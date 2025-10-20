Dentro de dos semanas, Godoy Cruz jugará ante San Martín de San Juan en el clásico de Cuyo. Además del condimento atrapante que tiene todo clásico, será un partido especial por la situación de ambos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura: una derrota puede hundirlos irremediablemente en el fondo de la tabla.
UN DUELO PICANTE
El clásico caliente que puede definir un descenso del Torneo Clausura a la B
Godoy Cruz y San Martín de San Juan tienen serias chances de bajar del Torneo Clausura a la Primera B Nacional. Se enfrentan en la próxima fecha.
El fixture puede ser morboso. Como si supiera de antemano el devenir del Torneo Clausura, dejó el clásico cuyano para la recta final. Como si supiera en dónde estarían el Tomba y el Santo Verdinegro. El hincha, lógicamente, no lo sabía. El fixture sí: ambos pelean el descenso.
Tanto Godoy Cruz como San Martín de San Juan han sido de los equipos más flojos en lo que va del 2025. Mendocinos y sanjuaninos, aunque vinieran de pasados muy diferentes, no pudieron mantener el nivel que les exigía la Primera División y hoy tienen serias chances de jugar en la Primera B Nacional el año que viene.
Los panoramas eran distintos. El equipo de San Juan tuvo su primera experiencia en la Liga Profesional de Fútbol tras lograr el ascenso a fines de 2024 (curiosamente, gracias a haber vencido a Gimnasia de Mendoza en la final del Reducido, un rival que hoy ya tiene asegurado su lugar en Primera al consagrarse campeón de la Primera B Nacional 2025).
El Torneo Clausura define a los dos descensos de 2025: Aldosivi, San Martín y Godoy Cruz se debaten los cupos
Junto con Aldosivi, el otro ascendido, han dejado expuestas sus dificultades para asentarse en la máxima categoría. Del Torneo Clausura, los dos grandes candidatos a descender son ellos. Lo del Tiburón parece ya un hecho: está último en la tabla anual y también en la tabla de los promedios. Matemáticamente tiene chance, pero solo un milagro lo salvará.
Tanto en la tabla anual como en la de los promedios, inmediatamente después de Aldosivi viene San Martín de San Juan. Después de ellos dos, quien aparece es Godoy Cruz, un equipo que no supo replicar su buen pasar por la Copa Sudamericana y al que el Torneo Clausura le pasó factura.
Godoy Cruz no está mal en los promedios, pero sí en la tabla anual. El último lugar (que es el que define quién desciende) lo ocupa Aldosivi, con 24 puntos. Luego San Martín de San Juan, con 26. Después el Tomba, con 27. Talleres también está con 27, pero por diferencia de gol está más arriba.
El 2/11, Godoy Cruz (que acaba de despedir a su tercer entrenador del año, Walter Ribonetto) recibe a San Martín de San Juan en el partido más importante de la zona oeste del país. Mendocinos y sanjuaninos se debatirán, una vez más, quién es el más grande de Cuyo. Será la penúltima fecha del Torneo Clausura. Quedarán, luego, dos fechas más por jugarse.
Mientras el Tomba se medirá frente a Atlético Tucumán y a Deportivo Riestra, el Santo Verdinegro lo hará ante Lanús y Aldosivi.