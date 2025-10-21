Gustavo López pronunció un muy duro comentario contra los jugadores de Independiente en su programa de Radio La Red tras sufrir una nueva caída ante San Martín de San Juan 1-0 por el partido que correspondió a la décimo tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
Independiente: Arde el plantel y para Gustavo López son "perdedores" que tienen que hacer tiktoks
Gustavo López estalló contra los jugadores de Independiente tras sufrir una nueva derrota ante San Martín de San Juan 1-0 y los calificó de “horribles”.
En su editorial habitual, López calificó a los jugadores como “perdedores”, les sugirió que “vayan a hacer TikToks” y hasta aseguró que “encima son cancheros...”.
Gustavo López lapidó a los jugadores de Independiente: “Horribles”
En el editorial en su ciclo López 910, el comunicador de 57 años disparó: “6 puntos de 33... Yo pensaba que es un escándalo si Boca o River sacan 6 puntos, ¿por qué no es un escándalo acá? ¿Tanto le bajaron la vara?”. Al instante, manifestó que los futbolistas “tienen una energía perdedora, que dicen: ´¿cuándo me van a ganar?´”. En la misma línea, opinó que “cuando te acostumbrás a perder, perdés” y aseveró que “es un equipo silencioso en el que nadie habla, nadie dice nada”.
Gustavo López también consideró que “uno les mira la cara a los referentes de Independiente. Tiene tres jugadores, que son (Federico) Mancuello, (Iván) Marcone y (Rodrigo) Rey, y...”. “Yo les veo la cara y me preocupo, cuando veo que esos tres son los referentes, digo: ´¿hacia dónde vamos?´. Y es contagioso, contagian a todos”, añadió el periodista deportivo de ESPN.
Gustavo López mandó a los jugadores de “hacer Tik Toks” y le pidió a la dirigencia: “Llamen a elecciones”
Además de cuestionar a todas las líneas del conjunto de Quinteros, López afirmó que “Marcone y (Rodrigo) Fernández Cedrés son dos carretas... Y (Pablo) Galdames, que está apurado para ir a hacer el TikTok con la novia. Encima es canchero porque tiene una novia linda. ¡Ese es el jugador que patea el penal en Independiente!”. De hecho, el comentarista señaló que “a (Walter) Mazzantti y (Matías) Abaldo no les da el sol, están pálidos...”.
“¡Hay que ser malo para sacar 6 puntos de 33 posibles eh, hay que ser horrible! ¡Ni a propósito! Como ganar todos los partidos es complicado, perder todos los partidos también...”, disparó Gustavo López. Además, remarcó que el cuadro de Avellaneda “no le ganó a ningún equipo de la zona entre los peores de la tabla anual y nadie dice nada. No habla nadie, están esperando para ver si pueden salir a bailar”. Por último, les recomendó a los futbolistas del “Rey de Copas” que “vayan a hacer TikToks” y completó con un palazo a la dirigencia: “¿Cómo que no viajó nadie de peso a San Juan? Si no podés ir, no podés ser dirigente. Llamen a elecciones anticipadas y listo”.
Independiente volvió a tropezar y perdió 1 a 0 ante San Martín en San Juan
Independiente de Avellaneda cayó 1-0 ante San Martín de San Juan en el enfrentamiento correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.
Tras esta dura derrota en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, el “Rojo” sigue sin sumar y se queda en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo B, con tan solo 6 unidades. Mientras que “El Ciruja” se situó en el sexto lugar de grilla, con 17 puntos, y un escalón debajo de River Plate.
El único gol del partido fue convertido por el extremo derecho Tomás Fernández.
Más notas de Golazo24
La mujer de Diego Placente sorprendió a todos con una profunda reflexión post Mundial Sub 20
La Selección Argentina de Placente tendrá revancha pronto en el Mundial Sub 17: cuándo se juega
El clásico caliente que puede definir un descenso del Torneo Clausura a la B Nacional
Es campeón de Suecia, el pueblo tiene 1450 habitantes y jugará Champions League
Godoy Cruz sin DT al borde del descenso: así es su crítica situación en la tabla