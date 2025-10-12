Una de las consecuencias más fuertes de la crisis económica que atraviesa Argentina es la caída del consumo. En septiembre, el consumo minorista Pymes cayó 4,2% interanual a precios constantes y 2% en comparación con agosto pasado, según CAME. Esta baja preocupa a consumidores y comerciantes, los primeros deben ajustar gastos y los segundos bajaron su rentabilidad.
EN CAÍDA LIBRE
Cayó el consumo minorista Pyme 4,2% interanual y los comerciantes dejan de invertir
CAME publicó el informe de consumo minorista Pyme de septiembre. Cayó el consumo interanual y el mensual. Los comerciantes están preocupados.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó su informe mensual de consumo minorista PyME. Alli se observa que por sexto mes consecutivo, el consumo desestacionalizado fue negativo. Esta vez por (-2%) mensual. El único sector que creció entre agosto y septiembre fue el de Perfumería, cuyas ventas aumentaron 1,4%. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se mantuvo constante.
La caída del (-4,2%) interanual en el consumo
En la comparación interanual, el consumo cayó (-4,2%) a precios constantes. Todos los sectores sufrieron caídas, las más fuertes fueron el desplome en las ventas del rubro Textil e indumentaria por (-10,9%), seguido por Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles por (-6,2%) y Perfumería por (-6%).
El consumo minorista Pyme acumulado hasta septiembre fue un 5% mayor al del mismo período del 2024. Cabe recordar que los primeros meses del año pasado mostraron una fuerte retracción del consumo como consecuencia de las políticas de ajuste implementadas por Javier Milei desde disciembre del 2023.
Qué piensan los comerciantes
Según el informe de CAME, la mayoría de los comerciantes consultados percibe que está igual que el año pasado, pero el 38% cree que está peor:
Con un consumo en baja, casi la mitad de los comerciantes tiene expectativas de que la situación mejore el año próximo, pero el resto cree que va a estar igual o peor (10,8%). Con este panorama surge una gran preocupación, la falta de inversión.
El informe plantea:
El informe plantea un análisis de situación en el que explica las causas de la caída en el consumo:
