Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor

En ese sentido, desde "Los T’ Puales" expresaron en sus redes:

A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido

El mensaje, cargado de emotividad, también incluyó palabras de agradecimiento hacia sus clientes "solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias".

Cabe recordar que, en 2023, la marca alcanzó un notable reconocimiento internacional al obtener la medalla de oro en la categoría "Mejor alfajor de chocolate negro" en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, celebrado en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Este galardón había impulsado a la empresa a posicionarse como una de las favoritas del público y un referente del clásico dulce argentino.

Sin embargo, pese al éxito, el contexto económico y la dificultad de sostener la producción habrían sido factores determinantes en la pausa de la actividad.

Las pymes gastronómicas, en crisis

El cierre de Los 'T'Puales', en efecto, se inscribe en un escenario de fuerte presión sobre las pequeñas y medianas empresas del sector alimenticio, especialmente aquellas con alto componente artesanal y de producción local.

Durante los últimos meses, los fabricantes de alfajores, confiterías y chocolaterías registraron aumentos sostenidos en insumos básicos como cacao, azúcar, harina, envases y energía, a lo que se suma la caída del consumo interno por efecto de la inflación y la retracción del poder adquisitivo Durante los últimos meses, los fabricantes de alfajores, confiterías y chocolaterías registraron aumentos sostenidos en insumos básicos como cacao, azúcar, harina, envases y energía, a lo que se suma la caída del consumo interno por efecto de la inflación y la retracción del poder adquisitivo

En Mar del Plata, ciudad históricamente asociada al turismo y a la industria del alfajor, varias marcas pequeñas y medianas enfrentan serias dificultades financieras para sostener estructuras de costos en alza con márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.

Otras noticias de Urgente24

Votar, sin trabajo o con salarios destruidos: El poder adquisitivo, en niveles de 2001

Se bajó José Luis Espert luego de una cadena de mentiras sobre su relación con narcos

Los 5 videos que demolieron la candidatura de Espert en apenas una semana

"Nunca más corrupción": La renuncia de Espert, dejó fuertes acusaciones