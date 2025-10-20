El clásico caliente que puede definir un descenso del Torneo Clausura a la B

Tanto en la tabla anual como en la de los promedios, inmediatamente después de Aldosivi viene San Martín de San Juan. Después de ellos dos, quien aparece es Godoy Cruz, un equipo que no supo replicar su buen pasar por la Copa Sudamericana y al que el Torneo Clausura le pasó factura.

Godoy Cruz no está mal en los promedios, pero sí en la tabla anual. El último lugar (que es el que define quién desciende) lo ocupa Aldosivi, con 24 puntos. Luego San Martín de San Juan, con 26. Después el Tomba, con 27. Talleres también está con 27, pero por diferencia de gol está más arriba.

2025_10_251019835 San Martín sacó un triunfazo de local en la última fecha, tras vencer a Independiente por 1-0 FOTO NA:@CASanMartinSJ

El 2/11, Godoy Cruz (que acaba de despedir a su tercer entrenador del año, Walter Ribonetto) recibe a San Martín de San Juan en el partido más importante de la zona oeste del país. Mendocinos y sanjuaninos se debatirán, una vez más, quién es el más grande de Cuyo. Será la penúltima fecha del Torneo Clausura. Quedarán, luego, dos fechas más por jugarse.

Mientras el Tomba se medirá frente a Atlético Tucumán y a Deportivo Riestra, el Santo Verdinegro lo hará ante Lanús y Aldosivi.

+ de Golazo24