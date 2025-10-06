urgente24
Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor

Cerró la empresa marplatense que hace solo 2 años se consagró como ganadora del Campeonato Mundial del Alfajor en la categoría chocolate negro.

06 de octubre de 2025 - 09:05
El alfajor 'Los T’ Puales', un producto que venía creciendo sin pausa, dijo adiós.

"Nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido", decía el emotivo mensaje que publicó la empresa marplatense ganadora en 2023 del Campeonato Mundial del Alfajor en la categoría chocolate negro, que cerró sus puertas y suspendió actividades.

Se trata de la empresa 'Los T’ Puales', que confirmó la novedad a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento a sus clientes y dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro, aunque sin una fecha establecida.

Informaron que el local ubicado en la calle Avellaneda, entre Olavarría y Güemes, cerró el sábado pasado, y el segundo punto de venta, ubicado en Avenida Libertad y Bordabehere, permanecerá abierto "un tiempo más", aunque sin una fecha clara de cierre.

Además, la firma anunció la suspensión total de la venta tanto minorista como mayorista, tanto de manera presencial como a través de su tienda online. Los únicos productos disponibles serán aquellos que aún queden en stock en algunos comercios.

image
La empresa marplatense 'Los T’ Puales' confirmó la suspensión de actividades y cierre de locales a través de las redes sociales.

En ese sentido, desde "Los T’ Puales" expresaron en sus redes:

A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido

El mensaje, cargado de emotividad, también incluyó palabras de agradecimiento hacia sus clientes "solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias".

Cabe recordar que, en 2023, la marca alcanzó un notable reconocimiento internacional al obtener la medalla de oro en la categoría "Mejor alfajor de chocolate negro" en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, celebrado en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Este galardón había impulsado a la empresa a posicionarse como una de las favoritas del público y un referente del clásico dulce argentino.

Sin embargo, pese al éxito, el contexto económico y la dificultad de sostener la producción habrían sido factores determinantes en la pausa de la actividad.

Las pymes gastronómicas, en crisis

El cierre de Los 'T'Puales', en efecto, se inscribe en un escenario de fuerte presión sobre las pequeñas y medianas empresas del sector alimenticio, especialmente aquellas con alto componente artesanal y de producción local.

Durante los últimos meses, los fabricantes de alfajores, confiterías y chocolaterías registraron aumentos sostenidos en insumos básicos como cacao, azúcar, harina, envases y energía, a lo que se suma la caída del consumo interno por efecto de la inflación y la retracción del poder adquisitivo Durante los últimos meses, los fabricantes de alfajores, confiterías y chocolaterías registraron aumentos sostenidos en insumos básicos como cacao, azúcar, harina, envases y energía, a lo que se suma la caída del consumo interno por efecto de la inflación y la retracción del poder adquisitivo

En Mar del Plata, ciudad históricamente asociada al turismo y a la industria del alfajor, varias marcas pequeñas y medianas enfrentan serias dificultades financieras para sostener estructuras de costos en alza con márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.

