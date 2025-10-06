La Cámara de Comercio (CAC) confirma el análisis de la Facultad de Ciencias Económicas, en su informe sobre pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo y reducción del empleo privado formal, en el que sostuvo que se restringe la capacidad de recuperación del consumo y la demanda interna: el Indicador de Consumo registró en agosto una baja interanual de 0,5%, y ello pese a una inflación "estable" y en niveles históricamente bajos.
CÁMARA DE COMERCIO
Más allá de los precios: El consumo vuelve a caer e insisten en el deterioro del poder adquisitivo
La Cámara de Comercio registró en agosto una baja en el consumo y advirtió también sobre la recuperación del ingreso real que "continúa pausado".
En la comparación desestacionalizada, es decir, descontando los efectos propios de cada período, el retroceso fue de 0,6% respecto de julio. Lo que confirma una desaceleración del gasto de los hogares.
¿Y la estabilidad inflacionaria?
En agosto, el índice de precios al consumidor se ubicó en 1,9% mensual, completando tres meses consecutivos por debajo del 2%. En términos interanuales, la inflación fue del 33,6%, el registro más bajo desde julio de 2018. Pero la CAC destacó que, incluso con un avance del tipo de cambio oficial cercano al 5% en el mes, el traslado a precios fue acotado. Lo que refuerza la tendencia de estabilidad de los últimos meses.
Sin embargo, esta mejora en el frente de precios no alcanzó para reactivar el consumo:
"El proceso de recomposición salarial y de ingresos continúa pausado. Su reanudación será una condición necesaria para el incremento en el consumo de los hogares", advirtió el informe del Departamento de Economía de la CAC.
La entidad estimó que el ingreso nominal promedio por hogar fue de $ 2.122.000 en agosto, con una mejora real del 0,5% respecto al mes anterior. Aunque insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
El consumo cae
El retroceso del consumo en agosto refleja el impacto de un poder de compra aún deprimido, que limita la capacidad de los hogares para sostener sus niveles de gasto. En ese sentido, el informe de la CAC subrayó que la estabilidad de precios "no se tradujo en una mejora tangible del consumo" porque los ingresos no acompañan el proceso desinflacionario con la suficiente fuerza.
El escenario actual combina una inflación contenida con una economía que muestra señales mixtas. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 6,4% interanual en junio, pero con una caída de 0,7% desestacionalizada. Algo similar ocurre con el consumo: los rubros más vinculados al gasto cotidiano muestran debilidad. Mientras que los bienes durables y las actividades recreativas presentan avances puntuales.
La CAC destaca que, aunque el consumo masivo, los bienes de alta rotación, creció 4% interanual en agosto, la serie desestacionalizada cayó 1,9% mensual. Mostrando así un freno en la tendencia.
Al mismo tiempo, el consumo de bienes durables, como autos y electrodomésticos, desaceleró su ritmo de crecimiento luego de varios meses al alza. En parte por la volatilidad de las tasas de interés que afectó el acceso al crédito.
El ingreso real sigue rezagado
La principal explicación del retroceso del consumo radica en el rezago salarial frente a los precios. De acuerdo con el último informe del Indec, los salarios registrados vienen perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida frente a la inflación.
En los últimos doce meses, los ingresos del sector formal aumentaron por debajo del índice de precios, consolidando así una pérdida real que limita la capacidad de gasto de los trabajadores.
Según el Indec, el salario promedio registrado creció 36,8% interanual, mientras que la inflación acumulada fue del 33,6% en el mismo período. Lo que representa una mejora apenas marginal y muy inferior a la pérdida de años anteriores. Pero si se considera la variación real de los últimos tres años, el poder de compra de los asalariados aún se encuentra entre 10% y 15% por debajo de los niveles prepandemia.
La recuperación del ingreso real no logra consolidarse. Los aumentos paritarios se ubican en niveles similares a la inflación, pero sin generar recomposición efectiva del poder de compra. En consecuencia, el consumo se mantiene estancado y la estabilidad de precios no alcanza para impulsar la demanda interna.
Finalmente, el informe advirtió que la recuperación del consumo será limitada mientras el ingreso disponible de los hogares no muestre mejoras sustanciales:
Otras noticias de Urgente24
Biocombustibles: Suben otra vez ante el riesgo de "colapso productivo" y presionan a los surtidores
Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor
Votar, sin trabajo o con salarios destruidos: El poder adquisitivo, en niveles de 2001
Se bajó José Luis Espert luego de una cadena de mentiras sobre su relación con narcos