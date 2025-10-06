Las Grandes Migraciones o el Völkerwanderung: El flujo de los bárbaros

Del mismo modo, los ostrogodos hicieron lo mismo en Italia, dirigidos por Teodorico el Grande. En el siglo V, en Galia, los francos fueron penetrando esas tierras de manera más lenta y pacífica, aprobados por gobernantes de la población galoromana. El reino Franco llegaría a ser el núcleo de los estados futuros Francia y Alemania. En tanto, en Bretaña romana, empezaron a haber aluviones de invasiones de anglos y sajones.

En la segunda mitad del siglo II , cuados, marcomanos, lombardos y sármatas aparecieron en el Danubio e invadieron las provincias de Recia, Nórico, Panonia y Mesi a.

a. También lo hicieron en el siglo III, los alamanes y francos, que invadieron conjuntamente la Galia, vándalos y sármatas, que llegaron a Panonia, y jutungos a Italia.

Durante las décadas de 250-260, bandas de godos se aventuraron cada vez más y devastaron las costas de Asia menor, así como la ribera derecha del Rin, antes de invadir los Balcanes y Grecia por tierra y mar.

En 275, los godos, aliados con los alanos, invadieron nuevamente Asia menor, hasta Cilicia.

Durante la década de 290, los godos se dividieron entre tervingios, que se dirigieron a la península de los Balcanes para establecerse en Transilvania, y greutungos, que se asentaron cerca del mar Negro, donde hoy se encuentra Ucrania.

En 332, los godos que vivían cerca del Danubio obtuvieron el estatus de foederati, que los obligaba a proporcionar asistencia militar al Imperio.

La segunda etapa, entre los años 500 y 700 d.C., se caracterizó por el establecimiento de tribus eslavas en Europa central y oriental, sobre todo en Germania Magna, lo que dejaría un legado cultural predominantemente eslavo.

En ese sentido, los búlgaros, pueblo de posible origen túrquico que había existido en Europa oriental lejana desde el siglo II d.C antes de finalmente volverse eslávicos y en el siglo VII d.C., conquistaron el territorio balcánico oriental del Imperio bizantino. En toda esta época, y más alla del año 1000 d.C, hubo grandes invasiones vikingas, magiares, turcas y mongolas, que tuvieron impactos culturales, políticos y sociales en Europa región central y oriental.

"En muchos casos, la llegada de extranjeros estuvo efectivamente acompañada de una violencia espantosa contra las poblaciones existentes: saqueos de ciudades con pillajes, incendios y masacres que dejaron regiones enteras despobladas, habiendo huido los supervivientes. Pero en otros casos, los territorios donde llegaron los migrantes estaban vacíos de ocupantes; los recién llegados se instalaron allí sin brutalidad, incluso en un territorio perteneciente al Imperio romano", narra el historiador Heather Peter (2009) en E mpires and Barbarians: Migration, Development and the Birth of Europe.

