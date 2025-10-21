ESPN, el canal de cable de deportes perteneciente a Disney, tomó una drástica decisión en las últimas horas de la mañana de este martes (21/10) con Diego Latorre y Mariano Closs de que no transmitan los partidos de la UEFA Champions League 2025/2026 pero estarán en la Copa Libertadores de América.
Drástica decisión de ESPN con Diego Latorre y Mariano Closs: Sin Champions
En las últimas horas trascendió que el relator y el exjugador de Boca Juniors que lo acompaña como comentarista sólo dirán presente en el certamen sudamericano y no en el europeo. De hecho, está definido en qué encuentros estarán teniendo en cuenta que Racing se enfrentará con Flamengo en Brasil y Liga de Quito recibirá en Ecuador a Palmeiras. Claro que, los que siguen sus relatos en los partidos por la “Orejona” no podrán escucharlos al menos en la tercera fecha de dicha competencia.
Por qué Mariano Closs y Diego Latorre no relatarán la Champions League esta semana
Según aseguraron desde la cuenta Puntaje Ideal, la dupla estará al frente de los dos partidos de la Copa Libertadores por medio de ESPN Premium y no así en la Champions League por Disney+ como suele suceder. De esta manera, no se perderán el cruce de la “Academia” contra el “Mengao” que tendrá lugar en el Estadio Maracaná y tampoco lo que sucederá horas más tarde en Quito. La semana próxima quedarán definidos los dos finalistas que se verán las caras el sábado 29 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, Perú.
Sin embargo, los fanáticos se perderán de escucharlos en cruces como Barcelona vs. Olympiakos; Arsenal vs. Atlético de Madrid de este martes 21 de octubre o Chelsea vs. Ajax; Bayern Munich vs. Brujas y Real Madrid vs. Juventus del miércoles como los más importantes de la jornada. Todo indica que regresarán recién para la cuarta fecha, que tendrá lugar en la primera semana de noviembre, aunque dependerá de la determinación final de la señal de Disney.
Racing visita a Flamengo en el mítico Maracaná, por las semifinales de la Copa Libertadores
Racing tendrá una prueba durísima este miércoles (22/10), cuando visite al Flamengo de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
Este encuentro, que será uno de los más importantes para la “Academia” en las últimas décadas, se llevará a cabo en el Estadio de Maracaná a partir de las 21:30 y se podrá ver a través de Telefé, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.
Racing llega a esta serie en un buen momento, ya que de los últimos nueve partidos que disputó solo perdió uno (ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina). Durante esta buena seguidilla, el equipo de Avellaneda le ganó la serie de cuartos de final de Copa Libertadores a Vélez con un global de 2-0 (1-0 en la ida y en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro triunfos y dos empates.
Esta es la primera vez que Racing juega las semifinales de la Copa Libertadores desde 1997, edición en la que fue eliminado en dicha instancia por Alianza Lima de Perú.
Los dirigidos por Gustavo Costas no la tendrán nada fácil, ya que del otro lado estará el todopoderoso Flamengo, que cuenta con figuras de primer nivel como el mediocampista italiano Jorginho, quien fue nominado para el Balón de Oro 2021, además de otros destacados como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Pedro, entre tantos otros.
En su camino a las semifinales, el Flamengo, que es dirigido por Filipe Luis, eliminó en los octavos de final al Inter de Porto Alegre con un global de 3-0, para luego imponerse en los penales ante Estudiantes de La Plata, con el arquero argentino Agustín Rossi como figura.
De cara a este encuentro, todo apunta a que Racing podrá contar con casi todos los jugadores que suelen ser titulares, aunque los mediocampistas Santiago Sosa y Juan Nardoni, además del delantero Adrián “Maravilla” Martínez, llegan con casi tres semanas de inactividad. A su vez, el lateral izquierdo Gabriel Rojas se recuperó en tiempo récord de una lesión muscular y todo apunta a que estará en el 11 inicial.
