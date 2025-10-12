Los argentinos no confían en el rescate de Donald Trump a Javier Milei, China tampoco

La intervención se produce en un contexto de creciente rivalidad geopolítica en América Latina, donde China ha incrementado su presencia a través de inversiones, comercio y asistencia financiera. Argentina mantiene una línea swap de US$ 18.000 millones con China, que Milei extendió pese a sus duras críticas previas a Beijing.

Qué piensan los argentinos sobre el swap con Estados Unidos

El acuerdo con Estados Unidos no goza de amplia aprobación en la opinión pública argentina. Una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg reveló que el 44% de los consultados considera que el acuerdo beneficia más a Estados Unidos que al propio país. Solo el 14% cree que Argentina será el principal beneficiario. Además, el 40% considera que el respaldo estadounidense responde al interés en los recursos naturales argentinos, y un 37% lo atribuye a la disputa de influencia con China.

Desde el inicio de la turbulencia financiera reciente, el gobierno argentino agotó reservas por US$ 1.800 millones para sostener la moneda. El apoyo de Washington permitió un repunte del peso y de los bonos argentinos, pero analistas advierten que la estabilidad es frágil. “Es una apuesta a que Milei logre un buen resultado electoral, lo que le permitiría avanzar con reformas y recuperar la confianza del mercado”, explicó Brad Setser, exfuncionario del Tesoro, a Bloomberg.

Milei enfrenta crecientes críticas internas y escándalos en su entorno político. El 54% de los argentinos mantiene una opinión negativa de su figura, según la misma encuesta.

Por qué Donald Trump ayudó a Javier Milei

Bessent justificó la ayuda al sostener que Milei busca revertir “100 años de ciclos negativos” y evitar que Argentina se convierta en “otro Estado fallido o liderado por China”. Sus comentarios reflejan no solo una postura ideológica, sino también un interés estratégico: Argentina posee valiosos recursos naturales, incluyendo minerales de tierras raras, cuya exportación China ha comenzado a restringir, tal como informó Urgente24.

El destino de esta arriesgada jugada se definirá en los próximos días. Se espera que en su encuentro con Trump el martes 14/10 en Washington, Milei obtenga mayores definiciones sobre los mecanismos de financiamiento, que podrían incluir Derechos Especiales de Giro del FMI. Mientras tanto, sectores del Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos, ya han comenzado a cuestionar la operación.

Muchos argentinos aún se preguntan porqué se enteraron del rescate financiero por un posteo de Scott Bessent y no por un comunicado del gobierno argentino.

