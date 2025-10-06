Cerró la empresa ganadora en el Campeonato Mundial del Alfajor

"Nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido", decía el emotivo mensaje que publicó la empresa marplatense ganadora en 2023 del Campeonato Mundial del Alfajor en la categoría chocolate negro, que cerró sus puertas y suspendió actividades.
Se trata de la empresa 'Los T’ Puales', que confirmó la novedad a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento a sus clientes y dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro, aunque sin una fecha establecida.
Informaron que el local ubicado en la calle Avellaneda, entre Olavarría y Güemes, cerró el sábado pasado, y el segundo punto de venta, ubicado en Avenida Libertad y Bordabehere, permanecerá abierto "un tiempo más", aunque sin una fecha clara de cierre.
Además, la firma anunció la suspensión total de la venta tanto minorista como mayorista, tanto de manera presencial como a través de su tienda online. Los únicos productos disponibles serán aquellos que aún queden en stock en algunos comercios.
En ese sentido, desde "Los T’ Puales" expresaron en sus redes:
El mensaje, cargado de emotividad, también incluyó palabras de agradecimiento hacia sus clientes "solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias".
Cabe recordar que, en 2023, la marca alcanzó un notable reconocimiento internacional al obtener la medalla de oro en la categoría "Mejor alfajor de chocolate negro" en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, celebrado en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Este galardón había impulsado a la empresa a posicionarse como una de las favoritas del público y un referente del clásico dulce argentino.
Sin embargo, pese al éxito, el contexto económico y la dificultad de sostener la producción habrían sido factores determinantes en la pausa de la actividad.
Las pymes gastronómicas, en crisis
El cierre de Los 'T'Puales', en efecto, se inscribe en un escenario de fuerte presión sobre las pequeñas y medianas empresas del sector alimenticio, especialmente aquellas con alto componente artesanal y de producción local.
En Mar del Plata, ciudad históricamente asociada al turismo y a la industria del alfajor, varias marcas pequeñas y medianas enfrentan serias dificultades financieras para sostener estructuras de costos en alza con márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.
