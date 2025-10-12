Eduardo Domínguez perdió la compostura en la conferencia de prensa tras el partido entre Estudiantes LP y Belgrano. El Pincha y el Pirata igualaron 1 a 1 en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura, pero el equipo platense fue claramente perjudicado por dos penales no cobrados.
Mano negra a Estudiantes y Domínguez explotó de furia: "¡Los penales que nos cagaron!"
Eduardo Domínguez expresó toda su bronca luego del partido que Estudiantes y Belgrano. El Pincha fue, otra vez, claramente perjudicado
Fue un partido cargado de polémicas, en donde existieron dos situaciones puntuales dentro del área de Belgrano donde el árbitro del encuentro, Bryan Ferreyra, debió haber sancionado penal a favor del equipo de Eduardo Domínguez.
Lo llamativo es que, a pesar de la decisión de Ferreyra de no cobrar la infracción correspondiente, desde el VAR tampoco lo llamaron para que verificara las jugadas. En la cabina de videoarbitraje estaba Germán Delfino, con Sebastián Habib como asistente.
Eduardo Domínguez no ocultó su bronca. Tenía razón. Más allá del espacio para interpretaciones múltiples, lo cierto es que fueron dos claras situaciones de penal en favor del Pincha. Situaciones que se suman a ya varias otras en distintos partidos (algunas más alevosas, otras que gozan del beneficio de la duda), que se suceden como parte de la contienda que libran Chiqui Tapia vs. Juan Sebastián Verón.
Si la AFA ya le había asestado un golpe bajo tras la muerte de Miguel Ángel Russo, en un video homenaje que hizo y en el que no incluyó a Estudiantes como parte del recorrido del DT (jugó toda su carrera en el conjunto platense), ayer volvió a cargar con un arbitraje que lo perjudicó.
En la conferencia de prensa Eduardo Domínguez decidió dejar de lado las buenas formas que hasta ahora siempre había mantenido. Sobrio, estoico, nunca se había dejado llevar por exabruptos ante injusticias arbitrales. Esta vez, aunque sostuvo la entereza lo más que pudo, cuando terminó la conferencia de prensa, mientras se iba lanzó al aire: "¡De los penales ni uno! ¡De los penales que nos cagaron, ni uno!".
Eduardo Domínguez se refería a que ninguno de los periodistas había mencionado los fallos arbitrales que él recriminaba. La voluntad de la prensa para poner sobre la mesa las performances de los árbitros es un pedido que el entrenador suele expresar.
VIDEO: las dos grandes polémicas que despertaron la furia de Eduardo Domínguez
Las dos jugadas que despertaron la controversia fueron por una mano de Mavilla y por una falta a Medina. En el primer caso, el defensor de Belgrano comete una mano clara, con el árbitro muy cerca suyo. En el segundo caso, Saravia se cae involuntariamente sobre Medina, pero en el tropezón derrumba al volante de Estudiantes.