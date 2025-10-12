Mano negra a Estudiantes y Domínguez explotó de furia: "¡Los penales que nos cagaron!"

G3BtWbtWcAABQqm El Pincha lo empató con un gol agónico en Córdoba @EdelpOficial

En la conferencia de prensa Eduardo Domínguez decidió dejar de lado las buenas formas que hasta ahora siempre había mantenido. Sobrio, estoico, nunca se había dejado llevar por exabruptos ante injusticias arbitrales. Esta vez, aunque sostuvo la entereza lo más que pudo, cuando terminó la conferencia de prensa, mientras se iba lanzó al aire: "¡De los penales ni uno! ¡De los penales que nos cagaron, ni uno!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgusZabaleta95/status/1977221315145744875&partner=&hide_thread=false Eduardo Domínguez explotó en la conferencia de prensa



"¡De los penales ni uno! ¡De los penales que nos cagaron ni uno!"



El DT de #EDLP se mostró muy enojado con la prensa presente en Córdoba por no preguntarle por las jugadas polémicas ante Belgrano.



Atentos… pic.twitter.com/dPaheRiZJO — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) October 12, 2025

Eduardo Domínguez se refería a que ninguno de los periodistas había mencionado los fallos arbitrales que él recriminaba. La voluntad de la prensa para poner sobre la mesa las performances de los árbitros es un pedido que el entrenador suele expresar.

VIDEO: las dos grandes polémicas que despertaron la furia de Eduardo Domínguez

Las dos jugadas que despertaron la controversia fueron por una mano de Mavilla y por una falta a Medina. En el primer caso, el defensor de Belgrano comete una mano clara, con el árbitro muy cerca suyo. En el segundo caso, Saravia se cae involuntariamente sobre Medina, pero en el tropezón derrumba al volante de Estudiantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977212717543899215&partner=&hide_thread=false UNA DE LAS POLÉMICAS DE LA NOCHE... Todo Estudiantes pidió penal por mano de Mavilla en el primer tiempo ante Belgrano. ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/HD24wwdvvL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977212875883065643&partner=&hide_thread=false ¿Y ACÁ? Medina pidió penal por una infracción de Saravia dentro del área... ¿Debió llamar el VAR a Ferreyra? pic.twitter.com/JX9n9bRNJn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

