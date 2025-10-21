Independiente: Arde el plantel y para Gustavo López son "perdedores" que tienen que hacer tiktoks

“¡Hay que ser malo para sacar 6 puntos de 33 posibles eh, hay que ser horrible! ¡Ni a propósito! Como ganar todos los partidos es complicado, perder todos los partidos también...”, disparó Gustavo López. Además, remarcó que el cuadro de Avellaneda “no le ganó a ningún equipo de la zona entre los peores de la tabla anual y nadie dice nada. No habla nadie, están esperando para ver si pueden salir a bailar”. Por último, les recomendó a los futbolistas del “Rey de Copas” que “vayan a hacer TikToks” y completó con un palazo a la dirigencia: “¿Cómo que no viajó nadie de peso a San Juan? Si no podés ir, no podés ser dirigente. Llamen a elecciones anticipadas y listo”.

Gustavo López estalló contra los jugadores de Independiente tras sufrir una nueva derrota ante San Martín de San Juan 1-0 y los calificó de "horribles".

Independiente volvió a tropezar y perdió 1 a 0 ante San Martín en San Juan

Independiente de Avellaneda cayó 1-0 ante San Martín de San Juan en el enfrentamiento correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

Tras esta dura derrota en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, el “Rojo” sigue sin sumar y se queda en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo B, con tan solo 6 unidades. Mientras que “El Ciruja” se situó en el sexto lugar de grilla, con 17 puntos, y un escalón debajo de River Plate.

El único gol del partido fue convertido por el extremo derecho Tomás Fernández.

