
Qué dijo María Belén Ludueña sobre el cambio de horario en El Trece
Hace algunos días María Belén Ludueña habló al respecto de su nuevo programa y además explicó por qué decidió aceptar la propuesta hecha por el canal.
"Me pidió el canal si podía cubrir el turno de la tarde, horario en donde ya había hecho una suplencia", dijo en diálogo con el programa Los Profesionales de Siempre.
Y agregó: "Soy empleada del canal. El canal me lo pidió y estuve de acuerdo. Trabajo en televisión, entiendo cuáles son las reglas del juego y que estas cosas pasan".
"Quedó una buena impresión cuando hice la cobertura de la tarde y a mí también me gustó. Es un horario piola. La mañana me encanta, pero donde manda capitán no manda marinero y me toca este nuevo desafío que me tiene muy entusiasmada", señaló entusiasmada por el nuevo proyecto.
