Gimnasia de Mendoza es campeón de la 1ra. Nacional: 'el Pituco' le ganó a Deportivo Madryn, de Chubut, y regresa a 1ra. División tras 41 años en el ascenso. Gimnasia de Mendoza no juega en 1ra. A desde el Nacional 1984. Ahora será el 3er. equipo mendocino en la Liga Profesional, junto con Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.
GIMNASIA SE SUMA A GODOY CRUZ E INDEP. RIVADAVIA
Chubut se quedó sin 1ra. División pero Mendoza tiene 3, igual que Córdoba
Gimnasia de Mendoza llega a la Liga Profesional de Fútbol. Le ganó a Deportivo Madryn. Mendoza tiene 3 clubes en 1ra., Chubut ninguno.
Así, Mendoza alcanza a Córdoba, que también tiene 3 equipos en la Liga Profesional de Fútbol: Belgrano, Instituto y Talleres.
Es un cambio geográfico muy importante el que ocurre en el fútbol profesional argentino, con Pablo Toviggino como representante de los clubes del interior, mano derecha de Claudio Tapia, presidente de AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y en el pasado hombre del Ascenso (por Barracas Central).
También es cierto que en este momento los equipos de peor desempeño promedio también son del interior, o sea que habría un recambio: Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan.
Mendoza no tenía 3 equipos en 1ra. A desde el Torneo Nacional de 1974, cuando participaron San Martín y Godoy Cruz —ambos de la capital provincial— y Huracán de San Rafael.
En esta ocasión, los 3 equipos son de la capital provincial.
En redes sociales, 'el Tomba' (Godoy Cruz), el equipo mendocino que más tiempo lleva en la Liga Profesional (desde 2008) lo saludó con un magro: "Felicitaciones ascenso a Primera", y una placa azul con el escudo de ambos clubes.
En contraste, Independiente Rivadavia ('la Lepra') fue más entusiasta: "Le damos la bienvenida a Gimnasia y Esgrima a la Primera División del fútbol argentino. Mendoza vuelve a tener su clásico en la máxima categoría".
Sucede que es el eterno rival del 'Pituco'.
El arquero
Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará en 2026 en 1ra. A tras un torneo de 34 fechas,en el que consiguió 17 triunfos, 12 empates y fue derrotado 5 veces, logrando 63 goles.
El club blanquinegro peleó hasta la última fecha con Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Buenos Aires para llegar a la final.
Curiosidad del 'Lobo del Parque': empezó la temporada entrenado por Ezequiel Medrano, de muy buen comienzo en el torneo e inexplicable despido en la fecha 24; y el 24/07 fue presentado como nuevo técnico Ariel Broggi, con último paso por Banfield.
La definición fue por penales. Y resultó decisiva la actuación del arquero cordobés en el fútbol mendocino, César Rigamonti, quien atajó los 2 primeros disparos, dándole tranquilidad al 'Lobo', cuyos pateadores no erraron, y con el remate de Diego Crego que pegó en el travesaño comenzó el largo festejo.
Así, César Rigamonti, de 38 años, vivió una de las noches más intensas de su carrera.
Él había anticipado el desenlace días antes, cuando le reveló a sus compañeros que había soñado una final cerrada que se definiría desde los 12 pasos.
En el partido, tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la serie terminó 3-0 para el Blanquinegro, con Rigamonti como líder y protagonista por sus atajadas en la serie.
Campaña 2025 Gimnasia y Esgrima de Mendoza:
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 1 Estudiantes (RC) FECHA 1
- Talleres (RdE) 0 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 2
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Morón FECHA 3
- Estudiantes (BsAs) 0 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 4
- Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 0 CADU FECHA 5
- Temperley 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 6
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 1 Colón FECHA 7
- Mitre (SdE) 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 8
- Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 0 Chaco For Ever FECHA 9
- Almirante Brown 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 10
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Central Norte FECHA 11
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 1 Nueva Chicago FECHA 12
- Gimansia Jujuy 2 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 13
- Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 1 Agropecuario FECHA 14
- San Telmo 0 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 15
- Gimnasia y Esgrima (M) 0 - 0 Chacarita FECHA 16
- Defensores de Belgrano 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 17
- Estudiantes (RC) 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 18
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 1 Talleres (RdE) FECHA 19
- Morón 1 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 20
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Estudiantes (BsAs) FECHA 21
- CADU 0 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 22
- Gimnasia y Esgrima (M) 0 - 1 Temperley FECHA 23
- Colón 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 24
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Mitre (SdE) FECHA 25
- Chaco For Ever 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 26
- Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 1 Almirante Brown FECHA 27
- Central Norte 1 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 28
- Nueva Chicago 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 29
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Gimnasia Jujuy FECHA 30
- Agropecuario 2 - 0 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 31
- Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 0 San Telmo FECHA 32
- Chacarita 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M) FECHA 33
- Gimnasia y Esgrima (M) 1 - 0 Defensores de Belgrano FECHA 34
- Deportivo Madryn 1(0) - (3)1 Gimnasia y Esgrima (M) Final
Historia
'El Pituco' nació en 1890, con el nombre Club de Esgrima, comandado por el abogado Carlos Ponce.
En 1893, llegó un grupo de socios con nuevas ideas y le sumó los juegos de pelota . Entonces, el 04/09/1893 le cambiaron el nombre: Club de Pelota.
Entonces compraron un terreno donde levantaron una sede lujosa para la época, y le nació el mote de 'el Pituco'.
En 1902 fue creada la 'sección foot-ball', una idea del entonces vicepresidente Eduardo Tesaire que resultó muy criticada por socios que repudiaban esa cultura 'plebeya'.
El Gobierno mendocino le concedió una parcela de 5 hectáreas del Parque General San Martín.
El 08/10/1902, la institución fue rebautizada 'Club Social de Gimnasia y Esgrima'.
Pero los socios tradicionales promovieron una división total:
'Club de Gimnasia y Esgrima', con actividades tales como gimnasia aeróbica, artes marciales, esgrima, gimnasia acuática, etc.;
'Club Atlético Gimnasia y Esgrima', de fútbol (30/09/1908). Socios fundadores: Pedro y Vicente Elorza, Máximo Sartori, Facundo y Salvador Civit, Facundo y Roberto Levalle Fernando Menéndez, Juan A. Moyano, César y Jorge Ortiz, R. Cass, Reinaldo Young, W. Hooden, F. G. Wood y Luciano Chabrié. Según Wikipedia, se sumaron "el desmembrado Club Unión y grupos mayoritarios del Club La Peña, del Club Mendoza y del Club Los Andes".
------------------