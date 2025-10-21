El Trece empieza con los volantazos: Lanzaron el nuevo spot de Tarde o temprano

Qué dijo María Belén Ludueña sobre el cambio de horario en El Trece

Hace algunos días María Belén Ludueña habló al respecto de su nuevo programa y además explicó por qué decidió aceptar la propuesta hecha por el canal.

"Me pidió el canal si podía cubrir el turno de la tarde, horario en donde ya había hecho una suplencia", dijo en diálogo con el programa Los Profesionales de Siempre.

Y agregó: "Soy empleada del canal. El canal me lo pidió y estuve de acuerdo. Trabajo en televisión, entiendo cuáles son las reglas del juego y que estas cosas pasan".

"Quedó una buena impresión cuando hice la cobertura de la tarde y a mí también me gustó. Es un horario piola. La mañana me encanta, pero donde manda capitán no manda marinero y me toca este nuevo desafío que me tiene muy entusiasmada", señaló entusiasmada por el nuevo proyecto.

