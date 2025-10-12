Cayó el consumo minorista Pyme 4,2% interanual y los comerciantes dejan de invertir

En relación con la situación económica de los comercios, el 55% de los consultados indicó que se mantuvo igual al año pasado. Sin embargo, el 38% advirtió un empeoramiento, tres puntos porcentuales por encima de agosto, lo cual se reflejó en la reducción del porcentaje de comerciantes que percibió una mejora (7,2%). En relación con la situación económica de los comercios, el 55% de los consultados indicó que se mantuvo igual al año pasado. Sin embargo, el 38% advirtió un empeoramiento, tres puntos porcentuales por encima de agosto, lo cual se reflejó en la reducción del porcentaje de comerciantes que percibió una mejora (7,2%).

Con un consumo en baja, casi la mitad de los comerciantes tiene expectativas de que la situación mejore el año próximo, pero el resto cree que va a estar igual o peor (10,8%). Con este panorama surge una gran preocupación, la falta de inversión.

El informe plantea:

Respecto de la posibilidad de invertir, el 60,1% considera que no es un buen momento, el 12% que sí lo es, y el 27,8% no respondió o no tiene una opinión definida.

El informe plantea un análisis de situación en el que explica las causas de la caída en el consumo:

Septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política. La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año.

